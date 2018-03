Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95186a89-eae8-4a55-8c16-7535d8dff0b0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Honda sofőrje keménykedni próbált, nem jött össze.","shortLead":"A Honda sofőrje keménykedni próbált, nem jött össze.","id":"20180304_kozuti_balhe_autos_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95186a89-eae8-4a55-8c16-7535d8dff0b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab299483-4c05-4c87-9843-1c2c0028bb84","keywords":null,"link":"/cegauto/20180304_kozuti_balhe_autos_video","timestamp":"2018. március. 04. 22:21","title":"Le akarta rendezni a Honda sofőrje a másikat, de visszanyalt a fagyi – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c407e56-67eb-4e79-a904-ec8b8411aa53","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nagyon nagy kaland volt, és ami a filmmel történt, bizonyítja, hogy jól dolgoztunk – nyilatkozta az Oscar-díj-átadó után Enyedi Ildikó.\r

\r

","shortLead":"Nagyon nagy kaland volt, és ami a filmmel történt, bizonyítja, hogy jól dolgoztunk – nyilatkozta az Oscar-díj-átadó...","id":"20180305_Megszolalt_Enyedi_Ildiko_az_Oscargala_utan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c407e56-67eb-4e79-a904-ec8b8411aa53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78036202-d0ca-4a8c-a47f-1cf4c02ce8d9","keywords":null,"link":"/kultura/20180305_Megszolalt_Enyedi_Ildiko_az_Oscargala_utan","timestamp":"2018. március. 05. 14:57","title":"Megszólalt Enyedi Ildikó az Oscar-gála után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e045e877-3ac6-4239-81a2-c0e4e8be1508","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A márciusi portugál kiadás címlapján szerepel a magyar modell, a lap két külön címlappal is megjelent. ","shortLead":"A márciusi portugál kiadás címlapján szerepel a magyar modell, a lap két külön címlappal is megjelent. ","id":"20180305_Palvin_Barbara_a_Vogue_cimlapjara_kerult","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e045e877-3ac6-4239-81a2-c0e4e8be1508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5deb912f-004c-4187-855d-cf944180984e","keywords":null,"link":"/elet/20180305_Palvin_Barbara_a_Vogue_cimlapjara_kerult","timestamp":"2018. március. 05. 09:26","title":"Palvin Barbara a Vogue címlapjára került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5521644-69c1-47ae-b004-db5b41bf668a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Másfél évtized után lecserélik a mára több ponton is sebezhetővé vált WPA2-es wifibiztonsági protokollt. Az új technológiát már az idén bevezethetik, pár éven belül, a régi routerek elöregedésével és cseréjével mindenkihez eljut.","shortLead":"Másfél évtized után lecserélik a mára több ponton is sebezhetővé vált WPA2-es wifibiztonsági protokollt. Az új...","id":"20180305_wifi_biztonsagi_protokoll_titkositas_szabvany_wpa3","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5521644-69c1-47ae-b004-db5b41bf668a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3ac9535-b41f-48d1-97a3-b9a598f498c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180305_wifi_biztonsagi_protokoll_titkositas_szabvany_wpa3","timestamp":"2018. március. 05. 08:03","title":"Wifit használ otthon? 15 év után változás jön bele, ami mindenkit érinteni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ead3bbc-2342-4c7b-abc5-d6c777b3dc8b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarországon már az oktatási rendszer is arra nevel, hogy egy fiatalnak ne legyenek kérdései, azt szeretik, aki nem beszél, nem lát, nem hall, csak teszi a dolgát.","shortLead":"Magyarországon már az oktatási rendszer is arra nevel, hogy egy fiatalnak ne legyenek kérdései, azt szeretik, aki nem...","id":"20180304_A_magyar_fiatalok_sem_a_csaladban_sem_a_politikaban_nem_biznak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ead3bbc-2342-4c7b-abc5-d6c777b3dc8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cdb99d2-4ae8-455e-869b-257d195bf247","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180304_A_magyar_fiatalok_sem_a_csaladban_sem_a_politikaban_nem_biznak","timestamp":"2018. március. 04. 09:31","title":"A magyar fiatalok sem a családban, sem a politikában nem bíznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de079f36-6974-42f3-8f09-6d43bceac1a5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szombaton hajnalban tragikusan fiatalon, 29 éves korában elhunyt Görgényi György, a Battai Mélytengeri Sakálok senior csapatának játékosa.","shortLead":"Szombaton hajnalban tragikusan fiatalon, 29 éves korában elhunyt Görgényi György, a Battai Mélytengeri Sakálok senior...","id":"20180304_Meghalt_egy_29_eves_szazhalombattai_vizilabdazo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de079f36-6974-42f3-8f09-6d43bceac1a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584d8308-c575-42e2-b7a2-a6a2601f508d","keywords":null,"link":"/sport/20180304_Meghalt_egy_29_eves_szazhalombattai_vizilabdazo","timestamp":"2018. március. 04. 08:59","title":"Meghalt egy 29 éves százhalombattai vízilabdázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31521893-3146-4752-a37f-409ec37febc3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A spanyol labdarúgó-bajnokság 27. fordulójának rangadóján a katalánok előnye nyolc pontra nőtt a második helyen álló fővárosi riválissal, az Atlético Madriddal szemben.","shortLead":"A spanyol labdarúgó-bajnokság 27. fordulójának rangadóján a katalánok előnye nyolc pontra nőtt a második helyen álló...","id":"20180304_Messi_goljaval_nyertek_az_Atletico_Madrid_ellen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31521893-3146-4752-a37f-409ec37febc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd6c3d7-c951-40f9-943d-b8e1ed4f72e4","keywords":null,"link":"/sport/20180304_Messi_goljaval_nyertek_az_Atletico_Madrid_ellen","timestamp":"2018. március. 04. 18:29","title":"Messi góljával nyertek az Atlético Madrid ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"003309ce-eb3a-4383-9ac4-f1de557cfde9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A La Ligában csak Lionel Messi előtte, ő 372 találatnál tart.","shortLead":"A La Ligában csak Lionel Messi előtte, ő 372 találatnál tart.","id":"20180304_300_spanyol_golnal_tart_Cristiano_Ronaldo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=003309ce-eb3a-4383-9ac4-f1de557cfde9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d41ae6e9-f650-4848-8f15-96a31ee00ac8","keywords":null,"link":"/sport/20180304_300_spanyol_golnal_tart_Cristiano_Ronaldo","timestamp":"2018. március. 04. 09:38","title":"300 spanyol gólnál tart Cristiano Ronaldo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]