[{"available":true,"c_guid":"dbdc95b2-1b8e-4d13-a7a0-2862ed145814","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két héttel az oroszországi választások előtt Vlagyimir Putyin regnáló orosz államfő hívei Szibériában autókból kirakták a voksolás egyetlen esélyesének arcmását. ","shortLead":"Két héttel az oroszországi választások előtt Vlagyimir Putyin regnáló orosz államfő hívei Szibériában autókból kirakták...","id":"20180312_Sziberia__kinek_az_arckepet_rakhattak_ki_ket_hettel_az_elnokvalasztas_elott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbdc95b2-1b8e-4d13-a7a0-2862ed145814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a1a9f92-c668-4c4e-84ea-205a65c1e83c","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_Sziberia__kinek_az_arckepet_rakhattak_ki_ket_hettel_az_elnokvalasztas_elott","timestamp":"2018. március. 12. 15:56","title":"Szibéria: Kinek az arcképét rakhatták ki két héttel az elnökválasztás előtt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"920de8d5-cb63-4321-8cb3-20cd1758e248","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tűzoltók szerencsére nemcsak a mentéshez szükséges eszközökkel, hanem egy kamerával is fel voltak szerelve. Nagyon izgalmas képsorok következnek. ","shortLead":"A tűzoltók szerencsére nemcsak a mentéshez szükséges eszközökkel, hanem egy kamerával is fel voltak szerelve. Nagyon...","id":"20180313_Ennel_cukibb_ma_nem_lesz_kiskutyat_mentettek_a_tuzoltok_a_belvarosban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=920de8d5-cb63-4321-8cb3-20cd1758e248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b16a48a2-2129-48a0-a731-089285d8b7e5","keywords":null,"link":"/elet/20180313_Ennel_cukibb_ma_nem_lesz_kiskutyat_mentettek_a_tuzoltok_a_belvarosban","timestamp":"2018. március. 13. 09:31","title":"Ennél cukibb ma nem lesz: kiskutyát mentettek a tűzoltók a belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6de4fe0-52a2-48e1-9626-0d137c28b18d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A farkasok után a pireneusi medvék is politikai problémákat okoznak Franciaországban. Már ameddig élnek. Mert a toulouse-i adminisztratív bíróság döntése szerint nagy veszélyben vannak.","shortLead":"A farkasok után a pireneusi medvék is politikai problémákat okoznak Franciaországban. Már ameddig élnek. Mert...","id":"20180313_A_medve_nem_jatek_a_franciaknal_sem","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6de4fe0-52a2-48e1-9626-0d137c28b18d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5aed2c4-6ce9-4144-a4fd-6504fc7bb8e9","keywords":null,"link":"/kkv/20180313_A_medve_nem_jatek_a_franciaknal_sem","timestamp":"2018. március. 13. 09:16","title":"A medve nem játék, a franciáknál sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b49adb-ad95-41f3-8a4e-43dc63de70f6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egykori SS-őrt 2015-ben négy évi börtönre ítélték 300 ezer ember halálában való közreműködéséért. A büntetés letöltését azonban nem kezdte meg, a 96 éves férfi egy kórházban hunyt el. ","shortLead":"Az egykori SS-őrt 2015-ben négy évi börtönre ítélték 300 ezer ember halálában való közreműködéséért. A büntetés...","id":"20180312_Meghalt_Oskar_Groning_az_auschwitzi_konyvelo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97b49adb-ad95-41f3-8a4e-43dc63de70f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f934a8d-abd0-4a33-bc92-676a30126e48","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_Meghalt_Oskar_Groning_az_auschwitzi_konyvelo","timestamp":"2018. március. 12. 19:27","title":"Meghalt Oskar Gröning, az „auschwitzi könyvelő”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290f73f7-2b37-41c1-922f-df587ec4f73b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Évek óta várta a CÖF, hogy a Fidesz vegyen részt a békemeneten – mondta el Csizmadia László, a szervezet elnöke a demonstrációról szóló tájékoztatóján. A menetelők hangsúlyozták, hogy ők pozitív ügyért vonulnak majd, ezt követően a végromlást jósolták, ha április 8-án \"hibázik\" a szavazó.","shortLead":"Évek óta várta a CÖF, hogy a Fidesz vegyen részt a békemeneten – mondta el Csizmadia László, a szervezet elnöke...","id":"20180313_Bencsik_a_bekemenet_elethalal_kerdese_es_vegre_intelligensebb_a_Fideszkampany","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=290f73f7-2b37-41c1-922f-df587ec4f73b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba0f380e-fe9e-4e88-98ce-a55dc0d18f20","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Bencsik_a_bekemenet_elethalal_kerdese_es_vegre_intelligensebb_a_Fideszkampany","timestamp":"2018. március. 13. 11:26","title":"Bencsik: Intelligensebb lett a Fidesz-kampány, ezért nő a párt támogatottsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfa900ce-a7c6-451f-abef-0a27c5303757","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szándékos emberölés vádjával bíróság elé akarja citálni Arnold Schwarzenegger a legnagyobb olajipari társaságokat. A színészből, majd kaliforniai kormányzóból lett környezetvédelmi aktivista szerint az olajipari nagyok ugyanúgy tudták, hogy tevékenységükkel emberek halálát okozzák, mint a már felelősségre vont dohányipari cégek. Schwarzenegger később a legújabb Terminátor-filmről is beszélt.","shortLead":"Szándékos emberölés vádjával bíróság elé akarja citálni Arnold Schwarzenegger a legnagyobb olajipari társaságokat...","id":"20180312_A_Terminator_az_olajcegek_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfa900ce-a7c6-451f-abef-0a27c5303757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed779cfc-0993-462b-b9fd-d8f5ea805e11","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_A_Terminator_az_olajcegek_ellen","timestamp":"2018. március. 12. 16:48","title":"A Terminátor az olajcégek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca4f4f6a-d8a1-4b02-9605-cdb760b9a86f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De közben elkötelezettek a magyar és a budapesti jövő és jelenlét mellett is.","shortLead":"De közben elkötelezettek a magyar és a budapesti jövő és jelenlét mellett is.","id":"20180312_Beccsel_targyal_a_CEU_egy_uj_kampuszrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca4f4f6a-d8a1-4b02-9605-cdb760b9a86f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d90d1743-0750-48c3-83f0-3e9ff432bb96","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Beccsel_targyal_a_CEU_egy_uj_kampuszrol","timestamp":"2018. március. 12. 15:10","title":"Béccsel tárgyal a CEU egy új kampuszról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"120fc785-09e1-46f7-8e42-480f4ff709fb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Idén először a brit fővárosban koncertezik a Quimby.\r

\r

","shortLead":"Idén először a brit fővárosban koncertezik a Quimby.\r

\r

","id":"20180312_London_az_nem_London__europai_turnera_indul_a_Quimby","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=120fc785-09e1-46f7-8e42-480f4ff709fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6a91731-4740-4f8d-973d-14445d32ed14","keywords":null,"link":"/kultura/20180312_London_az_nem_London__europai_turnera_indul_a_Quimby","timestamp":"2018. március. 12. 11:03","title":"„London, az nem London” – európai turnéra indul a Quimby","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]