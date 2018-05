Pintér Sándor régi-új belügyminisztert is meghallgatja a Honvédelmi és rendészeti, valamint a Nemzetvédelmi bizottság közös ülésen. Kocsis Máté és Mirkóczki Ádám együtt vezette az ülést. Pintér Sándor bevezetőjében röviden elmondja életrajzát, 24 éves korától volt rendőr, miután leszerelt, vállalkozóként és belügyi területen dolgozott. Miniszteri munkájáról azt mondta: "céljaink változatlanok", vagyis a kultúra, a nemzeti szuverenitás megvédése. A rend megtartása fontos, mert ha nincs rend, akkor szerinte megjelenik az anarchia.

A legközelebbi veszély az illegális migráció a rend tekintetében – mondta Pintér. Kétharmados ügyekben valamennyi parlamenti párttal egyeztetni akar, akárcsak a kiemelt törvények esetében. Az önkormányzati terüelten el akarja érni az állami feladatok további csökkenését és az önkormányzatiság kiterjesztését. De a helyhatóságok eladósodását is kézben akarja tartani az BM, erre rálát az informatikai rendszeren keresztül, és közbe tud lépni, ha szükséges. Az önkorményzatok tervező programot fognak kapni ingyen a tervek szerint, hogy még könnyebbben el tudják kerüni az eladósodást.

Megmarad a közfoglalkoztatás, hiszen munkaalapú társadalom van, és az is lesz, Orbán pedig előírta, hogy el kell érni a teljes foglalkoztatottságot. Segélyt csak egészségügyi okokból adna az állam. A közfoglalkoztatás fontos része a "munkaerő karbantartása", és még az is lehet, hogy külföldön is átveszik a közmunkaprogramunkat, Pintér szerint van érdeklődés.

A régi-új belügyminiszter vissza szeretné állítani az idegenrendészetet, Magyarország maradjon meg magyar országnak. A rendőrség legnagyobb feladata ma a külső határok védelme. Tovább akarja javítani a közbiztonságot a kormány, ebben az önkormányzatok és polgárőrségek továbbra is stratégiai partnerek maradnak. Be kell fejezni a hivatásos állomány életpályamodellét. Oktatási, elhelyezési-lakhatási, szakmai fejlesztéseket kell végrehajtani. Több idő-energia kell a "humánerőforrással való foglalkozásra".

Végül néhány témába csak belekapott. Bizonyos esetekben a bíróság távmeghallgatással is meghallgathatja a vádlottat, mondta. A korrupcióellenes harcot szerinte folytatni kell. A TEK működése kifogástalan, átlagosan évenként 200 sérülésmentes elfogás történt. A titkosszolgálatokról majd zárt ülésen számol be, annyi derült ki, hogy az Alkotmányvédelmi Hivatal új épületbe költözik.

A beszámolót követték a bizottsági kérdések.

Szél Bernadett (LMP) kezdte, aki szerint az új törvények értelmében a miniszterelnök létrehozhat a BM-en belül egy testületet, és azt szerette volna tudni, hogy ez a bizottsági struktúrában ellenőrizhető lesz-e, és milyen jogosultságai lesznek. A Miniszterelnök Kormányiroda is valahogy titkosszolgálati központtá válik, ezt hogy kell elképzelni. Majd áttért a civilek megfigyelésére: a Stop Soros nagyon erős jogosítványokat ad a belügyminiszternek majd a civilek lehallgatására, aki könnyen elrendelheti ezt. Kik támogatják az illegális migrációt?

