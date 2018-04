Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09d44b9c-bced-4109-96b0-c7123d09a85b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Divízió I/A-s jégkorong világbajnokságot rendeznek Magyarországon a hétvégétől, ennek apropóján pedig 50 forintos emlékérme kibocsátásáról döntött a Magyar Nemzeti Bank.","shortLead":"Divízió I/A-s jégkorong világbajnokságot rendeznek Magyarországon a hétvégétől, ennek apropóján pedig 50 forintos...","id":"20180418_Uj_50_forintos_jon_a_hoki_vebere","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09d44b9c-bced-4109-96b0-c7123d09a85b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9e60ae-000f-4b8c-9f82-2b3067ced4a1","keywords":null,"link":"/sport/20180418_Uj_50_forintos_jon_a_hoki_vebere","timestamp":"2018. április. 18. 10:54","title":"Új 50 forintos jön a hokivébére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"840257cf-5aa3-4e65-82d4-88ed01f87a0e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig egy pár hetet ért meg az egyébként elsőre szórakoztató ötlet a zenélő aszfaltfestés.\r

\r

","shortLead":"Alig egy pár hetet ért meg az egyébként elsőre szórakoztató ötlet a zenélő aszfaltfestés.\r

\r

","id":"20180416_zenelouttest_hollandia","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=840257cf-5aa3-4e65-82d4-88ed01f87a0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffc146bc-00f0-4512-bc15-b3bebe9761f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180416_zenelouttest_hollandia","timestamp":"2018. április. 16. 14:26","title":"Megőrültek a helyiek a himnuszt zenélő úttesttől – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef4639cd-5092-4429-afae-b1b09e90e97b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megműtötték és azóta is altatásban tartják azt a négyéves kisfiút, akit édesanyjával együtt ütöttek el, még vasárnap. A gázoló nem állt meg segíteni, azonnal elhagyta a helyszínt. ","shortLead":"Megműtötték és azóta is altatásban tartják azt a négyéves kisfiút, akit édesanyjával együtt ütöttek el, még vasárnap...","id":"20180417_Meg_mindig_valsagos_az_allapota_a_fiunak_akit_edesanyjaval_egyutt_gazoltak_el_es_hagytak_ott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef4639cd-5092-4429-afae-b1b09e90e97b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0e9c85-a293-4d47-8a25-5e53dadbf09e","keywords":null,"link":"/itthon/20180417_Meg_mindig_valsagos_az_allapota_a_fiunak_akit_edesanyjaval_egyutt_gazoltak_el_es_hagytak_ott","timestamp":"2018. április. 17. 21:19","title":"Még mindig válságos az állapota a fiúnak, akit édesanyjával együtt gázoltak el, és hagytak ott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87e702aa-0d92-4cb4-b682-05ec77e3f273","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rekeszek itt, tárolók ott, külön tudománya van egy igazán komolyan megcsinált cigarettacsempész autónak.","shortLead":"Rekeszek itt, tárolók ott, külön tudománya van egy igazán komolyan megcsinált cigarettacsempész autónak.","id":"20180417_csempesz_auto_cigaretta","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87e702aa-0d92-4cb4-b682-05ec77e3f273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4780172-b6ae-46a8-809b-fd52c686eaf8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180417_csempesz_auto_cigaretta","timestamp":"2018. április. 17. 18:26","title":"Autótuning kicsit másképp – ilyen egy profi csempészautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25801edc-bece-4c39-adc2-b2bf576b0d15","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Semmi közük nincs azoknak az összegeknek a valósághoz, amennyit a pártok saját bevallásuk szerint elköltenek a választási kampányra. Húsz éve látszik, hogy a rendszerben kontroll nélkül folynak el a milliárdok, de a pártok megakadályozzák, hogy tenni lehessen ez ellen.","shortLead":"Semmi közük nincs azoknak az összegeknek a valósághoz, amennyit a pártok saját bevallásuk szerint elköltenek...","id":"20180417_partfinanszirozas_kampany_kamupartok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25801edc-bece-4c39-adc2-b2bf576b0d15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61512de-0ef5-4aab-a9af-8ee58a14c573","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180417_partfinanszirozas_kampany_kamupartok","timestamp":"2018. április. 17. 14:00","title":"Hazugságra épül a pártfinanszírozás, és nem tehetünk semmit ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f2d207-4a28-4d3f-8899-338008e18de1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A NIF szerint a magyar törvények erre lehetőséget adnak, de ebből még gond lehet. ","shortLead":"A NIF szerint a magyar törvények erre lehetőséget adnak, de ebből még gond lehet. ","id":"20180417_Fehervar_elovarosakent_adta_el_a_kormany_Balatonfuredet_egy_unios_palyazaton","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8f2d207-4a28-4d3f-8899-338008e18de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"132000fc-928f-471b-8043-0a8ca8b03e31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180417_Fehervar_elovarosakent_adta_el_a_kormany_Balatonfuredet_egy_unios_palyazaton","timestamp":"2018. április. 17. 08:51","title":"Fehérvár elővárosaként adta el a kormány Balatonfüredet egy uniós pályázaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ee70fa7-3c2b-4dda-bfc7-8314a114bc6d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A török ellenzék és a gazdasági élet egyes képviselői régóta követelik a rendkívüli állapot végét. Most Erdogan elnök rendeleti úton kormányozhat ugyanis, és ezeket a rendeleteket nem lehet megtámadni az alkotmánybíróság előtt.","shortLead":"A török ellenzék és a gazdasági élet egyes képviselői régóta követelik a rendkívüli állapot végét. Most Erdogan elnök...","id":"20180417_ugy_tunik_hetedjere_is_meghosszabbitjak_a_rendkivuli_allapotot_torokorszagban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ee70fa7-3c2b-4dda-bfc7-8314a114bc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e018f691-5338-4a90-97cc-7c62d4577d44","keywords":null,"link":"/vilag/20180417_ugy_tunik_hetedjere_is_meghosszabbitjak_a_rendkivuli_allapotot_torokorszagban","timestamp":"2018. április. 17. 19:48","title":"Úgy tűnik, hetedjére is meghosszabbítják a rendkívüli állapotot Törökországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87111872-81df-41c4-9341-31cbdcd861ef","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A 1,5 százalékos Riska tejről van szó. ","shortLead":"A 1,5 százalékos Riska tejről van szó. ","id":"20180416_Visszahiv_egy_tejet_a_Tesco","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87111872-81df-41c4-9341-31cbdcd861ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45885def-1c8c-45a0-a36b-3f2affc1b458","keywords":null,"link":"/kkv/20180416_Visszahiv_egy_tejet_a_Tesco","timestamp":"2018. április. 16. 20:18","title":"Visszahív egy tejet a Tesco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]