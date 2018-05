Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90d6f51d-e3fc-4cd7-bd72-4ef7a1db1b42","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még ki sem jött a Google Chrome nyárra ígért új verziója, már most bejelentették, milyen változást hoz a szeptember és az október.","shortLead":"Még ki sem jött a Google Chrome nyárra ígért új verziója, már most bejelentették, milyen változást hoz a szeptember és...","id":"20180523_google_chrome_bongeszo_chrome_69_https_biztonsagos_kapcsolat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90d6f51d-e3fc-4cd7-bd72-4ef7a1db1b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ff339d-9cc9-428c-afc4-201e0286e7b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_google_chrome_bongeszo_chrome_69_https_biztonsagos_kapcsolat","timestamp":"2018. május. 23. 08:03","title":"Ha felvillan a Chrome-ban ez a jelzés, jobb, ha nem gépeli tovább a jelszavát, de még a nevét sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f8f44ac-2be2-4876-80cb-d4be90c9d170","c_author":"","category":"vilag","description":"Német lapjelentések szerint egy titokzatos orosz szponzor pénzén repült tavaly magánrepülőgépen Moszkvába az Alternatíva Németországért (AfD) három vezetője, köztük az akkori pártvezér Frauke Petry. Ez az első bizonyíték arra, hogy Moszkva pénzelte az AfD-t. ","shortLead":"Német lapjelentések szerint egy titokzatos orosz szponzor pénzén repült tavaly magánrepülőgépen Moszkvába...","id":"20180522_Az_oroszok_fizettek_a_nemet_szelsojobbosok_moszkvai_utjat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f8f44ac-2be2-4876-80cb-d4be90c9d170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea27fbe6-ff8c-4ddb-aca7-876d68e4795b","keywords":null,"link":"/vilag/20180522_Az_oroszok_fizettek_a_nemet_szelsojobbosok_moszkvai_utjat","timestamp":"2018. május. 22. 14:14","title":"Az oroszok fizették a német szélsőjobbosok moszkvai útját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7cb91b5-e0de-453a-bf05-33ac54925d00","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla azokra is gondol, akik a lehető legolcsóbban szeretnének maguknak Model 3-at vásárolni.

","shortLead":"A Tesla azokra is gondol, akik a lehető legolcsóbban szeretnének maguknak Model 3-at vásárolni.

","id":"20180522_tesla_model_3_villanyauto_olcso_elektromos_akkumulator_model_s","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7cb91b5-e0de-453a-bf05-33ac54925d00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaed1c28-d457-49a0-833b-5726fb3d4896","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_tesla_model_3_villanyauto_olcso_elektromos_akkumulator_model_s","timestamp":"2018. május. 22. 13:21","title":"Nép-villanyautó: hamarosan jön a legolcsóbb Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"482c8b94-7e2e-43fb-942d-6d088c88b681","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a sebességrekordnak vajmi kevés értelme van, mindenesetre mutatjuk, hogy hogyan száguld a furcsa szerkezet.","shortLead":"Ennek a sebességrekordnak vajmi kevés értelme van, mindenesetre mutatjuk, hogy hogyan száguld a furcsa szerkezet.","id":"20180522_videon_sebessegrekord_negykereku_feszer_volkswagen_passat_audi_rs4_tuning_rekord","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=482c8b94-7e2e-43fb-942d-6d088c88b681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c39e0f96-f51f-435f-86f4-da40284c1e75","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_videon_sebessegrekord_negykereku_feszer_volkswagen_passat_audi_rs4_tuning_rekord","timestamp":"2018. május. 22. 15:23","title":"Videón az új sebességrekord: 168 km/h-val repesztett egy négykerekű fészer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7032feac-7455-4dfd-88c7-d4263f010427","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy Béla nyugdíjas pedagógus lesz a közös jelölt, a Liberálisokat rendesen kiosztották a sajtótájékoztatón. ","shortLead":"Nagy Béla nyugdíjas pedagógus lesz a közös jelölt, a Liberálisokat rendesen kiosztották a sajtótájékoztatón. ","id":"20180522_A_Liberalisok_nelkul_allitanak_kozos_jeloltet_az_ellenzeki_partok_az_V_keruleti_idokozire","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7032feac-7455-4dfd-88c7-d4263f010427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47f54cce-a9de-4fed-9151-cb5dfeefa47a","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_A_Liberalisok_nelkul_allitanak_kozos_jeloltet_az_ellenzeki_partok_az_V_keruleti_idokozire","timestamp":"2018. május. 22. 12:05","title":"A Liberálisok nélkül állítanak közös jelöltet az ellenzéki pártok az V. kerületi időközire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f56058-3a4e-4ced-8ecd-f9e3e55ad7ef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Családja közölte, a 28 évesen elhunyt Tim Bergling temetése nem lesz nyilvános.","shortLead":"Családja közölte, a 28 évesen elhunyt Tim Bergling temetése nem lesz nyilvános.","id":"20180522_szuk_csaladi_korben_temetik_aviciit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38f56058-3a4e-4ced-8ecd-f9e3e55ad7ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f141726-20b1-4a84-91f7-a1ebeb7c7bf5","keywords":null,"link":"/kultura/20180522_szuk_csaladi_korben_temetik_aviciit","timestamp":"2018. május. 22. 19:21","title":"Szűk családi körben temetik Aviciit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9532352e-16e9-4b69-b0a7-3b0be3d6d225","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Nagy kérdés volt, hogy Ron Howardnak mit sikerült kihoznia a Solo: Egy Star Wars-történetből, miután a Lucasfilm, egészen pontosan Kathleen Kennedy kirúgta a film rendezőit, Phil Lordot és Chris Millert. Nos, az első olyan Disney-féle Csillagok háborúja-filmet, amelynek nincs lelke. Pedig nagyon bizonygatja, hogy van neki. Kritika.","shortLead":"Nagy kérdés volt, hogy Ron Howardnak mit sikerült kihoznia a Solo: Egy Star Wars-történetből, miután a Lucasfilm...","id":"20180522_Ez_a_Han_Solo_csak_egy_vallranditast_erdemel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9532352e-16e9-4b69-b0a7-3b0be3d6d225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b1254b-0a18-425a-9ac1-c5453d9e85cd","keywords":null,"link":"/kultura/20180522_Ez_a_Han_Solo_csak_egy_vallranditast_erdemel","timestamp":"2018. május. 22. 15:27","title":"Ez a Han Solo csak egy vállrándítást érdemel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a34c1f-c68f-490c-aa73-f0648c321c73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Autós-beszélgetős műsort fog vezetni, ahogy eddig a YouTube-csatornáján tette. A tévés öt éve nem volt képernyőn.","shortLead":"Autós-beszélgetős műsort fog vezetni, ahogy eddig a YouTube-csatornáján tette. A tévés öt éve nem volt képernyőn.","id":"20180523_D_Toth_Kriszta_visszater_a_tevekepernyore","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1a34c1f-c68f-490c-aa73-f0648c321c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1337d095-013f-4513-a514-2cada6e0c141","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_D_Toth_Kriszta_visszater_a_tevekepernyore","timestamp":"2018. május. 23. 17:27","title":"D. Tóth Kriszta visszatér a tévéképernyőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]