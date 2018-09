Orvosok és szakértők egyre növekvő gyanúja szerint valamiféle mikrohullámmal működő eszközzel sanyargathatták az Egyesült Államok Kínában és Kubában állomásozó diplomatáit, illetve családjaikat – közölte a New York Times.

Az áldozatok hangos, magas hangfekvésű zajokat hallottak otthonaikban és hotelszobáikban, majd hányingerről, súlyos fejfájásról, szédülésről, alvás- és hallászavarokról számoltak be. Az ügyön dolgozó orvos- és tudóscsapat egyre biztosabb abban is, hogy a mintegy három tucat áldozat agykárosodást is szenvedhetett.

Eddig sem az amerikai külügyminisztérium, sem a szövetségi nyomozóiroda (FBI) nem említette hivatalosan a mikrohullámú fegyver lehetőségét. A szakértők viszont immár egyetértenek abban, hogy „valami van ott”. Kína nem kommentálta a fejleményt, Kuba tagad.

A Times emlékeztet: 1960-ban egy amerikai tudós, Allan Frey fedezte fel, hogy az emberi agy a mikrohullámokat hangként képes érzékelni. Az Egyesült Államok és a Szovjetunió persze azonnal fegyvert kezdett fejleszteni az eredmények alapján, és jelentések szerint mindkét fél sikerrel is járt.