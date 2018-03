Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be29d57d-6bf2-4e1e-90f0-0d3d46f2affc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kiss Tibor Noé szerint a mostani választás többet tehet a magyar demokráciáért, az állampolgári öntudatért, mint az eddigiek összesen. Ezért a Facebookon buzdít néhány nyomós érvvel a részvételre.","shortLead":"Kiss Tibor Noé szerint a mostani választás többet tehet a magyar demokráciáért, az állampolgári öntudatért, mint...","id":"20180324_Magyarorszag_nem_bir_ki_meg_negy_evet_ebben_a_hangulatban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be29d57d-6bf2-4e1e-90f0-0d3d46f2affc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19ac4afe-2eae-465f-858b-6082d204341d","keywords":null,"link":"/kultura/20180324_Magyarorszag_nem_bir_ki_meg_negy_evet_ebben_a_hangulatban","timestamp":"2018. március. 24. 07:28","title":"„Magyarország nem bír ki még négy évet ebben a hangulatban”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3cc6961-8a5e-4bdf-8f38-09967bb2daca","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Egy új kormányrendelet alapján.","shortLead":"Egy új kormányrendelet alapján.","id":"20180324_A_fiatalok_tamogatast_kapnak_a_jogositvanyszerzeshez","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3cc6961-8a5e-4bdf-8f38-09967bb2daca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5a245a4-94c9-4c55-b2b3-a69f532026b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_A_fiatalok_tamogatast_kapnak_a_jogositvanyszerzeshez","timestamp":"2018. március. 24. 09:33","title":"A fiatalok támogatást kapnak a jogosítványszerzéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55908a78-0541-44df-977e-7be72155b98d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy csornai gyermekotthonból tűnt el.","shortLead":"Egy csornai gyermekotthonból tűnt el.","id":"20180325_14_eves_lanyt_keresnek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55908a78-0541-44df-977e-7be72155b98d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb35ba8b-6a87-44f8-8cde-2e60dda2ca8a","keywords":null,"link":"/itthon/20180325_14_eves_lanyt_keresnek","timestamp":"2018. március. 25. 08:48","title":"14 éves lányt keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f6157c4-9da4-4682-b7f8-704372212910","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincsenek szavak - igaz, nem is nagyon voltak. Nézze meg, miként használta ki a Magyar Kétfarkú Kutya Párt képviselőjelöltje a magyar köztévében nekik is biztosított öt percet. ","shortLead":"Nincsenek szavak - igaz, nem is nagyon voltak. Nézze meg, miként használta ki a Magyar Kétfarkú Kutya Párt...","id":"20180323_Ilyet_a_magyar_kiralyi_teveben_meg_nem_latott_programot_hirdet_a_Kutyapart_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f6157c4-9da4-4682-b7f8-704372212910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b3f078-7547-4531-a0d2-c288f251e51a","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_Ilyet_a_magyar_kiralyi_teveben_meg_nem_latott_programot_hirdet_a_Kutyapart_video","timestamp":"2018. március. 23. 22:16","title":"Ilyet a magyar királyi tévében még nem látott: programot hirdet a Kutyapárt (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfba0099-ebb6-4b7e-a57a-5c2c633cd672","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kár, hogy nem látták a vonatkozó horrorisztikus Black Mirror-epizódot.","shortLead":"Kár, hogy nem látták a vonatkozó horrorisztikus Black Mirror-epizódot.","id":"20180323_Robotmeheket_szabadit_a_vilagra_a_Walmart","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfba0099-ebb6-4b7e-a57a-5c2c633cd672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4cae178-a2c0-4d0e-bd23-7e9d9698bba4","keywords":null,"link":"/kkv/20180323_Robotmeheket_szabadit_a_vilagra_a_Walmart","timestamp":"2018. március. 23. 10:45","title":"Robotméheket szabadít a világra a Walmart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a14208a1-d940-4aff-b242-816548cf5cf6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány nappal ezelőtt Alabama-állam egyik területén pusztított hatalmas vihar.","shortLead":"Néhány nappal ezelőtt Alabama-állam egyik területén pusztított hatalmas vihar.","id":"20180323_totalkar_jegeso_chevrolet_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a14208a1-d940-4aff-b242-816548cf5cf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85bf849b-5bc2-4dac-953b-b41cfa74d316","keywords":null,"link":"/cegauto/20180323_totalkar_jegeso_chevrolet_video","timestamp":"2018. március. 23. 10:22","title":"Videón, amint pillanatok alatt 400 vadiúj autót tesz totálkárossá a jégeső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0b60ee-372c-4aca-92d5-4946c73e8a2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"\"Még egy ilyen költségvetést nem írok alá\" – fenyegetőzött Donald Trump amerikai elnök, miután bejelentette, hogy elfogadja és szentesíti a fél évre szóló a törvényt.","shortLead":"\"Még egy ilyen költségvetést nem írok alá\" – fenyegetőzött Donald Trump amerikai elnök, miután bejelentette...","id":"20180324_Nem_zar_be_az_amerikai_kormany__Trump_alairt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b0b60ee-372c-4aca-92d5-4946c73e8a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a35d6098-9bdd-4c35-a0f2-e6b6589dc8d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Nem_zar_be_az_amerikai_kormany__Trump_alairt","timestamp":"2018. március. 24. 15:00","title":"Nem zár be az amerikai kormány – Trump aláírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az élelmiszersegélyek ügyében Hadházy Ákos beszélt visszaélésekről néhány hónappal ezelőtt.","shortLead":"Az élelmiszersegélyek ügyében Hadházy Ákos beszélt visszaélésekről néhány hónappal ezelőtt.","id":"20180323_Ujabb_botranyos_EUprogram_miatt_vizsgalodik_az_OLAF","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d7bddc-721e-4c9e-a20f-4ddb7c409ff2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180323_Ujabb_botranyos_EUprogram_miatt_vizsgalodik_az_OLAF","timestamp":"2018. március. 23. 13:44","title":"Újabb botrányos EU-program miatt vizsgálódik az OLAF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]