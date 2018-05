Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33ce8ad1-ef9f-4eca-8269-3cac567ba5b8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A polgármester szerint az év végén jön majd csak egyenesbe a település, addig a strand üzemeltetéséről kénytelenek lemondani.","shortLead":"A polgármester szerint az év végén jön majd csak egyenesbe a település, addig a strand üzemeltetéséről kénytelenek...","id":"20180515_Nincs_ra_penz_nem_nyitja_meg_a_strandjat_iden_Tiszapuspoki","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33ce8ad1-ef9f-4eca-8269-3cac567ba5b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91188f88-6090-449c-8fcf-96bf675c9a9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180515_Nincs_ra_penz_nem_nyitja_meg_a_strandjat_iden_Tiszapuspoki","timestamp":"2018. május. 15. 10:23","title":"Nincs rá pénz, nem nyitja meg a strandját idén Tiszapüspöki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66556d12-f4e8-4212-af31-15d5bea13752","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A WHO, az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint világszerte a kór évente 4,2 millió szövődményes fertőzést és 4200 halálesetet okoz. Ráadásul sokan tévesen azt gondolják, hogy jobb átesni a betegségen, mint védőoltást kapni ellene.","shortLead":"A WHO, az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint világszerte a kór évente 4,2 millió szövődményes fertőzést és 4200...","id":"20180515_Kotelezo_lesz_baranyhimlo_elleni_oltas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66556d12-f4e8-4212-af31-15d5bea13752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f1cec8-332b-43dd-b29c-bba7c2724252","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Kotelezo_lesz_baranyhimlo_elleni_oltas","timestamp":"2018. május. 15. 13:00","title":"Kötelező lesz bárányhimlő elleni oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5256843-39d1-46aa-999b-b08f59419344","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kékvérű brit márka fejlesztői a jelek szerint találtak még néhány lóerőt a remek V12-es blokkban.","shortLead":"A kékvérű brit márka fejlesztői a jelek szerint találtak még néhány lóerőt a remek V12-es blokkban.","id":"20180514_aston_martin_db11_amr_csucsmodell_tuning_v12_biturbo_brit_sportauto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5256843-39d1-46aa-999b-b08f59419344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f86535-141e-4277-9ccf-503d3b4f2c59","keywords":null,"link":"/cegauto/20180514_aston_martin_db11_amr_csucsmodell_tuning_v12_biturbo_brit_sportauto","timestamp":"2018. május. 14. 10:21","title":"639 lóerős lett az Aston Martin szemrevaló V12-es új csúcsmodellje, mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a9b1a13-d22c-48ca-bc00-b05d098f2388","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dízelkérdés szépen lassan átesett a ló túlsó oldalára, az eladásaik élesen zuhannak, a benzinesek ára meg alaposan megy felfelé. A jelenlegi Euro6d nevű emissziós-normát mindeközben a legmodernebb károsanyag-utókezelő rendszerek lényegében tökéletesen teljesítik.","shortLead":"A dízelkérdés szépen lassan átesett a ló túlsó oldalára, az eladásaik élesen zuhannak, a benzinesek ára meg alaposan...","id":"20180515_dizel_benzin_adac_karosanyag","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a9b1a13-d22c-48ca-bc00-b05d098f2388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f3d91d9-be40-40b6-b6a2-f5f8507e4195","keywords":null,"link":"/cegauto/20180515_dizel_benzin_adac_karosanyag","timestamp":"2018. május. 15. 12:25","title":"Itt tartunk: Egy modern dízel akár tisztább is, mint egy benzines","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megint egy kamu nyereményjátékkal próbálnak átverni embereket. ","shortLead":"Megint egy kamu nyereményjátékkal próbálnak átverni embereket. ","id":"20180515_Csalok_probalnak_visszaelni_a_Tesco_nevevel_ne_doljon_be","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9046fba-a0a5-4cef-800c-7ffc6b92634d","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_Csalok_probalnak_visszaelni_a_Tesco_nevevel_ne_doljon_be","timestamp":"2018. május. 15. 13:36","title":"Csalók próbálnak visszaélni a Tesco nevével, ne dőljön be!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd3e46c9-1dfa-4e00-ba7e-79785daec5fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy igazi úrhoz méltón ugyan finoman, de ismét csak célozgatott Tim Cook a Facebook megkérdőjelezhető adatkezelésére.","shortLead":"Egy igazi úrhoz méltón ugyan finoman, de ismét csak célozgatott Tim Cook a Facebook megkérdőjelezhető adatkezelésére.","id":"20180515_Nem_szegyellos_ismet_beszolt_Tim_Cook_Mark_Zuckerbergnek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd3e46c9-1dfa-4e00-ba7e-79785daec5fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62657b98-f666-414e-9dc7-aa214aab6c11","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_Nem_szegyellos_ismet_beszolt_Tim_Cook_Mark_Zuckerbergnek","timestamp":"2018. május. 15. 19:00","title":"Nem szégyellős: ismét beszólt Tim Cook Mark Zuckerbergnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c331a2b6-ea35-4369-884b-2a828ae70c2c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy a baj a kongresszus előtt álló szocialistáknál, már ott tartanak, hogy a sporttagozat MSZP-t kiosztó levele is kiszivárog.","shortLead":"Nagy a baj a kongresszus előtt álló szocialistáknál, már ott tartanak, hogy a sporttagozat MSZP-t kiosztó levele is...","id":"20180515_Az_MSZPben_mar_attol_felnek_hogy_feljon_rajuk_a_Momentum","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c331a2b6-ea35-4369-884b-2a828ae70c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb29ac85-1d5e-437d-853f-c206cc27e7ae","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Az_MSZPben_mar_attol_felnek_hogy_feljon_rajuk_a_Momentum","timestamp":"2018. május. 15. 13:44","title":"Az MSZP-ben már attól félnek, hogy feljön rájuk a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b527c2bf-89ba-4b84-8041-58e36033deaf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"12 éves vagyok, és nagyon akarok a koncerteden énekelni\" – közösségi médiás kampányt indított az általános iskolás Victoria Anthony, hogy Pinknek énekelhessen. Az álma valóra vált, Pinknek meg elakadt a szava.","shortLead":"\"12 éves vagyok, és nagyon akarok a koncerteden énekelni\" – közösségi médiás kampányt indított az általános iskolás...","id":"20180515_Pink_nem_jutott_szohoz_a_12_eves_kislany_hangjanak_hallatan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b527c2bf-89ba-4b84-8041-58e36033deaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"048e21be-26b2-47ef-a5c3-7c7535bc1743","keywords":null,"link":"/kultura/20180515_Pink_nem_jutott_szohoz_a_12_eves_kislany_hangjanak_hallatan","timestamp":"2018. május. 15. 14:22","title":"Pink nem jutott szóhoz a 12 éves kislány hangjának hallatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]