[{"available":true,"c_guid":"44c3963b-e1a4-4baa-af00-10d31dde1bd2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrég mutattuk meg azt a logikai feladványt, melyben három egyszerű kérdés-válasz páros alapján kellett megmondani a helyes választ. Jöjjön most a megoldás.","shortLead":"Nemrég mutattuk meg azt a logikai feladványt, melyben három egyszerű kérdés-válasz páros alapján kellett megmondani...","id":"20180305_logikai_feladvany_autok_rendszama_teszt_megoldas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44c3963b-e1a4-4baa-af00-10d31dde1bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a733cd9d-d454-4dd0-a5f9-48fb4459d2cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180305_logikai_feladvany_autok_rendszama_teszt_megoldas","timestamp":"2018. március. 05. 20:03","title":"Itt a válasz a nap kérdésére, mutatjuk az autós logikai feladvány megoldását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfee3e9d-0d5b-4612-851b-5fa6c979ea99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan megjelenik egy Xiaomi-csúcstelefon, amelybe a Qualcomm jelenlegi legerősebb lapkakészlete, a Snapdragon 845 kerül.","shortLead":"Hamarosan megjelenik egy Xiaomi-csúcstelefon, amelybe a Qualcomm jelenlegi legerősebb lapkakészlete, a Snapdragon 845...","id":"20180305_snapdragon845_lapkakeszletes_xiaomi_csucstelefon_erkezik_marciusban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfee3e9d-0d5b-4612-851b-5fa6c979ea99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f64d7355-d3c1-4003-b2b6-b4669cda4176","keywords":null,"link":"/tudomany/20180305_snapdragon845_lapkakeszletes_xiaomi_csucstelefon_erkezik_marciusban","timestamp":"2018. március. 05. 10:00","title":"Páratlan teljesítményt ígér a Xiaomi új nagyágyújával kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df35a1ca-3023-486e-97fa-db8f7085b47b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Unai Emery vezetőedző a korábbi Real-játékos Ángel Di Maríától várja az extrát, amivel csapata továbbjuthat. ","shortLead":"Unai Emery vezetőedző a korábbi Real-játékos Ángel Di Maríától várja az extrát, amivel csapata továbbjuthat. ","id":"20180305_Neymar_hianya_ellenere_is_biznak_a_tovabbjutasban_a_PSGnel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df35a1ca-3023-486e-97fa-db8f7085b47b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8da84a54-8d08-46fe-b4a2-75e6e9ea35f7","keywords":null,"link":"/sport/20180305_Neymar_hianya_ellenere_is_biznak_a_tovabbjutasban_a_PSGnel","timestamp":"2018. március. 05. 10:50","title":"Neymar hiánya ellenére is bíznak a továbbjutásban a PSG-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78c78bd1-f38f-4536-a0d0-cff8c928d7b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mivel lehetne elütni az időt, ha teljesen beállt a forgalom? Hát persze, hogy teniszütővel!","shortLead":"Mivel lehetne elütni az időt, ha teljesen beállt a forgalom? Hát persze, hogy teniszütővel!","id":"20180306_a_nap_videoja_ilyen_egy_kis_teniszezes_a_havas_autopalyan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78c78bd1-f38f-4536-a0d0-cff8c928d7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"338de7f1-8c36-4c95-a789-d63b45c6638b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180306_a_nap_videoja_ilyen_egy_kis_teniszezes_a_havas_autopalyan","timestamp":"2018. március. 06. 04:01","title":"A nap videója: ilyen egy kis teniszezés a havas autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04c4496a-2573-4e98-b680-a9c2a9de39e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vagy több napos fáziskésésben van a kormányközeli revolvermédia egyik pillérét jelentő Lokál a többiekhez képest, vagy nem elégedett az eredménnyel: újra futtatja azt a kiábrándult jobbikost, aki Mészáros Lőrinc tévéjében zsidózással vádolta a Jobbik elnökét.\r

","shortLead":"Vagy több napos fáziskésésben van a kormányközeli revolvermédia egyik pillérét jelentő Lokál a többiekhez képest, vagy...","id":"20180305_Most_peniszellenorzessel_vadolja_Vonat_a_Habonybulvar","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04c4496a-2573-4e98-b680-a9c2a9de39e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9c3403-a145-4ec4-a469-4c3d45efd08d","keywords":null,"link":"/itthon/20180305_Most_peniszellenorzessel_vadolja_Vonat_a_Habonybulvar","timestamp":"2018. március. 05. 11:25","title":"Most éppen péniszellenőrzéssel vádolja Vonát a Habony-bulvár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c3645f-094b-456c-9bfb-deca0c5ecb5c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Manchester United menedzsere orosz televíziós szakkommentátorként fog dolgozni.","shortLead":"A Manchester United menedzsere orosz televíziós szakkommentátorként fog dolgozni.","id":"20180305_jose_mourinho_teves_szakkommentator","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18c3645f-094b-456c-9bfb-deca0c5ecb5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf52eb9-9b4a-4800-bf46-9343bdbfa056","keywords":null,"link":"/sport/20180305_jose_mourinho_teves_szakkommentator","timestamp":"2018. március. 05. 15:04","title":"Fura szerepben tűnik majd fel Mourinho a focivébén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Személyi sérüléses baleset történt a Szegedi úton.","shortLead":"Személyi sérüléses baleset történt a Szegedi úton.","id":"20180304_budapest_baleset_szegedi_ut","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93be8993-890e-4923-b997-c42eea2cb0d9","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180304_budapest_baleset_szegedi_ut","timestamp":"2018. március. 04. 19:31","title":"Két autó ütközött Budapesten, sérült is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1183f4-022c-4aa8-9f6b-6063d65598ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Idők támogatókat gyűjt a publicistája, Bayer Zsolt által kezdeményezett Békemenetre. Egyet már találtak is.","shortLead":"A Magyar Idők támogatókat gyűjt a publicistája, Bayer Zsolt által kezdeményezett Békemenetre. Egyet már találtak is.","id":"20180305_Morvai_megijedt_ha_az_ellenzek_gyoz_negy_evig_nincs_Bekemenet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f1183f4-022c-4aa8-9f6b-6063d65598ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2063b11e-d526-438e-be99-c76f2ab41378","keywords":null,"link":"/itthon/20180305_Morvai_megijedt_ha_az_ellenzek_gyoz_negy_evig_nincs_Bekemenet","timestamp":"2018. március. 05. 08:54","title":"Morvai megijedt: ha az ellenzék győz, négy évig nincs Békemenet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]