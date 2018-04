Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ffa1e7c7-75ea-42b1-8626-b6475c6ed64c","c_author":"bankmonitor.hu","category":"kkv","description":"A februári jegybanki számok alapján 14 százalékos volt a leggyorsabban megkapható fedezet nélküli hitel kamata. Az átlag azonban sok mindent elfed, mert mindenki benne szerepel a statisztikában, aki adott hónapban frissen személyi kölcsönt vett fel és a bankok által hitelképesnek minősült. ","shortLead":"A februári jegybanki számok alapján 14 százalékos volt a leggyorsabban megkapható fedezet nélküli hitel kamata...","id":"20180427_Ot_evre_venne_fel_1_millio_forint_szemelyi_kolcsont_Ha_esznel_van_megfoghat_110_ezret_a_torleszton","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffa1e7c7-75ea-42b1-8626-b6475c6ed64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e18a53-cb1f-48b7-ae50-3e43fd0c30e8","keywords":null,"link":"/kkv/20180427_Ot_evre_venne_fel_1_millio_forint_szemelyi_kolcsont_Ha_esznel_van_megfoghat_110_ezret_a_torleszton","timestamp":"2018. április. 27. 12:05","title":"Öt évre venne fel 1 millió forint személyi kölcsönt? Ha észnél van, megfoghat 110 ezret a törlesztőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e8a8ba-872e-4602-bb0e-1d223df2206a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ideiglenesen visszaeshet a magyar sertéshús és húskészítmények exportja, és csökkenhet az élősertés felvásárlási ára is az afrikai sertéspestis következtében életbe lépett korlátozások miatt – mondta Bognár Lajos országos főállatorvos.","shortLead":"Ideiglenesen visszaeshet a magyar sertéshús és húskészítmények exportja, és csökkenhet az élősertés felvásárlási ára is...","id":"20180427_A_sertespestis_miatt_olcsobb_lesz_a_serteshus_A_felvasralasi_ara_biztosan_csokken","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70e8a8ba-872e-4602-bb0e-1d223df2206a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b59255-3af3-4815-bced-77739e83f09d","keywords":null,"link":"/kkv/20180427_A_sertespestis_miatt_olcsobb_lesz_a_serteshus_A_felvasralasi_ara_biztosan_csokken","timestamp":"2018. április. 27. 11:06","title":"A sertéspestis miatt olcsóbb lesz a sertéshús? A felvásárlási ára biztosan csökken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4dbc588-c924-401f-8885-cd1f5cd76fc0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több e-kormányzati szolgáltatás esetén is problémák léptek fel csütörtökön.","shortLead":"Több e-kormányzati szolgáltatás esetén is problémák léptek fel csütörtökön.","id":"20180426_Kiderult_miert_nem_megy_reggel_ota_az_ugyfelkapu","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4dbc588-c924-401f-8885-cd1f5cd76fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f68abe9e-5cee-421b-83fc-b96e50de8d85","keywords":null,"link":"/tudomany/20180426_Kiderult_miert_nem_megy_reggel_ota_az_ugyfelkapu","timestamp":"2018. április. 26. 16:19","title":"Kiderült, miért nem megy reggel óta az ügyfélkapu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9eb2830-7a8c-484e-8e42-a5eb54603796","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jeff Bezos valamit nagyon jól csinál, az amerikaiak szerint az ő döntései vannak a legnagyobb hatással mindennapjaikra.","shortLead":"Jeff Bezos valamit nagyon jól csinál, az amerikaiak szerint az ő döntései vannak a legnagyobb hatással mindennapjaikra.","id":"20180427_surveymonkey_recode_felmeres_nagy_tech_cegek_hatasa_az_amerikai_tarsadalomra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9eb2830-7a8c-484e-8e42-a5eb54603796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ca54184-5bcd-481c-834f-9f26fb50e86d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180427_surveymonkey_recode_felmeres_nagy_tech_cegek_hatasa_az_amerikai_tarsadalomra","timestamp":"2018. április. 27. 