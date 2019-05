Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56be09a6-e3ff-4394-9bed-a3b636b25cbc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"33 utas és a személyzet négy tagja élte túl a balesetet.","shortLead":"33 utas és a személyzet négy tagja élte túl a balesetet.","id":"20190506_41_halalos_aldozata_van_a_moszkvai_repulobalesetnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56be09a6-e3ff-4394-9bed-a3b636b25cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62cf8e3e-376e-4e05-b82b-a9394e1d093e","keywords":null,"link":"/vilag/20190506_41_halalos_aldozata_van_a_moszkvai_repulobalesetnek","timestamp":"2019. május. 06. 06:37","title":"41 halálos áldozata van a moszkvai repülőbalesetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b355bbec-e6d0-4572-8485-51908ee8422a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar HBO Gón egyelőre még látni lehet a poharat, de valószínűleg már nem sokáig.","shortLead":"A magyar HBO Gón egyelőre még látni lehet a poharat, de valószínűleg már nem sokáig.","id":"20190507_hbo_go_starbuck_daenerys_targaryen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b355bbec-e6d0-4572-8485-51908ee8422a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"448a92fb-e979-49fd-92f5-76c2816bfbe2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_hbo_go_starbuck_daenerys_targaryen","timestamp":"2019. május. 07. 16:33","title":"Kiretusálta az HBO a Trónok harcában felejtett Starbucks-poharat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb3e1769-b85d-4dc2-9334-687354d4f742","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Ciel Austral nevű amatőr asztrofotós csoport 4000 fényképet készített, hogy aztán egyetlen képpé gyúrja össze a \"látottakat\".","shortLead":"A Ciel Austral nevű amatőr asztrofotós csoport 4000 fényképet készített, hogy aztán egyetlen képpé gyúrja össze...","id":"20190506_nagy_magellan_felho_asztrofoto_ciel_austral","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb3e1769-b85d-4dc2-9334-687354d4f742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8482122-52e6-4bef-ade9-54f8d801caef","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_nagy_magellan_felho_asztrofoto_ciel_austral","timestamp":"2019. május. 06. 08:03","title":"1060 órán át fotóztak, gyönyörű felvételt készítettek a Nagy Magellán-felhőről az amatőr asztrofotósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"911d97ea-fb25-4dbd-9390-30165de26e0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem tud felülkerekedni a Netflix népszerűségén, ezért ingyenessé teszi prémium, eredetileg havidíjért fogható műsorait a YouTube. 