Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c0cf113-c919-4d9f-ad42-35ab1c2ab275","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök felesége, Melania Trump mellett egy emberszabású húsvéti nyúl is jelen volt a washingtoni Fehér Ház déli szárnyának kertjében megrendezett idei tojásgörgető-versenyen húsvéthétfőn. \r

","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök felesége, Melania Trump mellett egy emberszabású húsvéti nyúl is jelen volt a washingtoni...","id":"20180402_Emberszabasu_nyul_a_Feher_Hazban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c0cf113-c919-4d9f-ad42-35ab1c2ab275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a804ff05-9149-4af9-b9bb-7fb0d9bc09e3","keywords":null,"link":"/vilag/20180402_Emberszabasu_nyul_a_Feher_Hazban","timestamp":"2018. április. 02. 18:59","title":"Húsvéti nyulat fogadott Trump a Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ce3fae-bf70-4582-95a4-f7b15de41477","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"A Magyarországon mostanában napvilágot látó csecsemők közel felének a szülei nem házasok. De vajon tudja-e a már az egymilliót közelítő hazai élettárs mindegyike, mit kell tennie, ha a párjával gyermeket vállal?","shortLead":"A Magyarországon mostanában napvilágot látó csecsemők közel felének a szülei nem házasok. De vajon tudja-e a már...","id":"mokk_20180329_Elettarsaval_szeretne_gyermeket_Akkor_jobb_ha_ezzel_tisztaban_van","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13ce3fae-bf70-4582-95a4-f7b15de41477&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7148e3ae-1d3a-461b-969f-aad203f401d9","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20180329_Elettarsaval_szeretne_gyermeket_Akkor_jobb_ha_ezzel_tisztaban_van","timestamp":"2018. április. 03. 07:05","title":"Élettársával szeretne gyermeket? Akkor jobb, ha ezzel tisztában van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Hernád külterületén egy személygépkocsi vezetője egy kerékpárost ütött el, aki a helyszínen életét vesztette.","shortLead":"Hernád külterületén egy személygépkocsi vezetője egy kerékpárost ütött el, aki a helyszínen életét vesztette.","id":"20180402_halalos_baleset","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e1cedb-d634-4153-8de7-174f61fe0e41","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180402_halalos_baleset","timestamp":"2018. április. 02. 23:41","title":"Halálos balesettel zárult a hosszú hétvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f5f55e-579a-4835-a6e7-4fea8a1cdbf0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kifejezetten májusi virágokat használnak majd, de Meghan Markle kedvence is ott lesz. ","shortLead":"Kifejezetten májusi virágokat használnak majd, de Meghan Markle kedvence is ott lesz. ","id":"20180401_Megvan_milyen_viragok_leszne_Harry_es_Meghan_eskuvojen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63f5f55e-579a-4835-a6e7-4fea8a1cdbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eadaa0cc-282f-40b3-b008-d16299a193b5","keywords":null,"link":"/elet/20180401_Megvan_milyen_viragok_leszne_Harry_es_Meghan_eskuvojen","timestamp":"2018. április. 01. 14:31","title":"Megvan, milyen virágok lesznek Harry és Meghan esküvőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a87663d1-b737-48a3-98af-f4ab75a98486","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A német hadseregben erre is gondolnak.","shortLead":"A német hadseregben erre is gondolnak.","id":"20180402_Megis_mit_vegyen_fel_egy_terhes_katona","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a87663d1-b737-48a3-98af-f4ab75a98486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eeffc90-45a3-4be3-be33-4bf0fd4e77c5","keywords":null,"link":"/elet/20180402_Megis_mit_vegyen_fel_egy_terhes_katona","timestamp":"2018. április. 02. 15:04","title":"Mégis mit vegyen fel egy terhes katona?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"476ab002-276b-4bb0-a4f3-538b8386cd85","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választási Iroda (NVI) keddtől ellenőrzi a beérkezett levélszavazatok választót azonosító nyilatkozatait. Eddig csaknem háromezer levélszavazatot adtak le, ebből 818-at külképviseleteken; 2070 szavazatot levélben juttattak vissza az NVI-hez.\r

","shortLead":"A Nemzeti Választási Iroda (NVI) keddtől ellenőrzi a beérkezett levélszavazatok választót azonosító nyilatkozatait...","id":"20180402_Az_NVI_keddtol_ellenorzi_a_beerkezett_levelszavazatokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=476ab002-276b-4bb0-a4f3-538b8386cd85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f741e065-b4c8-4fd4-813d-fa02a8d243b9","keywords":null,"link":"/itthon/20180402_Az_NVI_keddtol_ellenorzi_a_beerkezett_levelszavazatokat","timestamp":"2018. április. 02. 13:58","title":"Az NVI keddtől ellenőrzi a beérkezett levélszavazatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc3b165-bca7-4fc0-9e72-1d86d13ceeef","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szakításban és összetettben is harmadik lett. ","shortLead":"Szakításban és összetettben is harmadik lett. ","id":"20180401_Ket_bronzermet_hozott_el_Nagy_Peter_a_sulyemelo_Ebrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fc3b165-bca7-4fc0-9e72-1d86d13ceeef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea71dee-fa42-44ce-8283-c672ae527d29","keywords":null,"link":"/sport/20180401_Ket_bronzermet_hozott_el_Nagy_Peter_a_sulyemelo_Ebrol","timestamp":"2018. április. 01. 19:59","title":"Két bronzérmet hozott el Nagy Péter a súlyemelő Eb-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48250293-1794-4b88-8048-82bca96c57ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180401_path_huawei_p20_magyar_ara_james_webb_urtavcso_iphone_trukk_youtube_aksikimelo_mod","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48250293-1794-4b88-8048-82bca96c57ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"362869cf-e875-4429-91e8-662ea48c66c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180401_path_huawei_p20_magyar_ara_james_webb_urtavcso_iphone_trukk_youtube_aksikimelo_mod","timestamp":"2018. április. 01. 12:00","title":"Ez történt: az anti-Facebook fejlesztője eldöntötte, hogy visszatér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]