Mit tud Pintér az amerikai vízumbotrányról - közel 700 fő juthatott amerikai vízumhoz, és ezért az USA fontolgatja, hogy visszaállítja a régi vízumrendszert a mostani egyszerűsített eljárás helyett. A nemzetbiztonságnak nem a hisztériakeltés és a pártpolitika kiszolgálása a feladata, fontos, hogy legyenek szakmai egyeztetések. A közmunkáról megkérdezte: hogy lehet, hogy 16 éves gyerekek a közmunkában kötnek ki, és nem tanulnak, így nem tudnak elhelyezkedni. A kormány nem lépett erre semmit, ez hogy lehet úgy, hogy a kormány nem akar segélyeket fizetni? Szél szeretne részleteket tudni az Okos Település programról, és mit jelent az, hogy az önkormányzatiság kiterjesztésén fognak dolgozni.

Harangozó Tamás (MSZP) az ellenzéknek kedves ügyekről kérdezett: Pharaon-ügy, Elios-ügy hogy áll, a Nyakó Istvánt ellehetetlenítő kopaszok ügye. A TEK-ről azt kérdezte, lesznek-e ott személycserék, és utal egy gazdasági botrányra, amiről hallani lehetett. És itt is, ahogy a honvédelmi miniszteri meghallgatásnál, megkérdezi, a miniszterelnök átnyúl-e a feje fölött, amire a törvény lehetőséget ad neki, és van-e olyan szándék, hogy a Belügyminisztériumból irányítsák a rendvédelmi szerveket, mint 1989 előtt, mert a törvények ezt lassan lehetővé teszik.

Molnár Zsolt (MSZP) is kérdezett a vízumbotrányról, egyszerűsített honosításról, letelepedési kötvényről, hogy lehet kiszűrni a visszaéléseket, mert "ijesztő számok hangzottak el" a zárt ülésen a honosítási ügyekben kialakult büntetőeljárásokról. A levélben szavazás intézményéről is kérdezi a miniszterjelöltet, mennyire lehet a visszaélések számát visszaszorítani, a rendszeren változtatni.

Mirkóczki Ádám (Jobbik) közbevetette, hogy a Nemzetbiztonsági bizottság következő ülésén lesz szó az amerikai vízumbotrányról, amelyen más szakszolgálatok vezetői is meg kellene jelenjenek.

Vadai Ágnes (DK) kapta meg ezt követően a szót. Szeretné tudni, része lesz-e a rendvédelmi kultúrának, hogy a magán biztonsági cégek fellépnek civilekkel szemben a rendőrség szeme láttára - a Valton városligeti "fellépésére", atrocitására utal. Voltak-e vizsgálatok, indultak-e eljárások ebben az ügyben? Ez a biztonság privatizálása. A szabolcsi határszakaszon rengeteg a probléma, csempészet és betelepülés zajlik Vadai szerint - itt is a határvédelem a legfontosabb a kormánynak? Vadai előveszi a DK kedvelt kampánytémáját, az ukránoknak nyújtott magyar nyugdíjakat, csalárd módon kiadott magyar útleveleket és a fiktív bejelentéseket. Miért vegzálják a diákokat a járdán gyaloglás szabálysértésével, és ez kiterjed-e majd mindenkire, vagy csak a tüntető diákokra? Zaid Naffa nemzetbiztonsági kockázatot jelent, ezt a TEK állapította meg, terrorközpontú elemzésen bukott meg, de ott ülhetett a Parlament alakuló ülésén, erre mit mond? Pintér segítsen, hogy ne jelenhessenek meg kockázatos személyek a Parlamentben, ki fpgják-e utasítani az országból, és ha nem, miért nem.

Németh Zsolt (Fidesz) gratulált Pintér Sándornak, a kormány veterán miniszterének, akiben, és a magyar rendőrségben a "nyugodt erő" nyilvánult meg az elmúlt hónapokban, hogy a régi MDF-szlogent idézze. Németh megnyugtatta az aggódó szocialista bizottsági tagokat, a miniszterelnöki látszólagos hatalomkoncentráció még nem jelent veszélyt a miniszteri autonómiára, megvan a bizalom Orbán Viktor részéről, "nem hiszem, hogy Pintér Sándor" lesz az a személy, akin Orbán "átgyalogol", mondja Németh.

