Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e634d49f-b122-4f7f-b7d0-cd1ea6ee354a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kivonja környezetéből az aranyat egy gomba, amelyre Ausztrália nyugati részén bukkantak rá az ausztrál kormány tudományos ügynökségének (CSIRO) munkatársai, akik szerint a jelenség segíthet az új aranylelőhelyek feltárásában.","shortLead":"Kivonja környezetéből az aranyat egy gomba, amelyre Ausztrália nyugati részén bukkantak rá az ausztrál kormány...","id":"20190527_fusarium_oxysporum_gomba_arany_csiro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e634d49f-b122-4f7f-b7d0-cd1ea6ee354a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe19cda0-bec4-4c04-a3eb-df16b5eeabe9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_fusarium_oxysporum_gomba_arany_csiro","timestamp":"2019. május. 27. 12:03","title":"Szokatlan és megdöbbentő – mondják a gombáról, ami egyszerűen összegyűjti az aranyat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12bf8a7c-e606-474f-8efc-6a923b707f54","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Reggel 9-ig a szavazásra jogosultak 7,78 százaléka voksolt.","shortLead":"Reggel 9-ig a szavazásra jogosultak 7,78 százaléka voksolt.","id":"20190526_ep_valasztas2019_9_orai_adat_nvi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12bf8a7c-e606-474f-8efc-6a923b707f54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c10dac73-99be-4287-bfee-f5517258e4e9","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_ep_valasztas2019_9_orai_adat_nvi","timestamp":"2019. május. 26. 09:47","title":"Jóval többen szavaznak, mint öt éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf15362-2811-4289-a85e-8ff66381c4e4","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"vilag","description":"Színesebbé vált az EU újjáalakuló parlamentje, a nagy frakciók mellett komolyabb szerepet kaphatnak a kisebb pártcsaládok és az euroszkeptikus, szélsőséges erők is. Ám ez legfeljebb a tárgyalási taktikát változtatja meg, az irányt aligha.","shortLead":"Színesebbé vált az EU újjáalakuló parlamentje, a nagy frakciók mellett komolyabb szerepet kaphatnak a kisebb...","id":"20190527_EUellenes_erok_az_EPben_tagadasban_es_vedekezesben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3cf15362-2811-4289-a85e-8ff66381c4e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96ff0506-26a0-4367-aa0f-d0a89f531554","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_EUellenes_erok_az_EPben_tagadasban_es_vedekezesben","timestamp":"2019. május. 27. 05:33","title":"Orbán, Salvini és a haverok: marad a tagadás és a védekezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén tavasszal már tíz ember vesztette életét a világ legmagasabb hegyén. Legutóbb egy brit hegymászó halt meg a Mount Everesten.","shortLead":"Idén tavasszal már tíz ember vesztette életét a világ legmagasabb hegyén. Legutóbb egy brit hegymászó halt meg a Mount...","id":"20190526_Nepal_elismerte_hogy_reszben_a_tulzsufoltsag_az_oka_a_magas_halalozasi_aranynak_a_Mount_Everesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02718949-8bd9-4de7-973b-a1e2cccae3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8dce8f0-0a49-48ea-b2e0-29dbacef04ca","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Nepal_elismerte_hogy_reszben_a_tulzsufoltsag_az_oka_a_magas_halalozasi_aranynak_a_Mount_Everesten","timestamp":"2019. május. 26. 21:15","title":"Nepál elismerte, hogy részben a túlzsúfoltság az oka a magas halálozási számnak a Mount Everesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158474bd-7f51-4f95-83da-dada6671ced8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elmaradt a meglepetés.","shortLead":"Elmaradt a meglepetés.","id":"20190527_Nem_rengette_meg_az_arfolyamot_az_EPvalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=158474bd-7f51-4f95-83da-dada6671ced8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"628703a5-c628-45cf-bea0-b6e28bc6b2e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190527_Nem_rengette_meg_az_arfolyamot_az_EPvalasztas","timestamp":"2019. május. 27. 10:47","title":"Nem rengette meg a forint árfolyamát az EP-választás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bdaf1e4-6c87-4617-b671-312c7a1f4213","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP-s képviselő szerint cserben hagyták a választóikat, ezért megérdemlik a vereséget. ","shortLead":"Az LMP-s képviselő szerint cserben hagyták a választóikat, ezért megérdemlik a vereséget. ","id":"20190526_Ungar_Peter_Raszolgaltunk_a_veresegre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bdaf1e4-6c87-4617-b671-312c7a1f4213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5714fe2c-a531-4a68-8b1c-50c30e97318a","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Ungar_Peter_Raszolgaltunk_a_veresegre","timestamp":"2019. május. 26. 21:01","title":"Ungár Péter: \"Rászolgáltunk a vereségre\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"278587cb-cf68-43cc-96d4-58816396c175","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező 12 helyet rontott, most az ötvenedik.","shortLead":"A magyar teniszező 12 helyet rontott, most az ötvenedik.","id":"20190527_fucsovics_marton_tenisz_vilagranglista","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=278587cb-cf68-43cc-96d4-58816396c175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba0ddd6f-7d12-47ad-8eeb-9b0a0a79fbe7","keywords":null,"link":"/sport/20190527_fucsovics_marton_tenisz_vilagranglista","timestamp":"2019. május. 27. 14:46","title":"Nagyot esett Fucsovics a világranglistán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dc8ca7-3add-4c7e-84bd-c6f94a7e6ff8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már a válság éveiben növekedésnek indultak a diákmunkás bérek, a legjobban fizetett munkakörökben ma már az ötezer forintos (bruttó) órabér sem példa nélküli. ","shortLead":"Már a válság éveiben növekedésnek indultak a diákmunkás bérek, a legjobban fizetett munkakörökben ma már az ötezer...","id":"20190526_Diakmunkaskent_tobbet_keres_a_gyerek_mint_a_szulei_Nem_lehetetlen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75dc8ca7-3add-4c7e-84bd-c6f94a7e6ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1640976-3cb7-4182-81e6-a5daf64a1b6e","keywords":null,"link":"/kkv/20190526_Diakmunkaskent_tobbet_keres_a_gyerek_mint_a_szulei_Nem_lehetetlen","timestamp":"2019. május. 26. 18:04","title":"Diákmunkásként többet keres a gyerek, mint a szülei? Nem lehetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]