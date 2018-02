[{"available":true,"c_guid":"4f59f679-ea94-4e0f-b0fa-2e0b50f84bf1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mondjuk azért már eleve nevetnek, hogy a lánycsapat összeáll.","shortLead":"Mondjuk azért már eleve nevetnek, hogy a lánycsapat összeáll.","id":"20180208_Sirhatnak_is_nevethetnek_is_a_Spice_Girls_rajongoi_a_legfrissebb_hirek_hallatan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f59f679-ea94-4e0f-b0fa-2e0b50f84bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8aa0d14-0444-46cd-9da3-0ebcdd118797","keywords":null,"link":"/kultura/20180208_Sirhatnak_is_nevethetnek_is_a_Spice_Girls_rajongoi_a_legfrissebb_hirek_hallatan","timestamp":"2018. február. 08. 10:45","title":"Sírhatnak is, nevethetnek is a Spice Girls rajongói a legfrissebb hírek hallatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5e586e0-d522-4b6f-beaf-169d3b9e9f6a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hírügynökségek beszámolója szerint 13 ezer katona vett részt a szemlén, és mintegy 37 ezer civil tekintette meg. "Hírügynökségek beszámolója szerint 13 ezer katona vett részt a szemlén, és mintegy 37 ezer civil tekintette meg." "Hatalmas katonai csinnadrattát tartott Észak-Korea a téli olimpia előtt"
vilag
2018. február. 08. 10:18

"Annak ellenére, hogy az utóbbi években a magyar lakosság növelte megtakarításait, továbbra is nagyon elmaradunk az európai átlagtól." "Nézzük a számokat, a részleteket!"
"Sokkoló számok: a nyugat-európaiaknak tízszer annyi megtakarításuk van, mint a magyaroknak"
gazdasag
2018. február. 08. 15:35

"A klasszikusan jól fizető szakmában megint felfelé ugrottak a bérek." "A klasszikusan jól fizető szakmában megint felfelé ugrottak a bérek." "Akik az aldisoknál is többet keresnek: itt vannak az informatikusbérek"
enesacegem
2018. február. 08. 12:09

"Nagyon keresztbe tesznek a Molnak az új tervezettel." "A Mol–kormány, vagy inkább Mol–Lázár-összecsapásnak az Árpád hídi magasház-projekt is áldozatul eshet."
"Nagyon keresztbe tesznek a Molnak az új tervezettel." "A Mol–kormány, vagy inkább Mol–Lázár-összecsapásnak az Árpád hídi..."
"Úgy húzogatják a Mol-felhőkarcoló miatt a magassági korlátot, mintha gumiból lenne"
gazdasag
2018. február. 08. 17:07

"Sikkasztás, csalás és ügyvédi visszaélés gyanúja miatt házi őrizetbe került Busch Béla, a Magyar Köztársaság lovagkeresztjével is kitüntetett, neves ügyvéd." "Sikkasztás, csalás és ügyvédi visszaélés gyanúja miatt házi őrizetbe került Busch Béla, a Magyar Köztársaság lovagkeresztjével is kitüntetett, neves ügyvéd."
"Házi őrizetbe került Habony ügyvédje"
itthon
2018. február. 08. 15:10

"A Microsoft 2018 második felében adhatja majd ki az új irodai programcsomagját, a fejlesztők szerint azonban akinek nem Windows 10 van a gépén, az nem tudja majd használni."
"Nem Windows 10 van a gépén?" "Akkor van egy igen kellemetlen hírünk"
tudomany
2018. február. 08. 08:03

"A vasúttársaság először a vandálokra fogta, hogy tönkrement az albertfalvai lift. Később már arra hivatkoztak, hogy nincs áram a működéséhez, de nemsokára állítólag működni fog a felvonó." "Később már arra hivatkoztak..."
"A lift, ami évek óta megvan a megállóban, de sosem működött"
gazdasag.ingatlan
2018. február. 08. 21:59