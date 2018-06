Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A turai kastély és egy Andrássy úti ingatlan felújításánál sem fizettek már egy jó ideje az alvállalkozóknak. ","shortLead":"A turai kastély és egy Andrássy úti ingatlan felújításánál sem fizettek már egy jó ideje az alvállalkozóknak. ","id":"20180605_Fel_eve_nem_fizettek_az_alvallalkozoknak_a_Tiborczhoz_kotheto_epuletek_felujitasanal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f56a0650-5256-434a-8601-a4a017fc01b7","keywords":null,"link":"/kkv/20180605_Fel_eve_nem_fizettek_az_alvallalkozoknak_a_Tiborczhoz_kotheto_epuletek_felujitasanal","timestamp":"2018. június. 05. 08:40","title":"Fél éve nem fizettek az alvállalkozóknak a Tiborczhoz köthető épületek felújításánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb8ae7ef-1926-44d8-941c-9d727822c71a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt nem tudni, a személyautó és a teherautó sofőrje min szólalkoztak össze a liverpooli körforgalomban, előbbi azonban rendezni kívánta a helyzetet.","shortLead":"Azt nem tudni, a személyautó és a teherautó sofőrje min szólalkoztak össze a liverpooli körforgalomban, előbbi azonban...","id":"20180605_kozuti_balhe_autos_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb8ae7ef-1926-44d8-941c-9d727822c71a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf71443-b043-4ea5-a957-984f83426ce5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180605_kozuti_balhe_autos_video","timestamp":"2018. június. 05. 04:01","title":"Tejjel állt bosszút a feldühödött autós a teherautó sofőrjén – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Két forinttal csökkentek az üzemanyagárak. ","shortLead":"Két forinttal csökkentek az üzemanyagárak. ","id":"20180606_Kicsit_olcsobb_lett_a_benzin_es_a_gazolaj","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e26b636-5ad1-4446-8977-7c466c52936f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_Kicsit_olcsobb_lett_a_benzin_es_a_gazolaj","timestamp":"2018. június. 06. 08:13","title":"Kicsit olcsóbb lett a benzin és a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Tímea törvénymódosítási javaslatot nyújtott be, amiben azt javasolja, írják át a miniszterelnök megválasztásáról szóló törvényt.","shortLead":"Szabó Tímea törvénymódosítási javaslatot nyújtott be, amiben azt javasolja, írják át a miniszterelnök megválasztásáról...","id":"20180606_A_Parbeszed_azt_javasolja_Orban_Soros_miatt_ne_lehessen_miniszterelnok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd067f4e-d625-4787-9c33-cdebf4dc8028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20592278-1adc-42b1-bc27-b3c7474931a5","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_A_Parbeszed_azt_javasolja_Orban_Soros_miatt_ne_lehessen_miniszterelnok","timestamp":"2018. június. 06. 15:03","title":"A Párbeszéd azt javasolja, Orbán Soros miatt ne lehessen miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"168627bd-befa-4ff4-8df0-c56d1beb282f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyar Telekom az SMS-üzenettel való telefonegyenleg-feltöltési gyakorlatával kapcsolatos NMHH-határozat ellen fellebbezést nyújtott be. A szolgáltató álláspontja szerint a az SMS-ben havi számla terhére történő egyenlegfeltöltés nem elektronikus hírközlési szolgáltatás, így a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság nem rendelkezik hatáskörrel e feltöltési mód felügyeletére, így nem is tilthatja be azt.","shortLead":"A Magyar Telekom az SMS-üzenettel való telefonegyenleg-feltöltési gyakorlatával kapcsolatos NMHH-határozat ellen...","id":"20180605_magyar_telekom_sms_egyenlegfeltoltes_nmhh_tilto_hatarozat_fellebbezes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=168627bd-befa-4ff4-8df0-c56d1beb282f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ff1c0e-b01f-4e1e-a82b-59b1b8f08a0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180605_magyar_telekom_sms_egyenlegfeltoltes_nmhh_tilto_hatarozat_fellebbezes","timestamp":"2018. június. 05. 14:03","title":"Telekom: Az NMHH egyszerűen nem tilthatja be az SMS-es feltöltést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f234ad5e-2f85-4c76-be4c-82a6d02d2674","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Űrdongó eredettörténetet mutatja be a Travis Knight rendezésében készülő BumbleBee. Kijött hozzá az első előzetes.","shortLead":"Űrdongó eredettörténetet mutatja be a Travis Knight rendezésében készülő BumbleBee. Kijött hozzá az első előzetes.","id":"20180605_Itt_az_uj_Transformersmozi_elozetese_amit_nem_Michael_Bay_rendez__lehet_pont_ettol_lesz_jo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f234ad5e-2f85-4c76-be4c-82a6d02d2674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c91e0e0d-56e5-4598-891d-9b0020169c26","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_Itt_az_uj_Transformersmozi_elozetese_amit_nem_Michael_Bay_rendez__lehet_pont_ettol_lesz_jo","timestamp":"2018. június. 05. 20:38","title":"Itt az új Transformers-mozi előzetese, amit nem Michael Bay rendez - lehet, pont ettől lesz jó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34800174-d3e3-41ac-811d-81fc67e1be97","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"A napi átlagos költést tekintve jó vendégnek számítanak a magyarok Horvátországban, ahol az idei első öt hónapban harmadával több magyar fordult meg, mint tavaly – közölte a Horvát Idegenforgalmi Közösség budapesti képviseletvezetője.","shortLead":"A napi átlagos költést tekintve jó vendégnek számítanak a magyarok Horvátországban, ahol az idei első öt hónapban...","id":"20180606_Ennyit_kolt_a_magyar_vendeg_naponta_a_horvatoknal_csoda_hogy_szeretik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34800174-d3e3-41ac-811d-81fc67e1be97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcbaa06e-f66d-421b-af26-d17d6af2f8c3","keywords":null,"link":"/kkv/20180606_Ennyit_kolt_a_magyar_vendeg_naponta_a_horvatoknal_csoda_hogy_szeretik","timestamp":"2018. június. 06. 14:02","title":"Ennyit költ a magyar vendég naponta a horvátoknál, csoda, hogy szeretik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e1416e4-2346-46a8-908f-6320cc35617a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Június 10-én tartja tisztújítását a Momentum. Fekete-Győr András újrázhat, de az elnökség kicserélődhet.","shortLead":"Június 10-én tartja tisztújítását a Momentum. Fekete-Győr András újrázhat, de az elnökség kicserélődhet.","id":"20180605_Elnokseget_valaszt_a_Momentum_egyetlen_no_es_egy_volt_gyurcsanyista","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e1416e4-2346-46a8-908f-6320cc35617a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8da4d849-247c-4a13-9158-b8cb6e80e462","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_Elnokseget_valaszt_a_Momentum_egyetlen_no_es_egy_volt_gyurcsanyista","timestamp":"2018. június. 05. 09:25","title":"Elnökséget választ a Momentum: egyetlen nő és egy volt gyurcsányista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]