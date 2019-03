Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"084f4e68-935b-40f8-bf8a-47668a986061","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"De szeretnék gazdag lenni, írta József Attila, most másfél milliót ért a Nem én kiáltok című könyvének számozott, dedikált példánya.\r

\r

","shortLead":"De szeretnék gazdag lenni, írta József Attila, most másfél milliót ért a Nem én kiáltok című könyvének számozott...","id":"20190325_Masfel_millio_egy_Jozsef_Attilakotetert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=084f4e68-935b-40f8-bf8a-47668a986061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d8e8e41-7008-46ef-84e9-8243ce28cb95","keywords":null,"link":"/kultura/20190325_Masfel_millio_egy_Jozsef_Attilakotetert","timestamp":"2019. március. 25. 10:44","title":"Másfél millió egy József Attila-kötetért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c472d0e-7597-48d4-864b-defd1ebd7dc2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Emlékeznek még a 80-as évek szupersztárjára, a Never Gonna Give You Up gigasláger énekesére? Rick Astley azóta újabb reneszánszát éli, és legfrissebb, 2018-ban megjelent Beautiful Life című albumával nyáron a paloznaki Jazzpiknikre látogat.","shortLead":"Emlékeznek még a 80-as évek szupersztárjára, a Never Gonna Give You Up gigasláger énekesére? Rick Astley azóta újabb...","id":"20190325_Magyarorszagra_jon_Rick_Astley","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c472d0e-7597-48d4-864b-defd1ebd7dc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"206942ca-0ec7-4187-980c-b359f7ce3c09","keywords":null,"link":"/kultura/20190325_Magyarorszagra_jon_Rick_Astley","timestamp":"2019. március. 25. 15:53","title":"Magyarországra jön Rick Astley","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a0d943-4d7c-4b8b-a903-f55ec6d45b62","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel duplájára nőtt a magyarországi elektronikai hulladék mennyisége 2007 óta.","shortLead":"Közel duplájára nőtt a magyarországi elektronikai hulladék mennyisége 2007 óta.","id":"20190326_Negyszer_tobb_elektronikai_hulladekot_dob_ki_egy_magyar_mint_egy_roman","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45a0d943-4d7c-4b8b-a903-f55ec6d45b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c358ebe-6b15-4475-8ac5-b0a1a0337348","keywords":null,"link":"/kkv/20190326_Negyszer_tobb_elektronikai_hulladekot_dob_ki_egy_magyar_mint_egy_roman","timestamp":"2019. március. 26. 06:13","title":"Négyszer több elektronikai hulladékot dob ki egy magyar, mint egy román","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"098a5ce8-b269-4465-af2c-ad84bd0f56f7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Felvétel is van róla, hogy Jennifer győzött. ","shortLead":"Felvétel is van róla, hogy Jennifer győzött. ","id":"20190324_Jennifer_Lawrence_Adele_ivoverseny_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=098a5ce8-b269-4465-af2c-ad84bd0f56f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94be2333-a5f2-451f-8c6a-ac78151314bf","keywords":null,"link":"/kultura/20190324_Jennifer_Lawrence_Adele_ivoverseny_video","timestamp":"2019. március. 24. 14:07","title":"Jennifer Lawrence és Adele betértek egy melegbárba, majd beneveztek egy ivóversenyre - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73fbbb9-32f4-4ce9-88a2-73b89079233b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Perzsa kori, 2500 éves, emberi fejet mintázó cseréptöredéket találtak Jeruzsálemben a mai óváros melletti ősi Jeruzsálem, Dávid városa egyik régészeti feltárásán.","shortLead":"Perzsa kori, 2500 éves, emberi fejet mintázó cseréptöredéket találtak Jeruzsálemben a mai óváros melletti ősi...","id":"20190324_jeruzsalem_perzsa_kori_2500_eves_csereptoredek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e73fbbb9-32f4-4ce9-88a2-73b89079233b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbab5606-6af3-4970-a117-a1e0c54de48a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_jeruzsalem_perzsa_kori_2500_eves_csereptoredek","timestamp":"2019. március. 24. 17:03","title":"Felbukkant Jeruzsálemben egy 2500 éves lelet, ami emberi vonásokat ábrázol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaef3a91-aac6-49c4-9aed-38c8092985bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tömegesen hullanak az állatok a településen. ","shortLead":"Tömegesen hullanak az állatok a településen. ","id":"20190325_Fagyallos_tejjel_gombostudarabokkal_olhetik_a_macskakat_Felgyon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aaef3a91-aac6-49c4-9aed-38c8092985bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15697f4d-fc97-4ca3-86ea-221589faba16","keywords":null,"link":"/itthon/20190325_Fagyallos_tejjel_gombostudarabokkal_olhetik_a_macskakat_Felgyon","timestamp":"2019. március. 25. 14:33","title":"Fagyállós tejjel, gombostűdarabokkal ölhetik a macskákat Felgyőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6650e46c-d48b-4edd-b395-6dc4dba59ce9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ legfejlettebb okostelefonos piacán 1600 embert gázoltak halálra csak azért, mert nem nézett fel a mobiljából, mielőtt lelépett az úttestre.","shortLead":"A világ legfejlettebb okostelefonos piacán 1600 embert gázoltak halálra csak azért, mert nem nézett fel a mobiljából...","id":"20190325_okostelefon_kzlekedes_balesetmegelozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6650e46c-d48b-4edd-b395-6dc4dba59ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7590c36d-bec2-4f41-a45e-4d63d91088fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190325_okostelefon_kzlekedes_balesetmegelozes","timestamp":"2019. március. 25. 12:22","title":"Tudja, kik azok a smombie-k? Őket kéne valahogy megvédeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"267333e2-e4f9-4be4-a91b-caeb069c9be8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A légicsapás szombaton történt. ","shortLead":"A légicsapás szombaton történt. ","id":"20190325_Tiz_afgan_gyereket_olt_meg_egy_elhibazott_amerikai_legicsapas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=267333e2-e4f9-4be4-a91b-caeb069c9be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd1e729-401d-4cfd-b1b2-02204e8da211","keywords":null,"link":"/vilag/20190325_Tiz_afgan_gyereket_olt_meg_egy_elhibazott_amerikai_legicsapas","timestamp":"2019. március. 25. 12:11","title":"Tíz afgán gyereket ölt meg egy elhibázott amerikai légicsapás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]