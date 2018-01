[{"available":true,"c_guid":"cd43e002-1052-4855-9b2a-d846b1fd8c81","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A havazás miatt sorra rohantak egymásba az autók az amerikai Buffalo közelében.","shortLead":"A havazás miatt sorra rohantak egymásba az autók az amerikai Buffalo közelében.","id":"20180104_tomegbaleset_autopalya_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd43e002-1052-4855-9b2a-d846b1fd8c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"318c1866-b387-402d-a50b-486e631f08d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180104_tomegbaleset_autopalya_video","timestamp":"2018. január. 04. 04:01","title":"Ilyen tömegbalesetet még nem látott: 75 autó csúszott egymásnak a havas autópályán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2884544-4b32-4e40-a541-1426b80edc96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A HIT-ként rövidített terrorellenes intézkedési tervből ráadásul épp a legfontosabb nem derül ki a Népszava csütörtöki számában megjelent írás szerint. Mégpedig az, hogy hogyan élhet túl egy esetleges támadást a gyerek.","shortLead":"A HIT-ként rövidített terrorellenes intézkedési tervből ráadásul épp a legfontosabb nem derül ki a Népszava csütörtöki...","id":"20180104_Rengeteg_papirmunkat_hoz_az_iskolak_nyakaba_varrt_honvedelmi_akcioterv","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2884544-4b32-4e40-a541-1426b80edc96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0436fdbe-7f58-44c3-8ad3-cd49cb14cb35","keywords":null,"link":"/itthon/20180104_Rengeteg_papirmunkat_hoz_az_iskolak_nyakaba_varrt_honvedelmi_akcioterv","timestamp":"2018. január. 04. 08:17","title":"Rengeteg papírmunkát hoz az iskolák nyakába varrt honvédelmi akcióterv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7858d337-0115-447d-a64f-5f977435bfc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tovább tart az enyhe idő.","shortLead":"Tovább tart az enyhe idő.","id":"20180104_idojaras_januar_4","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7858d337-0115-447d-a64f-5f977435bfc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a28abed-0ac3-4a95-b96d-3b83a2ea98bc","keywords":null,"link":"/itthon/20180104_idojaras_januar_4","timestamp":"2018. január. 04. 05:05","title":"Még nem látszik, mikor lesz igazi tél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0409c631-b715-4667-b725-b047a417e6cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Példás gyorsasággal reagált a szinte mindegyik otthoni és munkahelyi számítógépet érintő, nemrég felfedezett processzorgyártási hibára a Microsoft. Minden támogatott Windows-verzióban lezárják a biztonsági rést. A rossz hír, hogy amelyik gép megkapja a frissítést, az utána lassabb lesz. Ezt meg fogja érezni.","shortLead":"Példás gyorsasággal reagált a szinte mindegyik otthoni és munkahelyi számítógépet érintő, nemrég felfedezett...","id":"20180104_intel_processzor_hiba_microsoft_windows_frissites_szoftverfrissites_hibajavitas_miert_lassu_a_gepem","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0409c631-b715-4667-b725-b047a417e6cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f7bf01-c898-49b9-8860-4917482dd82d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180104_intel_processzor_hiba_microsoft_windows_frissites_szoftverfrissites_hibajavitas_miert_lassu_a_gepem","timestamp":"2018. január. 04. 08:03","title":"Vészfrissítést adtak ki a Windowshoz: minden számítógépre települ és sajnos mindet le is fogja lassítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64cd163c-bebe-4d59-9794-734a5c74f459","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakgimnázium gyakorlata a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke szerint is jogsértő.","shortLead":"A szakgimnázium gyakorlata a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke szerint is jogsértő.","id":"20180103_szegyenfal_into_tatabanyai_szakgimnazium","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64cd163c-bebe-4d59-9794-734a5c74f459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33676a22-6c47-4050-b741-c7f26251801e","keywords":null,"link":"/itthon/20180103_szegyenfal_into_tatabanyai_szakgimnazium","timestamp":"2018. január. 03. 10:44","title":"Szégyenfalra teszik a megintett diákok nevét egy komáromi iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9791ef9f-1788-4496-909a-00e6f9e051e0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megfellebbezte szerdán Alekszej Navalnij az orosz legfelsőbb bíróság múlt heti határozatát, amelynek értelmében a testület helybenhagyta a Központi Választási Bizottságnak (CIK) azt a döntését, hogy az ellenzéki politikus nem indulhat a március 18-ra kitűzött oroszországi elnökválasztáson - tájékoztatta a TASZSZ orosz hírügynökséget Ivan Zsdanov, Navalnij szóvivője.","shortLead":"Megfellebbezte szerdán Alekszej Navalnij az orosz legfelsőbb bíróság múlt heti határozatát, amelynek értelmében...","id":"20180103_Lehet_hogy_megis_ringbe_szallhat_Putyin_ellen_Navalnij","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9791ef9f-1788-4496-909a-00e6f9e051e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5423ff-7ab0-4be6-b18c-4edb64faaef7","keywords":null,"link":"/vilag/20180103_Lehet_hogy_megis_ringbe_szallhat_Putyin_ellen_Navalnij","timestamp":"2018. január. 03. 15:10","title":"Lehet, hogy mégis ringbe szállhat Putyin ellen Navalnij?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b3a3f6-be86-4bcd-a9de-fefe009024a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csitulnak a kedélyek az Intel körül. Most a vállalat elnök-vezérigazgatójáról derült ki, hogy minden lehetséges Intel-részvényétől megszabadult nem sokkal azután, hogy belső csatornákon tudomására jutott, gond van az elmúlt évtizedekben gyártott Intel-processzorokkal.","shortLead":"Nem csitulnak a kedélyek az Intel körül. Most a vállalat elnök-vezérigazgatójáról derült ki, hogy minden lehetséges...","id":"20180104_intel_reszveny_brian_krzanich_vezerigazgato_bennfentes_kereskedelem_meltdown_botrany_spectre_processzorok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69b3a3f6-be86-4bcd-a9de-fefe009024a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d270744e-d179-450f-98e4-f2119b838ad6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180104_intel_reszveny_brian_krzanich_vezerigazgato_bennfentes_kereskedelem_meltdown_botrany_spectre_processzorok","timestamp":"2018. január. 04. 20:31","title":"Ebből mi lesz? Az Intel vezérigazgatója tudta, hogy ki fog robbanni a botrány, pont előtte eladott 24 millió dollárnyi részvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd6f0d7a-5a81-4d5c-8623-b5893981f528","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Az albumot lovak, hegyek és erdők inspirálták, mondja a popsztár.","shortLead":"Az albumot lovak, hegyek és erdők inspirálták, mondja a popsztár.","id":"20180103_Hamarosan_erkezik_Justin_Timberlake_uj_lemeze","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd6f0d7a-5a81-4d5c-8623-b5893981f528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f66eaa5-f935-4b91-a9ee-4635712b9e59","keywords":null,"link":"/kultura/20180103_Hamarosan_erkezik_Justin_Timberlake_uj_lemeze","timestamp":"2018. január. 03. 11:45","title":"Hamarosan érkezik Justin Timberlake új lemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]