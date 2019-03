Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"221e69de-397d-4225-8a58-3869c59e5e23","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz légierő két repülőgépe érkezett szombaton a venezuelai fővárosba, Caracasba, fedélzetén az orosz védelmi tárca egy magas rangú tisztviselőjével és csaknem száz katonával.","shortLead":"Az orosz légierő két repülőgépe érkezett szombaton a venezuelai fővárosba, Caracasba, fedélzetén az orosz védelmi tárca...","id":"20190324_Orosz_katonak_landoltak_Venezuelaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=221e69de-397d-4225-8a58-3869c59e5e23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4075a31a-d405-425d-87e6-6de58510aee8","keywords":null,"link":"/vilag/20190324_Orosz_katonak_landoltak_Venezuelaban","timestamp":"2019. március. 24. 20:24","title":"Orosz katonák landoltak Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecb29aa6-c333-449a-b93a-678750cb6c29","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, meghajolt a felhasználói akarat előtt, és elkészíti pénztárcabarát előfizetői csomagját a Netflix. ","shortLead":"Úgy tűnik, meghajolt a felhasználói akarat előtt, és elkészíti pénztárcabarát előfizetői csomagját a Netflix. ","id":"20190324_olcso_netflix_elofizetes_streaming_szolgaltatas_sorozatok_nezese_online","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecb29aa6-c333-449a-b93a-678750cb6c29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18332cce-b3a3-4ed3-a861-3939522050d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_olcso_netflix_elofizetes_streaming_szolgaltatas_sorozatok_nezese_online","timestamp":"2019. március. 24. 21:03","title":"Készüljön: jöhet a filléres Netflix-előfizetés, 1000 forint se lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ba0df02-37f9-4289-8e2e-913ef9d2546a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A horvátok is elismerik Szalaiék tettének értékét.\r

\r

","shortLead":"A horvátok is elismerik Szalaiék tettének értékét.\r

\r

","id":"20190325_A_horvat_szovetseg_is_gratulalt_a_magyaroknak_a_bravurgyozelem_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ba0df02-37f9-4289-8e2e-913ef9d2546a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4a68d1-7bbc-43d6-9b2b-f59a3c361202","keywords":null,"link":"/sport/20190325_A_horvat_szovetseg_is_gratulalt_a_magyaroknak_a_bravurgyozelem_miatt","timestamp":"2019. március. 25. 05:45","title":"A horvát szövetség is gratulált a magyaroknak a bravúrgyőzelemhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5dc430e-deec-4c36-b29e-1ed3b770acde","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyjából 3001 milliárd forintra értékelték a Fradi labdarúgócsapatát a legutóbbi tőkeemelési tranzakcióval, de természetesen nem ér ennyit a csapat, és a tőkeemelés sem piaci alapú tranzakció volt - írja a G7 gazdasági portál.","shortLead":"Nagyjából 3001 milliárd forintra értékelték a Fradi labdarúgócsapatát a legutóbbi tőkeemelési tranzakcióval, de...","id":"20190324_A_Fradi_ertekesebb_mint_a_Real_Madrid__legalabbis_a_legutobbi_ugyletuk_alapjan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5dc430e-deec-4c36-b29e-1ed3b770acde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d9170f-b315-4b54-b726-ad1f8e1b2c20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190324_A_Fradi_ertekesebb_mint_a_Real_Madrid__legalabbis_a_legutobbi_ugyletuk_alapjan","timestamp":"2019. március. 24. 11:17","title":"A Fradi értékesebb, mint a Real Madrid - legalábbis a legutóbbi ügyletük alapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Három kerületben van a lakáshotelek kétharmada, ezeknek az albérletárai elszálltak még ahhoz képest is, ahogyan Budapest többi részén drágul a lakásbérlés.","shortLead":"Három kerületben van a lakáshotelek kétharmada, ezeknek az albérletárai elszálltak még ahhoz képest is, ahogyan...","id":"20190326_Igy_lottek_ki_az_alberletarak_az_Airbnb_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce05714-50f9-4788-b5ac-d245e1b08d7d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190326_Igy_lottek_ki_az_alberletarak_az_Airbnb_miatt","timestamp":"2019. március. 26. 08:25","title":"Így lőttek ki az albérletárak az Airbnb miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lezárult a vizsgálat a 2016-os amerikai elnökválasztás befolyásolásáról.","shortLead":"Lezárult a vizsgálat a 2016-os amerikai elnökválasztás befolyásolásáról.","id":"20190324_Befejezodott_a_vizsgalat_Trumpek_nem_jatszottak_ossze_az_oroszokkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7082c89c-ff1c-48fc-9b4f-c72564ea07c7","keywords":null,"link":"/vilag/20190324_Befejezodott_a_vizsgalat_Trumpek_nem_jatszottak_ossze_az_oroszokkal","timestamp":"2019. március. 24. 21:19","title":"Befejeződött a vizsgálat: Trumpék nem játszottak össze az oroszokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1383e53d-6fef-4ebb-990c-c9996a182187","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A videojátékok nem csak szórakoztatásra alkalmasak, fontos témákra is fel lehet hívni velük a figyelmet, mint azt az alábbi példa is mutatja.","shortLead":"A videojátékok nem csak szórakoztatásra alkalmasak, fontos témákra is fel lehet hívni velük a figyelmet, mint azt...","id":"20190324_pc_xbox_one_leaves_videojatek_leszokas_a_cigirol_dohanyzasellenes_kampany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1383e53d-6fef-4ebb-990c-c9996a182187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e31272d0-59d0-43dd-a5cb-085434c7f8ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_pc_xbox_one_leaves_videojatek_leszokas_a_cigirol_dohanyzasellenes_kampany","timestamp":"2019. március. 24. 14:03","title":"Önnek elvenné a kedvét a cigitől egy ilyen ijesztő játék?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ed5571-0fb2-4f65-a0a0-62daf94cdb19","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Herbert Kickl maximalizálná a nekik járó órabért. ","shortLead":"Herbert Kickl maximalizálná a nekik járó órabért. ","id":"20190325_Az_osztrak_belugyminiszter_szerint_tul_jol_keresnek_a_menedekkerok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7ed5571-0fb2-4f65-a0a0-62daf94cdb19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf28c996-55b4-4bf8-8573-bd99d5cb534e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190325_Az_osztrak_belugyminiszter_szerint_tul_jol_keresnek_a_menedekkerok","timestamp":"2019. március. 25. 12:28","title":"Az osztrák belügyminiszter szerint túl jól keresnek a menedékkérők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]