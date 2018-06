Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy anyuka a három gyerekével a sötétben gyalogolt az úttesten, a rendőr inkább hazavitte őket. ","shortLead":"Egy anyuka a három gyerekével a sötétben gyalogolt az úttesten, a rendőr inkább hazavitte őket. ","id":"20180620_Hazavitte_autojan_a_buszt_lekeso_csaladot_a_rendor","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"435a5370-a81a-49ba-8ecc-8ea7a5110895","keywords":null,"link":"/cegauto/20180620_Hazavitte_autojan_a_buszt_lekeso_csaladot_a_rendor","timestamp":"2018. június. 20. 14:36","title":"Hazavitte autóján a buszt lekéső családot a rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2379f746-4751-4657-804e-48fc8a3b0b5d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ismét árverésre bocsátották Elvis Presley egykori magánrepülőgépét, amely csaknem négy évtizede parkol egy új-mexikói kifutópályán, és legutóbb tavaly cserélt gazdát 430 ezer dollárért (120,7 millió forint).","shortLead":"Ismét árverésre bocsátották Elvis Presley egykori magánrepülőgépét, amely csaknem négy évtizede parkol egy új-mexikói...","id":"20180619_Elvis_Presley_maganrepulogep_licit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2379f746-4751-4657-804e-48fc8a3b0b5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f6a621b-0154-4e32-afd5-6b637b2e21ef","keywords":null,"link":"/elet/20180619_Elvis_Presley_maganrepulogep_licit","timestamp":"2018. június. 19. 19:37","title":"Július végéig bárki licitálhat Elvis Presley egykori magánrepülőjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2e7c37c-47a6-4c93-baf6-3bd5a8896abd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kötelezettségszegési eljárás is indulhat.","shortLead":"Kötelezettségszegési eljárás is indulhat.","id":"20180621_Brusszel_aggodalommal_figyeli_a_Stop_Sorost","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2e7c37c-47a6-4c93-baf6-3bd5a8896abd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d70f5e9-6587-4e1c-9fd0-a1a0b81f94ab","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_Brusszel_aggodalommal_figyeli_a_Stop_Sorost","timestamp":"2018. június. 21. 16:59","title":"Brüsszel vizsgálja a Stop Sorost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00f3242-fc87-46f4-9442-2f57bf91ba82","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Meg a többieket is. Az Ocean’s Eleven – Tripla vagy semmi folytatását/női változatát sajnos nem a hanyag elegancia, hanem szimplán csak a hanyagság jellemzi. Elviselhető még így is, de azért ettől a gárdától ez édeskevés. Kritika.","shortLead":"Meg a többieket is. Az Ocean’s Eleven – Tripla vagy semmi folytatását/női változatát sajnos nem a hanyag elegancia...","id":"20180620_Oceans_8_alaposan_atvertek_Sandra_Bullockot_es_Cate_Blanchettet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b00f3242-fc87-46f4-9442-2f57bf91ba82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58658115-67cd-4673-87c9-f85d617e9308","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Oceans_8_alaposan_atvertek_Sandra_Bullockot_es_Cate_Blanchettet","timestamp":"2018. június. 20. 17:00","title":"Ocean’s 8: alaposan átverték Sandra Bullockot és Cate Blanchettet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b00fc5a-e77f-4d5b-b6dc-7a64f575515a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A 86 milliárdból felújított vasútvonal 15,5 milliárdos biztosító-berendezései rendszeresen meghibásodnak, emiatt a vonatok sokat késnek, de most a sorompó is nyitva maradt egy elrobogó vonat előtt.","shortLead":"A 86 milliárdból felújított vasútvonal 15,5 milliárdos biztosító-berendezései rendszeresen meghibásodnak, emiatt...","id":"20180621_Jott_a_vonat_de_felnyilt_a_sorompo_a_2014ben_felujitott_vasutvonalon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b00fc5a-e77f-4d5b-b6dc-7a64f575515a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0fac248-d75a-4fe7-bd42-453858e4ba54","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180621_Jott_a_vonat_de_felnyilt_a_sorompo_a_2014ben_felujitott_vasutvonalon","timestamp":"2018. június. 21. 18:19","title":"Jött a vonat, de felnyílt a sorompó a 2014-ben felújított vasútvonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az elnök leszögezte, hogy a határon kialakult válságot meg kell oldani.","shortLead":"Az elnök leszögezte, hogy a határon kialakult válságot meg kell oldani.","id":"20180619_Trump_gyerekek_szulok_elvalasztasa_menekultproblema","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d308cc6b-af52-40c3-819d-7f84a0c7e9ca","keywords":null,"link":"/vilag/20180619_Trump_gyerekek_szulok_elvalasztasa_menekultproblema","timestamp":"2018. június. 19. 21:59","title":"Trump: Nem akarom, de szükség van rá, hogy a migránsgyerekeket elvegyék a szüleiktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a377510b-7b68-45b0-9ca0-2317921ebd58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A madárra Hajdúszoboszló határában találtak rá, a Hortobágyi Madárkórházban látták el. ","shortLead":"A madárra Hajdúszoboszló határában találtak rá, a Hortobágyi Madárkórházban látták el. ","id":"20180621_soretes_puskaval_lottek_meg_egy_golyat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a377510b-7b68-45b0-9ca0-2317921ebd58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fae73709-c487-4448-8586-85f115234a39","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_soretes_puskaval_lottek_meg_egy_golyat","timestamp":"2018. június. 21. 11:56","title":"Sörétes puskával lőttek meg egy gólyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"255da506-80ff-4352-9d70-f2e8da1240c3","c_author":"Tokics Máté","category":"sport","description":"Elvileg mindenben ugyanaz a mutatójuk a portugálokkal. A válasz meglepő, de jogos: a fair play igenis sokat számít a fociban.



","shortLead":"Elvileg mindenben ugyanaz a mutatójuk a portugálokkal. A válasz meglepő, de jogos: a fair play igenis sokat számít...","id":"20180621_Tisztazzuk_miert_a_spanyolok_vezetik_a_Bcsoportot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=255da506-80ff-4352-9d70-f2e8da1240c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca6780c6-506f-4150-947e-7c64983cef3d","keywords":null,"link":"/sport/20180621_Tisztazzuk_miert_a_spanyolok_vezetik_a_Bcsoportot","timestamp":"2018. június. 21. 09:39","title":"Tisztázzuk: miért a spanyolok vezetik a B-csoportot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]