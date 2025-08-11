Rozsdás, de milliókat ér: 63 év után került elő egy Porsche 356 Speedster

Egy 1955-ös Porsche 356 Speedstert találtak az Egyesült Államokban, amely 1962 óta ugyanabban a garázsban pihent.

Az ikonikus sportkocsi karosszériája rozsdás, festése hámlik, a belső kárpit sérült, ám a vászontető újszerű állapotban maradt meg. Meglepő módon a 84 lóerős, 1.5 literes motor könnyedén indul és stabilan jár, ezért az eladó úgy döntött, nem restaurálja, hanem teljesen eredeti állapotban kínálja eladásra. Az autó futásteljesítménye mindössze 104 ezer kilométer.

A ritkaságszámba menő Porsche most az Egyesült Királyságban kerül kalapács alá, ahol az Iconic Auctioneers becslése szerint akár 400 ezer fontot (182 millió forint) is fizethetnek érte. A magas ár oka, hogy a 356 Speedsterből összesen 4854 darab készült, ez a típus pedig kulcsszerepet játszott a Porsche amerikai piacra lépésében.

A sportkocsi egy korai példány, amely gyári állapotban akár 167 km/órás sebességre is képes volt az 1950-es években, így a gyűjtők számára igazi kincsnek számít.