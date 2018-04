Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0353204c-e6c2-49d1-8fd7-4379c29a385a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendszámtáblák nem sokat változtak az idők folyamán, amióta több mint egy évszázada kitalálták őket. A digitalizáció ezt is átalakíthatja, ahogyan Dubaiban ezzel meg is próbálkoznak mostantól. ","shortLead":"A rendszámtáblák nem sokat változtak az idők folyamán, amióta több mint egy évszázada kitalálták őket. A digitalizáció...","id":"20180414_digitalis_rendszamtabla_dubai","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0353204c-e6c2-49d1-8fd7-4379c29a385a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf23a2a-271e-41a0-a29d-e7ccd27eae89","keywords":null,"link":"/cegauto/20180414_digitalis_rendszamtabla_dubai","timestamp":"2018. április. 14. 13:47","title":"Dubaiban lesznek először digitális rendszámtáblák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közzétette a Financial Times a 2017-ben legjobban fejlődő európai cégek listáját.","shortLead":"Közzétette a Financial Times a 2017-ben legjobban fejlődő európai cégek listáját.","id":"20180414_Ket_magyar_ceg_kerult_Europa_ezer_leggyorsabban_fejlodo_vallalkozasa_koze","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8186b3d-3819-4226-8e3a-1fb470d80cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e82a9381-a1f5-4cc7-92ec-d1731c2b4ac4","keywords":null,"link":"/kkv/20180414_Ket_magyar_ceg_kerult_Europa_ezer_leggyorsabban_fejlodo_vallalkozasa_koze","timestamp":"2018. április. 14. 15:54","title":"Két magyar cég került Európa ezer leggyorsabban fejlődő vállalkozása közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d78fc1-1edb-469d-8a11-08cebb86f35c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a Google ügyesen lobbizik, az internetes tartalmak jelentős része saját fejlesztésén lesz majd átvezetve. Ez növelheti a kényelmünket, viszont túl sok dolog kerülhet egy kézbe a piac 80+ százalékát az Android operációs rendszere által amúgy is befolyásolni tudó Google-nél.","shortLead":"Ha a Google ügyesen lobbizik, az internetes tartalmak jelentős része saját fejlesztésén lesz majd átvezetve...","id":"20180416_google_amp_mobilweb_mobilinternet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83d78fc1-1edb-469d-8a11-08cebb86f35c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e15b8b6-06fe-4891-9d6e-4e411acda48a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180416_google_amp_mobilweb_mobilinternet","timestamp":"2018. április. 16. 00:03","title":"Úgy ahogy van, az egész internet működését megváltoztatná a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5aeb27d-9bd5-435e-a33b-c31aab735e8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tanyasi csendélet - kukoricaültetvény helyett marihuánabiznisszel. ","shortLead":"Tanyasi csendélet - kukoricaültetvény helyett marihuánabiznisszel. ","id":"20180414_Gyulai_drogbarok_vegzete","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5aeb27d-9bd5-435e-a33b-c31aab735e8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e0bf04e-3b5e-4380-bddd-06bf5e289c40","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Gyulai_drogbarok_vegzete","timestamp":"2018. április. 14. 16:20","title":"Gyulai drogbárók végzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c892295-fc58-4cfb-b9d3-1978152b5eb0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elemzők szerint a szélsőbal teszteli az utcán támogatói bázisát.","shortLead":"Elemzők szerint a szélsőbal teszteli az utcán támogatói bázisát.","id":"20180415_Tuntetok_csaptak_ossze_a_rendorokkel_Franciaorszagban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c892295-fc58-4cfb-b9d3-1978152b5eb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c295069d-db61-4c72-a8f5-31b66931516d","keywords":null,"link":"/vilag/20180415_Tuntetok_csaptak_ossze_a_rendorokkel_Franciaorszagban","timestamp":"2018. április. 15. 13:25","title":"Tüntetők csaptak össze a rendőrökkel Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b73489-ac9e-47e3-95f6-3a9989683c7d","c_author":"Stark Tamás","category":"velemeny","description":"Ma van a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja. Mit gondoljunk egy olyan kormányról, amelyik megemlékezik a holokauszt áldozatairól, miközben rasszizmusba hajló propagandakampányt folytat? – teszi föl a kérdést Stark Tamás történész.","shortLead":"Ma van a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja. Mit gondoljunk egy olyan kormányról, amelyik megemlékezik...","id":"20180416_A_Fidesz_kormany_es_a_Holokausztemleknap","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97b73489-ac9e-47e3-95f6-3a9989683c7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b524246-700b-4549-9c8f-f2fcc4f4c030","keywords":null,"link":"/velemeny/20180416_A_Fidesz_kormany_es_a_Holokausztemleknap","timestamp":"2018. április. 16. 08:40","title":"A Fidesz-kormány és a holokauszt-emléknap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c44ee7-c5d5-4f94-997c-5cf556ce969f","c_author":"Egyed László","category":"tudomany","description":"Bár nemrég már űrbéli körülmények között próbálták ki a grafént, a „XXI. század csodaanyagának” tömeges alkalmazásában még a Földön sem sikerült áttörést elérni. Az EU egymilliárd euróval próbál lendíteni az ügyön, amelyen magyar kutatók is dolgoznak.","shortLead":"Bár nemrég már űrbéli körülmények között próbálták ki a grafént, a „XXI. század csodaanyagának” tömeges alkalmazásában...","id":"201815__csodaanyag__grafenkutatas__azigeret_szep_szo__grafen_azalagut_vegen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0c44ee7-c5d5-4f94-997c-5cf556ce969f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e5da82d-3bcc-49b3-9f89-d835a663b007","keywords":null,"link":"/tudomany/201815__csodaanyag__grafenkutatas__azigeret_szep_szo__grafen_azalagut_vegen","timestamp":"2018. április. 15. 18:30","title":"Ismerje meg a grafént: ez a XXI. század csodaanyaga, ami (sok) mindent megváltoztathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67b6ae57-421c-4748-96d6-34a355e889f5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Miként tudjuk támogatni azokat a rokonokat, barátokat, akiket elhagyott a párjuk vagy elhunyt a társuk? Talán nem is sejtjük, de a bátorság és a megértés megvan bennünk.","shortLead":"Miként tudjuk támogatni azokat a rokonokat, barátokat, akiket elhagyott a párjuk vagy elhunyt a társuk? Talán nem is...","id":"20180415_Igy_tudunk_segiteni_a_traumat_atelteknek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67b6ae57-421c-4748-96d6-34a355e889f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85adef6f-99d8-4e8c-9d5e-35ba60684396","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180415_Igy_tudunk_segiteni_a_traumat_atelteknek","timestamp":"2018. április. 15. 20:15","title":"Így tudunk segíteni a traumát átélteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]