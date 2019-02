Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d18e582-e587-4058-a8f2-40d4df9ca69a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfit nem engedték be Zágrábba, de nem akarja elhagyni az országot. ","shortLead":"A férfit nem engedték be Zágrábba, de nem akarja elhagyni az országot. ","id":"20190204_Negyedik_napja_el_a_zagrabi_repteren_egy_pakisztani_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d18e582-e587-4058-a8f2-40d4df9ca69a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68d7cec-182a-4c9e-8c66-9633f462a1ac","keywords":null,"link":"/vilag/20190204_Negyedik_napja_el_a_zagrabi_repteren_egy_pakisztani_ferfi","timestamp":"2019. február. 04. 20:32","title":"Negyedik napja él a zágrábi reptéren egy pakisztáni férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0221b800-0119-4c18-871b-6064d6bb87fd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hátrányos megkülönböztetést jelentett, ahogyan átalakították az étkezési utalványok piacát – döntött a bíróság.","shortLead":"Hátrányos megkülönböztetést jelentett, ahogyan átalakították az étkezési utalványok piacát – döntött a bíróság.","id":"20190205_Vesztett_a_magyar_allam_23_milliard_forint_karteritest_fizethet_a_Sodexonak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0221b800-0119-4c18-871b-6064d6bb87fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ff6a77-f025-45cc-9d72-2e52d8329f9c","keywords":null,"link":"/kkv/20190205_Vesztett_a_magyar_allam_23_milliard_forint_karteritest_fizethet_a_Sodexonak","timestamp":"2019. február. 05. 13:17","title":"Vesztett a magyar állam, 23 milliárd forint kártérítést fizethet a Sodexónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f39983d-e1c8-46a1-baf0-2fd8f1e5ab65","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hiába növelték meg a védőhálókat az amerikai csapatok, ez sem tudta megakadályozni a tragédiát. ","shortLead":"Hiába növelték meg a védőhálókat az amerikai csapatok, ez sem tudta megakadályozni a tragédiát. ","id":"20190205_Szuletesnapjat_unnepelte_a_stadionban_agyonutotte_egy_eltevedt_baseballlabda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f39983d-e1c8-46a1-baf0-2fd8f1e5ab65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f8e81e-b88c-4625-87f3-f597935ccdb3","keywords":null,"link":"/sport/20190205_Szuletesnapjat_unnepelte_a_stadionban_agyonutotte_egy_eltevedt_baseballlabda","timestamp":"2019. február. 05. 18:14","title":"Születésnapját ünnepelte a stadionban, agyonütötte egy eltévedt baseball-labda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bbcca8d-9fa5-41ba-b063-1bb344a12cca","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 18 éves belfasti fiú a világ legszerencsésebb tinédzserének érezte magát, miután 8,9 millió fontot talált a bankszámláján.","shortLead":"Egy 18 éves belfasti fiú a világ legszerencsésebb tinédzserének érezte magát, miután 8,9 millió fontot talált...","id":"20190204_Par_orara_milliomos_lett_majd_el_is_veszitette_a_penzt_egy_belfasti_kamasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bbcca8d-9fa5-41ba-b063-1bb344a12cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aaef283-4fb8-49bf-b673-ed298f5b1ddd","keywords":null,"link":"/elet/20190204_Par_orara_milliomos_lett_majd_el_is_veszitette_a_penzt_egy_belfasti_kamasz","timestamp":"2019. február. 04. 12:11","title":"Pár órára milliomos lett, majd el is veszítette a pénzt egy belfasti kamasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbbbd621-716d-4976-95cb-b9444d50bd9a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem akarták, hogy véletlenül az egész kép ledarálódjon, bár ez volt a művész eredeti terve. ","shortLead":"Nem akarták, hogy véletlenül az egész kép ledarálódjon, bár ez volt a művész eredeti terve. ","id":"20190204_Direkt_elrontottak_a_felig_ledaralt_Banksykep_iratmegsemmisitojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbbbd621-716d-4976-95cb-b9444d50bd9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d31e1e63-5093-4d57-994d-6a741adc46c9","keywords":null,"link":"/kultura/20190204_Direkt_elrontottak_a_felig_ledaralt_Banksykep_iratmegsemmisitojet","timestamp":"2019. február. 04. 21:10","title":"Direkt elrontották a félig ledarált Banksy-kép iratmegsemmisítőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyszerűen nem kértek engedélyt a forgatáshoz.","shortLead":"Egyszerűen nem kértek engedélyt a forgatáshoz.","id":"20190205_Nem_Sargentini_kuldte_el_az_Echo_TVseket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca79ee2-fc2c-4420-ad51-910f70734688","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Nem_Sargentini_kuldte_el_az_Echo_TVseket","timestamp":"2019. február. 05. 08:36","title":"Nem Sargentini küldte el az Echo Tv-seket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vajon az alábbi összeg hol helyezkedik el egy egytől Gundel-menüig terjedő skálán?","shortLead":"Vajon az alábbi összeg hol helyezkedik el egy egytől Gundel-menüig terjedő skálán?","id":"20190205_Kiderult_mennyit_koltenek_a_betegek_etkeztetesere_a_korhazakban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1f5e79c-fc05-42d1-9e90-42741881835d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6462e8f-e5e3-4bd9-a06b-c99a3eb4ac73","keywords":null,"link":"/itthon/20190205_Kiderult_mennyit_koltenek_a_betegek_etkeztetesere_a_korhazakban","timestamp":"2019. február. 05. 17:36","title":"Kiderült, mennyit költenek a betegek étkeztetésére a kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdec26b5-dbc7-4e98-b6a2-ff8950788f6a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész az eset után gyónni is elment és naponta két órát intenzíven gyalogolt, hogy leküzdje haragját. ","shortLead":"A színész az eset után gyónni is elment és naponta két órát intenzíven gyalogolt, hogy leküzdje haragját. ","id":"20190205_Bosszut_akart_allni_egy_fekete_ferfin_de_Liam_Neeson_szerint_ettol_meg_nem_rasszista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdec26b5-dbc7-4e98-b6a2-ff8950788f6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90d7f641-9669-4bd9-9569-d0dc809ad3da","keywords":null,"link":"/elet/20190205_Bosszut_akart_allni_egy_fekete_ferfin_de_Liam_Neeson_szerint_ettol_meg_nem_rasszista","timestamp":"2019. február. 05. 16:34","title":"Bosszút akart állni egy fekete férfin, de Liam Neeson szerint ettől még nem rasszista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]