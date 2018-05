Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6274cd7e-4a85-4a80-a8c6-fd395e1c44f7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A korábbi nagyszínpados résztvevőkből álló zsűri pontszámai, és a közönségszavazatok összegzése után Antonia Vai, az Apey and the Pea és az NB folytathatja a versenyt. Most már kizárólag a közönség dönti el, hogy ki lesz a Nagy-Szín-Pad 2018-as győztese.","shortLead":"A korábbi nagyszínpados résztvevőkből álló zsűri pontszámai, és a közönségszavazatok összegzése után Antonia Vai...","id":"20180507_Megvannak_a_Nagyszinpad_dontosei","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6274cd7e-4a85-4a80-a8c6-fd395e1c44f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9176b49f-60d6-4413-bacf-cb059a06840b","keywords":null,"link":"/kultura/20180507_Megvannak_a_Nagyszinpad_dontosei","timestamp":"2018. május. 07. 14:32","title":"Megvannak a Nagy-szín-pad döntősei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a0ef333-ddf8-4735-9d7a-1455f86a929f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Spanyolországban szokás volt, hogy ha egy csapat már bajnokként lép pályára, az ellenfél a meccs előtt sorfallal tiszteleg a csapatnak, mikor pályára lép.","shortLead":"Spanyolországban szokás volt, hogy ha egy csapat már bajnokként lép pályára, az ellenfél a meccs előtt sorfallal...","id":"20180507_A_Real_elfelejtett_sorfalat_allni_a_bajnoknak_de_a_Barcastab_megtette","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a0ef333-ddf8-4735-9d7a-1455f86a929f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba984668-cfd8-4deb-ac61-5b9a580a2997","keywords":null,"link":"/sport/20180507_A_Real_elfelejtett_sorfalat_allni_a_bajnoknak_de_a_Barcastab_megtette","timestamp":"2018. május. 07. 11:18","title":"A Real nem állt sorfalat a bajnoknak, de a Barca-stáb megtette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bdee7d8-b329-447c-8550-9e3f3b7baa29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A műértelmező esszé kidolgozására két és fél órája van a diákoknak. ","shortLead":"A műértelmező esszé kidolgozására két és fél órája van a diákoknak. ","id":"20180507_Balazs_Bela_Joszef_Attila_es_Szabo_Lorinc_volt_a_kozepszintu_erettsegi_masodik_reszeben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bdee7d8-b329-447c-8550-9e3f3b7baa29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"012edf15-49d0-457a-91d3-7e9d9ccc1887","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Balazs_Bela_Joszef_Attila_es_Szabo_Lorinc_volt_a_kozepszintu_erettsegi_masodik_reszeben","timestamp":"2018. május. 07. 09:53","title":"Balázs Béla, József Attila és Szabó Lőrinc volt a középszintű érettségi második részében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6436cc-569d-45bb-a4c0-1da505716507","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az osztrák hatóságok kemény szigort alkalmaznak, a nyestek pedig tönkretehetik a kocsinkat. Ezekről az autós hírekről érdemes tudni a héten.","shortLead":"Az osztrák hatóságok kemény szigort alkalmaznak, a nyestek pedig tönkretehetik a kocsinkat. Ezekről az autós hírekről...","id":"20180506_top_autos_hirek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd6436cc-569d-45bb-a4c0-1da505716507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"002946bc-1af7-4b60-abae-38750f336862","keywords":null,"link":"/cegauto/20180506_top_autos_hirek","timestamp":"2018. május. 06. 13:36","title":"Tolatóradar: Tudjon róla – 1000 eurós büntetést is kaphat, ha ezt csinálja a kocsiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3171bd6-31eb-4fe3-86dc-8f78928c37f0","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Ünnepséggel fogadták a Chicagóba megérkező repülőt. ","shortLead":"Ünnepséggel fogadták a Chicagóba megérkező repülőt. ","id":"20180506_Elindult_a_BudapestChicago_repulojarat_is","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3171bd6-31eb-4fe3-86dc-8f78928c37f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea8e94d-33c6-467c-93a0-697dd240beda","keywords":null,"link":"/kkv/20180506_Elindult_a_BudapestChicago_repulojarat_is","timestamp":"2018. május. 06. 10:05","title":"Elindult a Budapest-Chicago repülőjárat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3783573-2a01-4bf9-b573-bc9cf5487081","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arató László elnök szerint az idei magyarérettségi majdnem mintaszerű volt, a feladatsor összességében sokkal jobb volt, mint a tavalyi. ","shortLead":"Arató László elnök szerint az idei magyarérettségi majdnem mintaszerű volt, a feladatsor összességében sokkal jobb...","id":"20180507_Magyartanarok_Egyesulete_Az_idei_erettsegi_sokkal_jobb_volt_mint_a_tavalyi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3783573-2a01-4bf9-b573-bc9cf5487081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4effdb91-5165-40bf-8549-28a38adb39a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180507_Magyartanarok_Egyesulete_Az_idei_erettsegi_sokkal_jobb_volt_mint_a_tavalyi","timestamp":"2018. május. 07. 15:12","title":"Magyartanárok Egyesülete: Az idei érettségi sokkal jobb volt, mint a tavalyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433488f6-43e0-464d-abea-a4888cb4775d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Idén akár már egy igen jól felszerelt vadonatúj autó árát is el lehet költeni egyetlen F1-belépőre, de legalább a cserébe kapott élmény garantáltan életre szóló lesz.","shortLead":"Idén akár már egy igen jól felszerelt vadonatúj autó árát is el lehet költeni egyetlen F1-belépőre, de legalább...","id":"20180506_legdragabb_jegy_hungaroring_f1_forma1_autoverseny_mogyorod_szalloda_f1auto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=433488f6-43e0-464d-abea-a4888cb4775d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"945b3853-239b-4385-a8d5-6dcd1a789009","keywords":null,"link":"/cegauto/20180506_legdragabb_jegy_hungaroring_f1_forma1_autoverseny_mogyorod_szalloda_f1auto","timestamp":"2018. május. 06. 08:21","title":"Kapaszkodjon: 7,7 millió forintba kerül a legdrágább jegy a Hungaroringre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d2bc3d-9157-4dcf-8c9b-f30f20053836","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai haditengerészet újra hadrendbe állítja a 2011-ben megszüntetett második flottát. Az ok a nagyhatalmi versengés visszatérése.","shortLead":"Az amerikai haditengerészet újra hadrendbe állítja a 2011-ben megszüntetett második flottát. Az ok a nagyhatalmi...","id":"20180505_Valoban_itt_a_hideghaboru_ujra_felall_az_amerikai_masodik_flotta","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6d2bc3d-9157-4dcf-8c9b-f30f20053836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbcbe33e-6748-4543-8e8d-6b7356d79b78","keywords":null,"link":"/vilag/20180505_Valoban_itt_a_hideghaboru_ujra_felall_az_amerikai_masodik_flotta","timestamp":"2018. május. 05. 19:03","title":"Valóban itt a hidegháború: újra feláll az amerikai második flotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]