13:01","title":"Mondtak valami nagyon érdekeset az Amazonról az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"635c868e-9620-4953-bf03-952c12db9f81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csütörtöki nap nagy részében nem működött az Ügyfélkapu, emiatt több e-kormányzati szolgáltatás is elérhetetlenné vált. Ennek nyomán bukkant az Index egy újabb hibára.","shortLead":"A csütörtöki nap nagy részében nem működött az Ügyfélkapu, emiatt több e-kormányzati szolgáltatás is elérhetetlenné...","id":"20180427_a_jelszofrissitessel_is_gond_van_az_ugyfelkapun","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=635c868e-9620-4953-bf03-952c12db9f81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6897d3e-a9d7-4ba3-b22a-92b5713ce077","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_a_jelszofrissitessel_is_gond_van_az_ugyfelkapun","timestamp":"2018. április. 27. 20:50","title":"A jelszófrissítéssel is gond van az Ügyfélkapun","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f5f55e-579a-4835-a6e7-4fea8a1cdbf0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Decca brit lemezkiadó streamelni fogja a király esküvőt, sőt: hanglemezen is kiadják majd a ceremónia elhangzó részét. ","shortLead":"A Decca brit lemezkiadó streamelni fogja a király esküvőt, sőt: hanglemezen is kiadják majd a ceremónia elhangzó...","id":"20180426_Hanglemezrol_hallgathatjuk_majd_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_eskuvoi_zenejet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63f5f55e-579a-4835-a6e7-4fea8a1cdbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb16331-b3da-46de-8746-27d21de8a6d9","keywords":null,"link":"/elet/20180426_Hanglemezrol_hallgathatjuk_majd_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_eskuvoi_zenejet","timestamp":"2018. április. 26. 15:30","title":"Hanglemezről hallgathatjuk majd Harry herceg és Meghan Markle esküvői zenéjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a9c84e3-09a1-44da-b149-c7119a2fefe4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Volga-Dnyepr orosz légiszállítási vállalat tájékoztatta az Észak-atlanti Szövetség (NATO) 10 európai tagállamát: nem hosszabbítja meg a 2018 december 31-én lejáró, ún. Salis-szerződést. Ezt a megállapodást 2006-ben kötötték, és a kontraktus értelmében a Volga-Dnyepr folyamatosan 10 Antonov An–124 típusú óriás szállítógépet tartott fenn a NATO rendelkezésére. ","shortLead":"A Volga-Dnyepr orosz légiszállítási vállalat tájékoztatta az Észak-atlanti Szövetség (NATO) 10 európai tagállamát: nem...","id":"20180427_Kiados_orosz_pofon_uzleti_alapon_az_europai_NATOtagallamoknak_koztuk_nekunk_magyaroknak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a9c84e3-09a1-44da-b149-c7119a2fefe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3b2989-f805-4517-8f74-c2514cfaa858","keywords":null,"link":"/kkv/20180427_Kiados_orosz_pofon_uzleti_alapon_az_europai_NATOtagallamoknak_koztuk_nekunk_magyaroknak","timestamp":"2018. április. 27. 10:30","title":"Kiadós orosz pofon üzleti alapon az európai NATO-tagállamoknak, köztük nekünk, magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99bb6bec-7918-462d-9e82-ac4ca2bdef19","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tervek szerint a legmodernebb műszerekkel szerelik fel a XI. kerületben épülő kórházat – írja Bors, amely úgy tudja: egy óvoda is a dolgozók rendelkezésére áll majd.","shortLead":"A tervek szerint a legmodernebb műszerekkel szerelik fel a XI. kerületben épülő kórházat – írja Bors, amely úgy tudja...","id":"20180426_Bors_robotsebeszeti_muto_is_lesz_a_delbudai_szuperkorhazban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99bb6bec-7918-462d-9e82-ac4ca2bdef19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f76a0dc-3be1-4f8c-b774-4ae9be33b86b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180426_Bors_robotsebeszeti_muto_is_lesz_a_delbudai_szuperkorhazban","timestamp":"2018. április. 26. 07:57","title":"Bors: Robotsebészeti műtő is lesz a dél-budai szuperkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]