Demeter Márta (LMP) is az egyszerűsített honosítás, a letelepedési kötvények, az amerikai vízumügy és a visszaélések problémájára kérdez. "Mi miért a sajtóból értesülünk ezekről a kérdésekről?" teszi fel a kérdést Demeter, aki szerint a hatóságok szemet hunytak pl. Pharaon-ügyben. Mit fog Pintér tenni, lesznek-e ellenőrzések? "Nagyon durva példák vannak" ugyanis. Akár vissza is lehetne vonni az egyszerűsített honosítással kiadott engedélyeket, akármit lehetne tenni, csak valamiféle cselekvést kéne már látni. Nem tudnak a képviselők betekinteni dokumentumokba, amelyekhez pedig lenne joga, ebben lépni fog-e. Hogy lehet Zaid Naffa még mindig az ország területén, ha terrorkockázatot jelent (az állampolgársági vizsgálat alapján)? Hol van a 3000 kiképzett határvadász? Milyen tanulságai vannak a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal átszervezésének, amiből BMH lett? Egy független ellenőrző testületre lenne szükség, mert nem működik a nemzetbiztonsági szolgálatok ellenőrzése.

Lezsák Sándor (FIdesz) is szót kér, szerinte egy bizottsági tag "vagy röviden szólal fel, vagy ellenzéki". Majd kiemeli a lovas polgárőrök szerepét, és megköszöni a segítséget Pintérnek. Mirkóczki Ádám szerint ellenzéki tag is tud rövid lenni: tervezi-e Pintér a nemzetbiztonsági törvény megváltoztatását.

© Túry Gergely

Pintér megköszöni a kérdéseket, mindent lehet egy picivel jobban csinálni, erre fognak törekedni, de az eddigi munkáért sem fog szégyenkezni. Ha lesz kiszemelt főigazgató, be fogják mutatni, ő Pap Károlyra gondolt - a miniszterelnöki kinevezéssel nincs baj, ez nem átlépést jelent, eddig sem történt ez, hogy Orbán Viktor maga irányította volna a Katasztrófavédelmet vagy más, általa kinevezett által irányított szervet. A Kormányirodának nincs BM-aspektusa. Mi van a civilek átvilágításával? 65 ezer civil szervezet van, ezek átvilágítását nem tudná a BM elvégezni. Hogy kiket, milyen elvek alapján kéne átvilágítani, ezt majd elmondják a bizottságban. A vízumbotrányt Pintér nem érzékeli, kétévente van felülvizsgálat, ennek keretén belül most megállapítottak dolgokat, ezek derülnek ki. A magyar kormány és az USA más számokat lát a visszaélésekre vonatkozóan, nincs még eredménye az átvilágításnak, most öt pontban zajlanak az egyeztetések. Nincs botrány.

Mi a helyzet a közmunkával? 14 évesen is lehetett korábban dolgozni, Pintér fiatalkorában már 17 éves szakmunkások voltak. Most 16 évesen könnyített munkát kapnak a fiatalok, a visszaéléseket majd lemetszik.

Az Okos Városokra is jutott valamennyi figyelet: a pilot program tervezése zajlik két városban, igényfelmérés lesz, amit majd továbbfejlesztenek, és később pályázatokat írnak ki. Most a javaslattételi szakasz zajlik. Pintér szerint nem kéne külön Önkormányzati Minisztérium, bizottságot pedig intézzenek maguknak a képviselők. Pintér bevallja, a TEK gazdasági ügyeiben voltak bűncselekménygyanús dolgok, vizsgálatok folynak.

Orbán Viktornak nagyobb problémái vannak annál, mintsem hogy ő irányítsa a rendőrséget, de a törvény ezt lehetővé teszi. Ahogy Pintérnek is, aki az esetek 99 százalékában betartja a szolgálati utat. A miniszter reméli, nem áll vissza az amerikai vízumkényszer. A levélben szavazás a NVI hatásköre. Vadainak is válaszol: a közrend biztosítása állami monopólium, ezen nem változtat a kormány, a városligeti ügyben a rendőrség vizsgálódik jelenleg is, kérdés, köz- vagy magánterületen történt-e a dolog. De közterületen is van joga intézkedni magán biztonsági cégnek pl. rendbontás ügyében pl. tüntetés esetén.

