[{"available":true,"c_guid":"54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másfél órás késések is lehetnek.","shortLead":"Másfél órás késések is lehetnek.","id":"20180904_Nem_jo_otlet_ma_reggel_vonatra_ulni_a_NyugatDunantulon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43278e68-aa4b-44c9-acf8-554b4ebd63fc","keywords":null,"link":"/itthon/20180904_Nem_jo_otlet_ma_reggel_vonatra_ulni_a_NyugatDunantulon","timestamp":"2018. szeptember. 04. 07:18","title":"Nem jó ötlet ma reggel vonatra ülni a Nyugat-Dunántúlon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84f73fae-827f-4acb-9544-84e3d7965168","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Európa élklubjainak vezetőedzői azt javasolták a kontinentális labdarúgó-szövetségnek (UEFA), hogy vizsgálja felül az idegenben szerzett gólok szabályát a kupasorozatokban.","shortLead":"Európa élklubjainak vezetőedzői azt javasolták a kontinentális labdarúgó-szövetségnek (UEFA), hogy vizsgálja felül...","id":"20180905_futball_idegenben_lott_gol_szabaly_eltorlese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84f73fae-827f-4acb-9544-84e3d7965168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acba30b1-88e7-475e-b174-58c487428946","keywords":null,"link":"/sport/20180905_futball_idegenben_lott_gol_szabaly_eltorlese","timestamp":"2018. szeptember. 05. 18:11","title":"Fontos szabályt változtatnának meg a fociban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871fa661-1350-4132-adc4-0c80c8e07bf9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Belülről okozott sérülés, nem pedig mikrometeor becsapódása vezetett a Nemzetközi Űrállomáshoz kapcsolt Szojuz űrhajón keletkezett apró lyukhoz. Az orosz űrkutatási hivatal feje szerint most azt kell kideríteni, szándékos károkozásról van-e szó.","shortLead":"Belülről okozott sérülés, nem pedig mikrometeor becsapódása vezetett a Nemzetközi Űrállomáshoz kapcsolt Szojuz űrhajón...","id":"20180903_mikrometeor_nemzetkozi_urallomas_lyuk_levegoszivargas_furofej_szojuz_urhajo_roszkoszmosz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=871fa661-1350-4132-adc4-0c80c8e07bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee11a4ec-fb83-4cf2-b436-08a3eb8254a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180903_mikrometeor_nemzetkozi_urallomas_lyuk_levegoszivargas_furofej_szojuz_urhajo_roszkoszmosz","timestamp":"2018. szeptember. 03. 20:15","title":"Ez egyre rejtélyesebb: nem mikrometeor vágott lyukat a Nemzetközi Űrállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649c7220-f260-4c0a-bfe1-04b441725b82","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svédek bemutattak egy koncepciót, amely leginkább a repülőgépekkel versenyez majd.","shortLead":"A svédek bemutattak egy koncepciót, amely leginkább a repülőgépekkel versenyez majd.","id":"20180905_volvo_360c_koncepcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=649c7220-f260-4c0a-bfe1-04b441725b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba33aab0-1b41-41b8-bc36-8aec1783c6a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180905_volvo_360c_koncepcio","timestamp":"2018. szeptember. 05. 16:28","title":"A Volvo új autójában tényleg jobb, ha inkább alszunk egyet útközben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f34da260-3b87-43c0-bbc2-238c7f717514","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar-francia páros jutott az elődöntőbe a New Yorkban zajló amerikai nyílt teniszbajnokság női párosversenyében kedden.","shortLead":"A magyar-francia páros jutott az elődöntőbe a New Yorkban zajló amerikai nyílt teniszbajnokság női párosversenyében...","id":"20180904_Babos_es_Mladenovic_parosa_jutott_az_elodontobe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f34da260-3b87-43c0-bbc2-238c7f717514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d4a6c2-f912-4b82-a4ff-128781cc8912","keywords":null,"link":"/sport/20180904_Babos_es_Mladenovic_parosa_jutott_az_elodontobe","timestamp":"2018. szeptember. 04. 18:53","title":"Babos és Mladenovic párosa jutott az elődöntőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2243ad2-f5c2-4616-819c-c01c37f16b60","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A videojátékokban elrejtett easter eggek nagyon kellemes perceket tudnak okozni, ha sikerül őket megfejteni. A Doom II egy ilyen rejtvényére 24 évvel a játék piacra kerülése után talált rá egy játékos.","shortLead":"A videojátékokban elrejtett easter eggek nagyon kellemes perceket tudnak okozni, ha sikerül őket megfejteni. A Doom II...","id":"20180904_john_romero_doom_2_titkos_szoba_easter_egg_felfedezes_titok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2243ad2-f5c2-4616-819c-c01c37f16b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e696eb63-1feb-43f9-8db5-ee9b8054514b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180904_john_romero_doom_2_titkos_szoba_easter_egg_felfedezes_titok","timestamp":"2018. szeptember. 04. 07:02","title":"24 év után derült fény a Doom II egy nagy titkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c65aea93-8c42-4050-bd4b-30439003bca7","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Küzdenek a még talpon maradt hulladékgazdálkodó cégek, az államosítás és a rezsicsökkentés kifogta a szelet a vitorlájukból: milliárdos adósságot görgetnek maguk előtt. Olyan településeken jártunk, ahol – pénzhiány miatt – lomtalanítás nincs, és a szelektív hulladékot is késve viszik el.","shortLead":"Küzdenek a még talpon maradt hulladékgazdálkodó cégek, az államosítás és a rezsicsökkentés kifogta a szelet...","id":"20180904_Lerohadt_alattunk_a_kukasauto_megneztuk_mire_ment_a_NER_a_szemetszallitassal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c65aea93-8c42-4050-bd4b-30439003bca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"701e497f-e749-45a1-85e8-a38a17a32095","keywords":null,"link":"/kkv/20180904_Lerohadt_alattunk_a_kukasauto_megneztuk_mire_ment_a_NER_a_szemetszallitassal","timestamp":"2018. szeptember. 04. 06:30","title":"Lerohadt alattunk a kukásautó, megnéztük, mire ment a NER a szemétszállítással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd579f8-d92a-4b75-ae55-014838c3d962","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem engednek fel napi 214 embernél többet az Alpok legmagasabb hegyére.","shortLead":"Nem engednek fel napi 214 embernél többet az Alpok legmagasabb hegyére.","id":"20180904_Letszamkorlatot_vezetnek_be_a_Mont_Blancon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acd579f8-d92a-4b75-ae55-014838c3d962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a818241c-2850-4b9c-b947-29d6e18ab50a","keywords":null,"link":"/vilag/20180904_Letszamkorlatot_vezetnek_be_a_Mont_Blancon","timestamp":"2018. szeptember. 04. 13:47","title":"Létszámkorlátot vezetnek be a Mont Blanc-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]