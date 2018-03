Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b05c8e70-8924-47cc-a6a5-777436f2720f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Stephen Hawking évtizedeken át viselt betegsége ritkaság, az viszont még szokatlanabb, hogy valaki ilyen sokáig éljen vele. Életminőségének fenntartásában jelentős szerepe volt a gépi segítségnek.","shortLead":"Stephen Hawking évtizedeken át viselt betegsége ritkaság, az viszont még szokatlanabb, hogy valaki ilyen sokáig éljen...","id":"20180322_stephen_hawking_als_technologia","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b05c8e70-8924-47cc-a6a5-777436f2720f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a7a00fc-091f-4d71-ad16-7fa7083dca8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180322_stephen_hawking_als_technologia","timestamp":"2018. március. 22. 11:03","title":"Milyen technológia segítette a mozgásképtelen Stephen Hawkingot az aktív élethez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e36c308-ca97-423f-9440-360bef3ca960","c_author":"E.ON","category":"brandcontent","description":"Már jó ideje elmúltak azok az idők, amikor pár jó dal és egy karizmatikus előadó elég lett volna ahhoz, hogy egy koncert nagy sikert arasson. Sőt, valójában már azok is, amikor a tökéletes koncertélmény ne volna alapértelmezett követelmény. Lássuk, hogyan alakult a színpadi show-k története, és hogy ki mivel próbálkozott és próbálkozik, hogy minél jobban feldobja produkcióit.","shortLead":"Már jó ideje elmúltak azok az idők, amikor pár jó dal és egy karizmatikus előadó elég lett volna ahhoz...","id":"20180322_Mindent_es_meg_valami_mast_is","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e36c308-ca97-423f-9440-360bef3ca960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0361b96f-048e-43fc-9fe6-42a0c007df83","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180322_Mindent_es_meg_valami_mast_is","timestamp":"2018. március. 23. 10:00","title":"Mindent, és még valami mást is – így lett a koncertélmény a zeneipar legfontosabb eszköze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bc1026d-0e14-4271-97cc-927d13867050","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai részecskegyorsítóban magas energiájú röntgensugárral szkennelték be egy 10. századi zsoltár szövegét. Kiderült, korábban más állt a papíron.","shortLead":"Az amerikai részecskegyorsítóban magas energiájú röntgensugárral szkennelték be egy 10. századi zsoltár szövegét...","id":"20180323_galenosz_zsoltar_orvosi_szoveg_stanford_reszecskegyorsito","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bc1026d-0e14-4271-97cc-927d13867050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"062d1ab5-c9bf-4206-ac54-bbbe179ddbfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180323_galenosz_zsoltar_orvosi_szoveg_stanford_reszecskegyorsito","timestamp":"2018. március. 23. 07:02","title":"Egy több mint 1000 éves szöveget találtak egy zsoltár mögé rejtve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08bf8fb0-803c-4364-8bf4-e019e8905355","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus a Facebook-oldalán szólalt meg.","shortLead":"A politikus a Facebook-oldalán szólalt meg.","id":"20180323_Szabo_tagadja_az_12_milliardot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08bf8fb0-803c-4364-8bf4-e019e8905355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db02c3cc-53e6-429d-a84d-5f2268285e05","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_Szabo_tagadja_az_12_milliardot","timestamp":"2018. március. 23. 11:50","title":"Tagadja a hírbe hozott fideszes képviselő, hogy köze lenne az 1,2 milliárdos számlához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5898e00d-53c8-4e3b-827b-bd262331a4ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök Brüsszelből jelentkezett be a Facebook-oldalán.","shortLead":"A miniszterelnök Brüsszelből jelentkezett be a Facebook-oldalán.","id":"20180322_faradt_orban_indul_harcba_a_soros_zsoldosok_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5898e00d-53c8-4e3b-827b-bd262331a4ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39280f40-179d-420f-b493-00058e8bd9c7","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_faradt_orban_indul_harcba_a_soros_zsoldosok_ellen","timestamp":"2018. március. 22. 12:44","title":"Fáradt Orbán indul harcba a \"Soros-zsoldosok\" ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c201bfd1-ebf1-42c4-bc4d-58854fef60d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szabó Zsolt államtitkár Belize-ben parkoltat 1,2 milliárd forintot.","shortLead":"Szabó Zsolt államtitkár Belize-ben parkoltat 1,2 milliárd forintot.","id":"20180323_MN_dollarmillios_offshoreszamlaja_van_a_hatvani_fideszes_kiskiralynak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c201bfd1-ebf1-42c4-bc4d-58854fef60d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b452067c-2108-4c0d-a4d6-1bc7465d8c76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180323_MN_dollarmillios_offshoreszamlaja_van_a_hatvani_fideszes_kiskiralynak","timestamp":"2018. március. 23. 06:43","title":"MN: dollármilliós offshore-számlája van a hatvani fideszes kiskirálynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9574e93b-fdba-4613-bdec-1184be87fc2d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legkevesebb 18 ember meghalt és csaknem kétszer annyian megsérültek Thaiföldön, mert egy busz elszabadult, és átgázolt az út mellett álló standokon – jelentette csütörtökön a PBS nevű, helyi tévécsatorna. A baleset még szerdán történt Thaiföld északkeleti részén.","shortLead":"Legkevesebb 18 ember meghalt és csaknem kétszer annyian megsérültek Thaiföldön, mert egy busz elszabadult, és átgázolt...","id":"20180322_Elszabadult_egy_busz_Thaifoldon_18_ember_meghalt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9574e93b-fdba-4613-bdec-1184be87fc2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e26077f-72b9-4066-b54d-2e4b631e3bde","keywords":null,"link":"/vilag/20180322_Elszabadult_egy_busz_Thaifoldon_18_ember_meghalt","timestamp":"2018. március. 22. 11:19","title":"Elszabadult egy busz Thaiföldön, 18 ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b43d5fc1-197f-4954-bfdc-c00f2b74d82d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem is kevéssel, több mint 3 fokkal.","shortLead":"Nem is kevéssel, több mint 3 fokkal.","id":"20180322_megdolt_az_orszagos_hidegrekord","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b43d5fc1-197f-4954-bfdc-c00f2b74d82d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7fc563-43c0-46f4-9089-fdba34a2952c","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_megdolt_az_orszagos_hidegrekord","timestamp":"2018. március. 22. 11:57","title":"Még hogy tavasz... megdőlt az országos hidegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]