[{"available":true,"c_guid":"4c773f72-6126-4678-8aef-4675d38c94b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cserép János mögé beállt a teljes parlamenti ellenzék, a Momentum, a Mindenki Magyarországa Mozgalom, valamint több helyi civil egyesület és civil aktivista is.\r

","shortLead":"Cserép János mögé beállt a teljes parlamenti ellenzék, a Momentum, a Mindenki Magyarországa Mozgalom, valamint több...","id":"20190510_Megvan_a_kozos_ellentzeki_jelolt_Esztergomban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c773f72-6126-4678-8aef-4675d38c94b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5f2f69f-138e-4478-944b-b153fa8a5959","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_Megvan_a_kozos_ellentzeki_jelolt_Esztergomban","timestamp":"2019. május. 10. 15:47","title":"Megvan a közös ellenzéki jelölt Esztergomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem teljesültek a tisztességes eljárás feltételei, ezért sérelemdíjat is kell fizetnie a kormányhivatalnak a közmunkától megfosztott nő részére.","shortLead":"Nem teljesültek a tisztességes eljárás feltételei, ezért sérelemdíjat is kell fizetnie a kormányhivatalnak...","id":"20190510_Hajlektalan_no_nyert_pert_masodfokon_a_fovarosi_Kormanyhivatal_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b97d3909-3833-4c11-b22e-7f4a18b7f43a","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_Hajlektalan_no_nyert_pert_masodfokon_a_fovarosi_Kormanyhivatal_ellen","timestamp":"2019. május. 10. 17:45","title":"Hajléktalan nő nyert pert másodfokon a fővárosi kormányhivatal ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d750b3-b933-4462-a5ba-c721a43b59ba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy is nőtt a szálláshelyek bevétele, hogy a vendégéjszakák száma nagyot esett. Ráadásul a naptár miatt is torzítanak a számok.","shortLead":"Úgy is nőtt a szálláshelyek bevétele, hogy a vendégéjszakák száma nagyot esett. Ráadásul a naptár miatt is torzítanak...","id":"20190510_Akkor_is_jo_uzlet_szallast_kiadni_ha_csak_harom_napos_a_hosszu_hetvege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8d750b3-b933-4462-a5ba-c721a43b59ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b2cad4d-e4a7-4e8c-85a1-2b83465344d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_Akkor_is_jo_uzlet_szallast_kiadni_ha_csak_harom_napos_a_hosszu_hetvege","timestamp":"2019. május. 10. 10:06","title":"Akkor is jó üzlet szállást kiadni, ha csak háromnapos a hosszú hétvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f9df1ac-2bc4-42af-9b74-bc0d0261d3ea","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"vilag","description":"Még a nyilvános bírálatokkal is kíméletesek voltak a politikusok, hogy ne rontsák el a hangulatot.","shortLead":"Még a nyilvános bírálatokkal is kíméletesek voltak a politikusok, hogy ne rontsák el a hangulatot.","id":"20190509_Filmsztarkent_korberajongott_politikusok_es_mesterloveszek__igy_lattuk_a_nagyszebeni_EUcsucsot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f9df1ac-2bc4-42af-9b74-bc0d0261d3ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaba65f8-51a8-45a4-8bec-ca5855e5b4de","keywords":null,"link":"/vilag/20190509_Filmsztarkent_korberajongott_politikusok_es_mesterloveszek__igy_lattuk_a_nagyszebeni_EUcsucsot","timestamp":"2019. május. 09. 19:26","title":"Filmsztárként körberajongott politikusok és mesterlövészek – így láttuk a nagyszebeni EU-csúcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bcf0e55-ec00-4cbf-a7c8-f0621bc40f52","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tartályhajóval ütközött egy vontató Houston kikötőjénél, az olajszállító hajó elsüllyedt.","shortLead":"Tartályhajóval ütközött egy vontató Houston kikötőjénél, az olajszállító hajó elsüllyedt.","id":"20190511_Sulyos_tankerbaleset_50_ezer_hordo_olaj_folyt_a_tengerbe_Houstonnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bcf0e55-ec00-4cbf-a7c8-f0621bc40f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a93744d-578f-4086-b789-d5c797dda8b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_Sulyos_tankerbaleset_50_ezer_hordo_olaj_folyt_a_tengerbe_Houstonnal","timestamp":"2019. május. 11. 10:36","title":"Súlyos tankerbaleset, 50 ezer hordó olaj folyt a tengerbe Houstonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66ecceb-22fb-41f4-a807-1b09cb0842a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak félrebeszélés lenne Trócsányi László szerint a dolog, és úgysem értenek egyet a migráció ügyében, ezért nem áll ki vitázni Tóth Bertalannal. Szijjártó Péter korábban arról beszélt, fájóan hiányoznak a racionális viták az EU-ról.","shortLead":"Csak félrebeszélés lenne Trócsányi László szerint a dolog, és úgysem értenek egyet a migráció ügyében, ezért nem áll ki...","id":"20190510_A_Fidesz_nem_akar_EPlistavezetoi_vitat_az_MSZPvel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c66ecceb-22fb-41f4-a807-1b09cb0842a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0812e609-a03b-4b5e-8c4e-7df618d07d1b","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_A_Fidesz_nem_akar_EPlistavezetoi_vitat_az_MSZPvel","timestamp":"2019. május. 10. 14:44","title":"A Fidesz nem akar EP-listavezetői vitát az MSZP-vel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ab62c4a-3163-4801-afd3-50d15ae4d005","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Európa jól áll a negyedik ipari forradalomban, az innovációs központként számon tartott USA viszonylag rosszul teljesít.","shortLead":"Európa jól áll a negyedik ipari forradalomban, az innovációs központként számon tartott USA viszonylag rosszul teljesít.","id":"20190509_Gyozelemre_all_Europa_az_uj_ipari_forradalomban_de_marade_eleg_munkahely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ab62c4a-3163-4801-afd3-50d15ae4d005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275d0ed8-8785-40b8-afc9-01125ec38599","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_Gyozelemre_all_Europa_az_uj_ipari_forradalomban_de_marade_eleg_munkahely","timestamp":"2019. május. 09. 17:53","title":"Győzelemre áll Európa az új ipari forradalomban, de marad-e elég munkahely?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b58197db-7d0d-4207-b64f-727fbbd5809d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy hogyan mutat egymás mellett a japánok apró, és a németek gigantikus terepjárója. A forma nagyon hasonló, minden más azonban szögegyenesen eltérő. Szavazzon, melyik kellene jobban!","shortLead":"Mutatjuk, hogy hogyan mutat egymás mellett a japánok apró, és a németek gigantikus terepjárója. A forma nagyon hasonló...","id":"20190510_a_nagy_parbaj_egymas_melle_tettuk_az_apro_jimnyt_es_a_8x_dragabb_nagy_g500at","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b58197db-7d0d-4207-b64f-727fbbd5809d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6d6a51-7ec0-495e-a310-ad8534d89bc6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190510_a_nagy_parbaj_egymas_melle_tettuk_az_apro_jimnyt_es_a_8x_dragabb_nagy_g500at","timestamp":"2019. május. 10. 08:21","title":"A nagy párbaj: egymás mellé tettük az apró Jimnyt és a 8x drágább nagy G500-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]