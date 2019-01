Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"612bc6df-3724-4a85-ae96-497e1e0ab1bf","c_author":"","category":"cegauto","description":"Csúsznak az utak, érdemes nagyon óvatosan vezetni.","shortLead":"Csúsznak az utak, érdemes nagyon óvatosan vezetni.","id":"20190127_Borulnak_az_autok_az_orszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=612bc6df-3724-4a85-ae96-497e1e0ab1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb4d13bd-f618-4fb2-bd30-ddb3726d80c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190127_Borulnak_az_autok_az_orszagban","timestamp":"2019. január. 27. 15:10","title":"Borulnak az autók az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"314d2866-894b-4025-9f6d-8b49a02660a8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A jelentések szerint több forgószelet is észleltek a térségben, amelyek jelentős károkat okoztak. A légi kikötőben több járművet sodort egymásnak a szél.\r

","shortLead":"A jelentések szerint több forgószelet is észleltek a térségben, amelyek jelentős károkat okoztak. A légi kikötőben több...","id":"20190127_tornado_soport_vegig_az_antalyai_repuloteren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=314d2866-894b-4025-9f6d-8b49a02660a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c5541f-9062-482b-a88c-62106dec4027","keywords":null,"link":"/vilag/20190127_tornado_soport_vegig_az_antalyai_repuloteren","timestamp":"2019. január. 27. 11:59","title":"Tornádó söpört végig az antalyai repülőtéren - videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b72cd668-a922-4f28-beb5-cb4a790eea0e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Több mint 30 millió eurót fizettünk érte. ","shortLead":"Több mint 30 millió eurót fizettünk érte. ","id":"20190128_Az_allame_lett_az_Ozdi_Acelmu_20_szazaleka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b72cd668-a922-4f28-beb5-cb4a790eea0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c092d4-8ac6-4648-b1fe-d6ed97149523","keywords":null,"link":"/kkv/20190128_Az_allame_lett_az_Ozdi_Acelmu_20_szazaleka","timestamp":"2019. január. 28. 17:32","title":"Az államé lett az Ózdi Acélmű 20 százaléka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae12ee7-bbf7-4f10-a299-7b27a0b0f310","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A rakétatechnológiát akarja segítségül hívni a kávé tökéletes pörköléséhez egy amerikai és egy egyesült arab emírségekbeli vállalkozó, akik jövőre tervezik a világűrbe juttatni kávépörkölő kapszulájukat.","shortLead":"A rakétatechnológiát akarja segítségül hívni a kávé tökéletes pörköléséhez egy amerikai és egy egyesült arab...","id":"20190128_vilagur_raketa_kaveporkoles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fae12ee7-bbf7-4f10-a299-7b27a0b0f310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"905c5036-b3f9-4509-bcc0-173340b962ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190128_vilagur_raketa_kaveporkoles","timestamp":"2019. január. 28. 19:33","title":"Űrbe lőtt kapszulával készítené el a tökéletes kávét két vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a783dc-412d-4efe-8198-0df029d71c41","c_author":"Illényi Balázs","category":"tudomany","description":"Nemcsak az antibiotikumok meggondolatlan fogyasztása, hanem felelőtlen gyártásuk is oda vezet, hogy egyre nő a legyőzhetetlen szuperbaktérium(ok) megjelenésének veszélye.","shortLead":"Nemcsak az antibiotikumok meggondolatlan fogyasztása, hanem felelőtlen gyártásuk is oda vezet, hogy egyre nő...","id":"201904__antibiotikumszennyezes__indiai_melegagy__gyogy_es_tapszer__szertelenul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65a783dc-412d-4efe-8198-0df029d71c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4090f5-f0f8-417f-b29e-52fa9dfe2fb1","keywords":null,"link":"/tudomany/201904__antibiotikumszennyezes__indiai_melegagy__gyogy_es_tapszer__szertelenul","timestamp":"2019. január. 27. 20:00","title":"Sajnos azok a gyógyszergyárak „tenyésztik” a szuperbaktériumokat, ahol a betegségek gyógyításán dolgoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"101ad710-855c-47b2-b5e2-6deaba698305","c_author":"Csányi Nikolett","category":"elet","description":"A Véres November pankrációs gálán a bunyó megrendezett volt, de a vér valódi.","shortLead":"A Véres November pankrációs gálán a bunyó megrendezett volt, de a vér valódi.","id":"20190128_A_magyar_kozonseg_a_verre_nagyon_ki_van_ehezve__viragzik_a_hazai_pankracio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=101ad710-855c-47b2-b5e2-6deaba698305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5aa7247-a6bb-46fb-b57b-f9b0d7cde6fa","keywords":null,"link":"/elet/20190128_A_magyar_kozonseg_a_verre_nagyon_ki_van_ehezve__viragzik_a_hazai_pankracio","timestamp":"2019. január. 28. 20:00","title":"\"A magyar közönség a vérre nagyon ki van éhezve\" – virágzik a hazai pankráció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fdefe7f-7043-4f83-be97-8535194e38fc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, George Lucas út közben alakított az eredeti elképzelésein.","shortLead":"Úgy tűnik, George Lucas út közben alakított az eredeti elképzelésein.","id":"20190128_Elokerult_a_Csillagok_haboruja_eredeti_forgatokonyve_amiben_Luke_es_Leia_meg_nem_ikrek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fdefe7f-7043-4f83-be97-8535194e38fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b09e65-d1f2-4fb7-a628-439b64cfa920","keywords":null,"link":"/kultura/20190128_Elokerult_a_Csillagok_haboruja_eredeti_forgatokonyve_amiben_Luke_es_Leia_meg_nem_ikrek","timestamp":"2019. január. 28. 10:30","title":"Előkerült a Csillagok háborúja eredeti forgatókönyve, amiben Luke és Leia még nem ikrek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4119be9-30de-44f0-bfa2-86e081227ab9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy érdekes szabadalmi kérvényt nyújtott be nemrég a kínai Oppo nevű cég, ami egy ügyes húzással tüntetné el a felhasználó elől a kijelző kameralyukát.","shortLead":"Egy érdekes szabadalmi kérvényt nyújtott be nemrég a kínai Oppo nevű cég, ami egy ügyes húzással tüntetné el...","id":"20190129_oppo_lyukasztott_kijelzos_mobil_kameralyuk_kamera_alkalmazas_ikonja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4119be9-30de-44f0-bfa2-86e081227ab9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e50fb6-60ee-45e4-9b44-10f9f92e5ab9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190129_oppo_lyukasztott_kijelzos_mobil_kameralyuk_kamera_alkalmazas_ikonja","timestamp":"2019. január. 29. 09:03","title":"Érdekes telefonképernyővel jönne ki az Oppo, egy ikonba csomagolnák a kamerát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]