A diákvegzálások és úttesten sétálás kapcsán Pintér a VÉDA-rendszert hozza fel példának, ahol minden gépi módon történik a bírság kiszabásáig. "A közúton a közlekedést a KRESZ szabályozza".

A letelepedési kötvényeseket három rendszer is ellenőrzi, nemzetközi sztenderdek alapján is, az USA-val van egy külön megállapodás is - ez megfelelő biztonságot jelent Pintér szerint. "Én még nem ijedtem meg Zaid Naffától", mondja Pintér a terrorkockázatra. Zaid Naffa kapcsolatrendszere jelenti a terrorveszélyt, nem a személye, magyarázza, és ha valaki kinevezi, az az ő felelőssége.

Demeter Márta kérdéscunamija is választ kap: Pharaon kockázatát a magyar hatóságok mutatták ki a világnak Pintér szerint (az FBI körözéséről és az amerikai panaszokról itt olvashat bővebben). Az állam dönti el, kiket fogad be, utal a honosítási ügyekre. 2983 fővel bővült a határvadász alakulat. Túl demokratikus lenne, ha a nemzetbiztonságokat egy teljesen független testület felügyelné. A Mirkóczki-kérdésre azt mondja: nem tervezik a nemzetbiztonsági törvény megváltoztatását, de ha lesz ilyen, a bizottság előtt megbeszélik.

A közfoglalkoztatásról is beszél Pintér: az illegális migrációval érkezetteket próbálják így foglalkoztatni külföldön.

"De ki akkor a belügyminiszter?" kérdezi Demeter Márta, ha az állam, a kormány azt enged be, akit akar, nincs tekintettel a BM ajánlásaira. Ez az illető politikai felelőssége, kevés ilyen eset volt, de volt, mondja Pintér. De ennek az átvállalásnak, mondjuk a Kiss Szilárd-ügyben, nincs semmilyen politikai konzekvenciája, mondja Szél Bernadett, és ez nincs rendjén. És milyen alapon súlyozunk nemzetbiztonsági kockázatok között, Zaid Naffa szembeköpte a parlamentet, míg Szél maga fél évig hallgathatta a nemzetbiztonsági bizottságban Németh Szilárdtól, hogy ő nemzetbiztonsági kockázat. Pintér Sándor össze fogja gyűjteni, melyik országokból érkeznek ide tanulmányozni a közmunkaprogramot, ezt Szél kéri őket. Szerinte 16 évesen egy gyerek tanuljon, ne dolgozzon közmunkában. A szociális szövetkezetek sem működnek, pedig eredetileg ezeknek kéne átcsatornázniuk a közmunkásokat a munkaerőpiacra, de csak korrupciót látnak az LMP politikusai.

Lehet, hogy a társadalmi érdek fontosabb, mint a biztonsági érdek, Pintér nem szeretne egy olyan nagyhatalmú szervezetet, amely csak úgy kitilthatna valakit az országból. Pintér szerint 60 ezer ember került át a közmunkából a piacra, Szél szerint ez nem igaz.

Vadai Ágnes bejelenti, hogy ha így elhumorizálja a belügyminiszter a nemzetbiztonsági kockázat kérdését, akkor ez neki demoralizáló, és a különböző, akár nemzetbiztonsági bizottsági kötelezettségeit is átértékeli.

Kocsis Máté lezárja a vitát, majd szavaznak. A 6 igen, 2 nem és 1 tartózkodással (Harangozó Tamás) támogatja a bizottság Pintért, Mirkóczki és bizottsága ugyanígy támogatja.