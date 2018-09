Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88658c0e-a163-489c-bd79-d44769ef17f6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Egy jótékonysági kampány részeként ragasztottak szájat a Combinóknak.","shortLead":"Egy jótékonysági kampány részeként ragasztottak szájat a Combinóknak.","id":"20180905_mosolyognak_a_nagykoruti_villamosok_jotekonysagi_kampany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88658c0e-a163-489c-bd79-d44769ef17f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3026d7bd-08fb-4596-8eb3-594bd9865424","keywords":null,"link":"/elet/20180905_mosolyognak_a_nagykoruti_villamosok_jotekonysagi_kampany","timestamp":"2018. szeptember. 05. 16:52","title":"Tudja, miért mosolyognak a nagykörúti villamosok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02608550-2ca0-402b-b067-760a80c4045e","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Nem nagy piac ez, néhány tízmilliárd évente, de nem kell hozzá nagy képzelőerő, hogy a Fidesz még ideológiát is teremtsen ahhoz, miért követel helyet magának a mézesbödön mellett. L. Simon László fel is vázolt egyet.","shortLead":"Nem nagy piac ez, néhány tízmilliárd évente, de nem kell hozzá nagy képzelőerő, hogy a Fidesz még ideológiát is...","id":"20180905_Kulturkampf_a_konyvek_is_a_kormany_celkeresztjeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02608550-2ca0-402b-b067-760a80c4045e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"002c57fc-0929-4c23-9600-e2f67513ec76","keywords":null,"link":"/itthon/20180905_Kulturkampf_a_konyvek_is_a_kormany_celkeresztjeben","timestamp":"2018. szeptember. 05. 06:00","title":"Kultúrkampf: a könyvek is a kormány célkeresztjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af1a1bb9-7c61-49f3-85e8-c6223d49e754","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan jön a spanyolok legnagyobb szabadidő-autója, amely a szokásoknak megfelelően egy földrajzi helyről, a katalán város Tarragona régi, római elnevezéséről kapta nevét.","shortLead":"Hamarosan jön a spanyolok legnagyobb szabadidő-autója, amely a szokásoknak megfelelően egy földrajzi helyről, a katalán...","id":"20180904_seat_tarraco","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af1a1bb9-7c61-49f3-85e8-c6223d49e754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66060cbb-2383-4a07-a1f5-7bc4390411a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180904_seat_tarraco","timestamp":"2018. szeptember. 04. 14:34","title":"Igazi mindent elnyelő óriás lesz a Seat Tarraco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b47dea9-fb46-4e67-8ceb-a466dcca8222","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két orosz férfiról van szó, meg is nevezték őket. ","shortLead":"Két orosz férfiról van szó, meg is nevezték őket. ","id":"20180905_Ket_oroszt_gyanusitanak_a_Szkripalek_elleni_novicsokos_tamadassal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b47dea9-fb46-4e67-8ceb-a466dcca8222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e296d9ae-78b4-4531-92f7-9eba5ba91d5d","keywords":null,"link":"/vilag/20180905_Ket_oroszt_gyanusitanak_a_Szkripalek_elleni_novicsokos_tamadassal","timestamp":"2018. szeptember. 05. 12:20","title":"Ők lehetnek Szkripalék novicsokos támadói – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0598e0a-e1a4-4c21-a87c-f06de755fbe3","c_author":"Nagy Sándor Gyula","category":"gazdasag","description":"Nagy a baj, és bár a katasztrófa elkerülhető, ennek súlyos ára lesz.","shortLead":"Nagy a baj, és bár a katasztrófa elkerülhető, ennek súlyos ára lesz.","id":"20180904_argentina_a_gazdasagi_osszeomlas_szelen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0598e0a-e1a4-4c21-a87c-f06de755fbe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b96fbf4-92ec-4ace-b3b1-d07e6c40f528","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180904_argentina_a_gazdasagi_osszeomlas_szelen","timestamp":"2018. szeptember. 04. 14:10","title":"Most van miért sírnod, Argentína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f0a662-60a6-450e-9d13-09a33d0a4b0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bogdán László másfél év alatt 11 idézést kapott, de csak két alkalommal jelent meg a bíróságon. Most betegségre hivatkozva hagyta ki a tárgyalást.","shortLead":"Bogdán László másfél év alatt 11 idézést kapott, de csak két alkalommal jelent meg a bíróságon. Most betegségre...","id":"20180904_Szabotalja_targyalasat_Orban_szegenyugyi_megbizottjanak_volt_titkara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34f0a662-60a6-450e-9d13-09a33d0a4b0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16cb31a6-686a-49d0-b9b0-d2d23c02938e","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Szabotalja_targyalasat_Orban_szegenyugyi_megbizottjanak_volt_titkara","timestamp":"2018. szeptember. 04. 13:45","title":"Szabotálja tárgyalását Orbán szegényügyi megbízottjának volt titkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1fc9bac-4344-4d72-81fe-52ae05e76ce7","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Mit tehetnek a cégek, hogy magukhoz csábítsák és megtartsák a digitális világban jártas, élményekre és szabadságra vágyó fiatal munkavállalókat? Összegyűjtöttünk néhány hatékony módszert.","shortLead":"Mit tehetnek a cégek, hogy magukhoz csábítsák és megtartsák a digitális világban jártas, élményekre és szabadságra...","id":"20180904_Hogyan_csabitsuk_magunkhoz_a_fiatal_es_tehetseges_munkaerot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1fc9bac-4344-4d72-81fe-52ae05e76ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dbcff27-b625-4ebc-a039-72cf23a16197","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180904_Hogyan_csabitsuk_magunkhoz_a_fiatal_es_tehetseges_munkaerot","timestamp":"2018. szeptember. 04. 13:15","title":"Hogyan csábítsuk magunkhoz a fiatal és tehetséges munkaerőt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5cad911-33de-4f70-9826-0ab00a1f4960","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szeptember 18-án látogat Moszkvába, ahol az orosz államfővel egyeztet. ","shortLead":"A miniszterelnök szeptember 18-án látogat Moszkvába, ahol az orosz államfővel egyeztet. ","id":"20180904_rt_vlagyimir_putyin_orban_viktor_talalkozo_cselgancslecke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5cad911-33de-4f70-9826-0ab00a1f4960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc756d6-4c08-4f56-b33c-45f32ae6bce6","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_rt_vlagyimir_putyin_orban_viktor_talalkozo_cselgancslecke","timestamp":"2018. szeptember. 04. 17:54","title":"RT: Cselgáncsleckét készül adni Orbánnak Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]