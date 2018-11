Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0636bcf-dcef-4ae4-9563-75da830e0aaf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte sok helyen elérhetetlenné vált kedden 14 óra után a Facebook számítógépes (asztali) felülete.","shortLead":"Világszerte sok helyen elérhetetlenné vált kedden 14 óra után a Facebook számítógépes (asztali) felülete.","id":"20181120_nem_mukodik_facebook_hiba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0636bcf-dcef-4ae4-9563-75da830e0aaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9650eb14-2809-405b-b390-d2eeec59d659","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_nem_mukodik_facebook_hiba","timestamp":"2018. november. 20. 14:15","title":"Sokaknál akadozik a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93bbdb2d-5990-48e1-9b81-94043e5f0735","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A BFR kódnéven futó rakéta Elon Musk egyik érdekes projektje, amelyet a Marsra való utazáshoz is használna. Most új nevet adott neki, mert az előző annyira nem volt gyerekbarát.","shortLead":"A BFR kódnéven futó rakéta Elon Musk egyik érdekes projektje, amelyet a Marsra való utazáshoz is használna. Most új...","id":"20181120_big_fucking_rocket_bfr_spacex_elon_musk_urutazas_starship_urhajo_super_heavy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93bbdb2d-5990-48e1-9b81-94043e5f0735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eaa6afc-0cfa-4abb-8f28-03b15d2f4d4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_big_fucking_rocket_bfr_spacex_elon_musk_urutazas_starship_urhajo_super_heavy","timestamp":"2018. november. 20. 13:33","title":"Már nem \"Big Fucking Rocketnek\" hívják Elon Musk bolygóközi rakétáját, új nevet adott neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26e5cb8c-af59-488c-aad2-1d784ba3b202","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az akciót a DK szervezte, azt ígérik, egész héten a börtönbüntetésre ítélt volt macedón miniszterelnökről fogják kérdezni a kormányt. ","shortLead":"Az akciót a DK szervezte, azt ígérik, egész héten a börtönbüntetésre ítélt volt macedón miniszterelnökről fogják...","id":"20181119_Orban_VIP_migransa__hatalmas_Gruevszkimolinot_logattak_ki_a_Parlament_ablakan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26e5cb8c-af59-488c-aad2-1d784ba3b202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e1e206e-9845-45d4-8354-b601ca349346","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Orban_VIP_migransa__hatalmas_Gruevszkimolinot_logattak_ki_a_Parlament_ablakan","timestamp":"2018. november. 19. 16:41","title":"„Orbán VIP migránsa” - hatalmas Gruevszki-molinót lógattak ki a Parlament ablakán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A dízel tényleg a relatív szegénység jele? Kik és miért tiltakoztak Franciaországban az üzemanyagok jövedéki adójának emelése ellen?","shortLead":"A dízel tényleg a relatív szegénység jele? Kik és miért tiltakoztak Franciaországban az üzemanyagok jövedéki adójának...","id":"20181119_Macron_kemeny_lecket_kapott_ez_az_ara_ha_nem_talalja_meg_a_hangot_az_also_kozeposztallyal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2f4ae4f-4754-47bb-8707-4aa30470e175","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181119_Macron_kemeny_lecket_kapott_ez_az_ara_ha_nem_talalja_meg_a_hangot_az_also_kozeposztallyal","timestamp":"2018. november. 19. 07:15","title":"Macron kemény leckét kapott, ez az ára, ha nem találja meg a hangot az alsó középosztállyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25585370-618d-4a6b-842d-2975d4edeb1c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A mostani ajánlatnál sokkal több kötbért fizethet a 3-as metró szerelvényeit felújító Metrovagonmas a zoom.hu szerint, hogy ne kerüljön bíróság elé az ügy.","shortLead":"A mostani ajánlatnál sokkal több kötbért fizethet a 3-as metró szerelvényeit felújító Metrovagonmas a zoom.hu szerint...","id":"20181119_Peren_kivul_egyezne_meg_a_BKV_az_oroszokkal_a_metrofelujitas_kotbererol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25585370-618d-4a6b-842d-2975d4edeb1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e8d5eb3-a915-4074-937e-d6235bdf64d4","keywords":null,"link":"/kkv/20181119_Peren_kivul_egyezne_meg_a_BKV_az_oroszokkal_a_metrofelujitas_kotbererol","timestamp":"2018. november. 19. 10:41","title":"Peren kívül egyezne meg a BKV az oroszokkal a metrófelújítás kötbéréről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"342f0a60-beb8-4773-9413-fde4739b5f85","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyében hullhat 5 centimétert meghaladó hó. ","shortLead":"Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyében hullhat 5 centimétert meghaladó hó. ","id":"20181120_Harom_megyeben_is_sok_ho_johet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=342f0a60-beb8-4773-9413-fde4739b5f85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c44941e8-d676-4a67-b6b8-673a4727460e","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Harom_megyeben_is_sok_ho_johet","timestamp":"2018. november. 20. 08:54","title":"Három megyében is sok hó jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aab88d3-191d-49ce-921e-206c8990583d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A három éve debütált Mortal Kombat X nem az utolsó volt a szériában, legalábbis ezt sejteti egy érdekes Twitter-bejegyzés, melyben két népszerű karakter búcsújáról is szó esik.","shortLead":"A három éve debütált Mortal Kombat X nem az utolsó volt a szériában, legalábbis ezt sejteti egy érdekes...","id":"20181119_mortal_kombat_x_xl_xi_verekedos_jatek_eduardo_garza_game_awards_2018","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0aab88d3-191d-49ce-921e-206c8990583d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47991c82-b0cc-4f28-a087-3548107d1fc0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_mortal_kombat_x_xl_xi_verekedos_jatek_eduardo_garza_game_awards_2018","timestamp":"2018. november. 19. 14:03","title":"Úgy tűnik, jön az új Mortal Kombat – de rossz hír is van: lesz két ikonikus hiányzó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa65ef7-4c2a-4581-8ddf-f91d66f5f079","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Az idei és a 2019-es díjazott személyéről is egy tíztagú testület dönthet, miután a Svéd Akadémia egyik tagjának férjét szexuális erőszak miatt ítélték el. ","shortLead":"Az idei és a 2019-es díjazott személyéről is egy tíztagú testület dönthet, miután a Svéd Akadémia egyik tagjának férjét...","id":"20181119_Atmeneti_testulet_itelheti_oda_a_botrany_miatt_ki_nem_osztott_irodalmi_Nobeldijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fa65ef7-4c2a-4581-8ddf-f91d66f5f079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3121e930-9d7f-446d-af18-21b62a26efa8","keywords":null,"link":"/kultura/20181119_Atmeneti_testulet_itelheti_oda_a_botrany_miatt_ki_nem_osztott_irodalmi_Nobeldijat","timestamp":"2018. november. 19. 18:07","title":"Átmeneti testület ítélheti oda a botrány miatt ki nem osztott irodalmi Nobel-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]