[{"available":true,"c_guid":"e77d19bf-24ab-4e6c-85d8-cba85b57dd93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"A balesetet csak sofőr élte túl, de ő is csak épphogy. Az áldozatok 21, illetve 22 évesek.","shortLead":"A balesetet csak sofőr élte túl, de ő is csak épphogy. Az áldozatok 21, illetve 22 évesek.","id":"20180518_Meghalt_negy_egyetemista_lany_egy_Szlovakiaban_tortent_autobalesetben__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e77d19bf-24ab-4e6c-85d8-cba85b57dd93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d42d9bc-0b28-46c5-840f-7c38038e6225","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180518_Meghalt_negy_egyetemista_lany_egy_Szlovakiaban_tortent_autobalesetben__video","timestamp":"2018. május. 18. 09:41","title":"Meghalt négy máramarosi lány egy egyetemi buli után történt autóbalesetben - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd2f5d03-2cfd-4798-8c2d-1ee7ad14ba99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rejtélyes meghívót küldött ki a HMD Global egy moszkvai eseményre. Ott lesznek a cég vezetői, így szinte biztos, hogy új okostelefon(ok) bemutatásáról lesz szó.","shortLead":"Rejtélyes meghívót küldött ki a HMD Global egy moszkvai eseményre. Ott lesznek a cég vezetői, így szinte biztos...","id":"20180520_hmd_global_meghivo_moszkvai_esemeny","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd2f5d03-2cfd-4798-8c2d-1ee7ad14ba99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ffe20a6-51d8-4407-bccb-78eaf17c8954","keywords":null,"link":"/tudomany/20180520_hmd_global_meghivo_moszkvai_esemeny","timestamp":"2018. május. 20. 08:03","title":"Izgalmas kérdés: mit fog bemutatni Moszkvában a Nokia telefonok gyártója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e677ce3-f40f-4c8b-90d8-5b714d66617c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több cég telephelyére is betörtek, készpénzt loptak el.","shortLead":"Több cég telephelyére is betörtek, készpénzt loptak el.","id":"20180518_Hat_tolvajra_csaptak_le_a_TEKesek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e677ce3-f40f-4c8b-90d8-5b714d66617c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ce6b48-47c8-468e-a29a-b0dd17e427a1","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Hat_tolvajra_csaptak_le_a_TEKesek","timestamp":"2018. május. 18. 15:57","title":"Hat tolvajra csaptak le a TEK-esek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b269069-1f73-4a1a-ba5f-5004100385d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A budapesti nyomozók őrizetbe vették azt a nőt, aki egy cég ügyvezetőjeként az értékesített ingatlanok vételárát a saját számlájára utalta, majd arról egy másikra.","shortLead":"A budapesti nyomozók őrizetbe vették azt a nőt, aki egy cég ügyvezetőjeként az értékesített ingatlanok vételárát...","id":"20180518_Eladott_ket_fovarosi_lakast_de_rossz_helyre_utalta_a_100_milliot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b269069-1f73-4a1a-ba5f-5004100385d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a2d535-c933-4799-be0b-e59a595b6eed","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180518_Eladott_ket_fovarosi_lakast_de_rossz_helyre_utalta_a_100_milliot","timestamp":"2018. május. 18. 11:12","title":"Eladott két fővárosi lakást, de rossz helyre utalta a 100 milliót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c233a309-44e4-44f3-b117-6aede527013a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre ellentmondó információk jelentek meg arról, mi okozhatta a kétéves gyermek halálát. Szemtanúk arról számoltak be, hogy az üldözés utáni balesetkor még életben volt. ","shortLead":"Egyelőre ellentmondó információk jelentek meg arról, mi okozhatta a kétéves gyermek halálát. Szemtanúk arról számoltak...","id":"20180518_Meghalt_egy_kislany_miutan_a_belga_rendorok_uldozni_kezdtek_egy_migransokkal_teli_teherautot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c233a309-44e4-44f3-b117-6aede527013a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1c8337e-944e-4ad7-ac7b-8f7fd21a9348","keywords":null,"link":"/vilag/20180518_Meghalt_egy_kislany_miutan_a_belga_rendorok_uldozni_kezdtek_egy_migransokkal_teli_teherautot","timestamp":"2018. május. 18. 10:41","title":"Meghalt egy kislány, miután a belga rendőrök üldözni kezdtek egy migránsokkal teli teherautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39fa2a81-2fe5-44b1-a87b-203ef54017f1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már nem Nagy-Britannia a lengyel vendégmunkások kedvenc célországa - idézte a Work Service munkaerő-közvetítő cég legújabb jelentését a Napi.hu. \r

","shortLead":"Már nem Nagy-Britannia a lengyel vendégmunkások kedvenc célországa - idézte a Work Service munkaerő-közvetítő cég...","id":"20180519_A_lengyel_vendegmunkasok_kiszerettek_NagyBritanniabol_inkabb_ide_mennenek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39fa2a81-2fe5-44b1-a87b-203ef54017f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"002457aa-4f3d-48c9-849e-24cdd57678d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180519_A_lengyel_vendegmunkasok_kiszerettek_NagyBritanniabol_inkabb_ide_mennenek","timestamp":"2018. május. 19. 16:18","title":"A lengyel vendégmunkások kiszerettek Nagy-Britanniából, inkább ide mennének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddd1fc59-75e6-4add-b154-94bd9664dc56","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Rekordáron kelt el két üveg ritka, 60 éves skót whisky Hongkongban.","shortLead":"Rekordáron kelt el két üveg ritka, 60 éves skót whisky Hongkongban.","id":"20180519_whisky_aukcio_rekordar","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddd1fc59-75e6-4add-b154-94bd9664dc56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82a93c68-651c-456f-8a79-b519ac2e69a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180519_whisky_aukcio_rekordar","timestamp":"2018. május. 19. 08:45","title":"Ez még pesti lehúzósnak is erős lenne: 567 milliót fizetett valaki két üveg whisky-ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ac3f3a0-063d-4c2e-ab0f-f46ceceffa27","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A fehérvári csapat nyert, a Ferencváros nem.","shortLead":"A fehérvári csapat nyert, a Ferencváros nem.","id":"20180519_Egyre_kozelebb_a_bajnoki_cimhez_a_Videoton","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ac3f3a0-063d-4c2e-ab0f-f46ceceffa27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04aa1058-3aca-49a8-a536-c5c46a289f18","keywords":null,"link":"/sport/20180519_Egyre_kozelebb_a_bajnoki_cimhez_a_Videoton","timestamp":"2018. május. 19. 21:40","title":"Egyre közelebb a bajnoki címhez a Videoton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]