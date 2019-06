Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"adbf6435-8d69-4646-8234-464f9dc56878","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen ötvenen jönnek.","shortLead":"Összesen ötvenen jönnek.","id":"20190531_Elindultak_Budapestre_a_hajobaleset_aldozatainak_hozzatartozoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=adbf6435-8d69-4646-8234-464f9dc56878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28def17c-c7e6-4896-bdeb-c9aad96370da","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_Elindultak_Budapestre_a_hajobaleset_aldozatainak_hozzatartozoi","timestamp":"2019. május. 31. 09:24","title":"Elindultak Budapestre a hajóbaleset áldozatainak hozzátartozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde01469-eedf-4eeb-aa5e-67483bf9b0ba","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hatvan szakember keresi a megoldást a szerda este elsüllyedt hajó, illetve a vélhetően benne rekedt holttestek kiemelésére. A víz sodrása nagyon erős, és nincs látótávolság.","shortLead":"Hatvan szakember keresi a megoldást a szerda este elsüllyedt hajó, illetve a vélhetően benne rekedt holttestek...","id":"20190531_Egyelore_megkozelithetetlen_az_elsullyedt_Hableany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bde01469-eedf-4eeb-aa5e-67483bf9b0ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d8073cb-b00d-4080-933a-f6e9ca4e5241","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_Egyelore_megkozelithetetlen_az_elsullyedt_Hableany","timestamp":"2019. május. 31. 16:08","title":"Egyelőre megközelíthetetlen az elsüllyedt Hableány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"384ddc12-8955-4bfc-99c1-16f24c36aa34","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két alkalommal is betörtek ismeretlenek a népszerű hírolvasó, a Flipboard rendszereibe. A vállalat szerint ők maguk is kezdeményezték a jelszóváltoztatást, de jobb, ha a felhasználók is cselekednek. ","shortLead":"Két alkalommal is betörtek ismeretlenek a népszerű hírolvasó, a Flipboard rendszereibe. A vállalat szerint ők maguk is...","id":"20190531_flipboard_android_ios_biztonsagi_incidens_hirolvaso_alkalmazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=384ddc12-8955-4bfc-99c1-16f24c36aa34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c90bfe8-208d-4bb4-a15c-50e6e6c07086","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_flipboard_android_ios_biztonsagi_incidens_hirolvaso_alkalmazas","timestamp":"2019. május. 31. 08:33","title":"Jobb, ha jelszót változtat, ha fent van ez az alkalmazás a telefonján, komoly baj volt vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32519cd5-4155-4f49-b81a-d3762f84fd7d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több mint ötmilliárd forintos hasznot csinált 2018-ban a Mészáros és Mészáros Kft. ","shortLead":"Több mint ötmilliárd forintos hasznot csinált 2018-ban a Mészáros és Mészáros Kft. ","id":"20190601_meszaros_es_meszaros_2018_eredmeny_nyereseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32519cd5-4155-4f49-b81a-d3762f84fd7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"479cc9e2-2cb2-48c9-8197-329f2af4d4b5","keywords":null,"link":"/kkv/20190601_meszaros_es_meszaros_2018_eredmeny_nyereseg","timestamp":"2019. június. 01. 07:45","title":"Mészáros Lőrinc most biztosan azt gondolja, megérte ezt a céget megalapítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f808791-2881-4932-a662-e635d8a4e0ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az olasz kormány azzal fenyegetőzik, hogy aktiválja az euró mellé tervezett, úgynevezett „párhuzamos valutáját”, ha az Európai Unió túlzottdeficit-eljárást indít az ország ellen.","shortLead":"Az olasz kormány azzal fenyegetőzik, hogy aktiválja az euró mellé tervezett, úgynevezett „párhuzamos valutáját”, ha...","id":"20190601_Hallott_mar_a_miniBOTrol_Az_olaszok_most_ezzel_riogatjak_Brusszelt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f808791-2881-4932-a662-e635d8a4e0ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e5e4597-fab1-4618-a033-cdd67656164e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190601_Hallott_mar_a_miniBOTrol_Az_olaszok_most_ezzel_riogatjak_Brusszelt","timestamp":"2019. június. 01. 11:23","title":"Hallott már a miniBOT-ról? Az olaszok most ezzel riogatják Brüsszelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0384852-192f-423d-aa3c-ba585e41484f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szolnoki önkormányzat képtelen lenne finanszírozni azokat a sportlétesítményeket, klubokat, amelyeket váratlanul megkapott \"ajándékba\" Simicska Lajos egykori üzlettársától, Nyerges Zsolttól. A kormány azonban kisegíti a várost.","shortLead":"A szolnoki önkormányzat képtelen lenne finanszírozni azokat a sportlétesítményeket, klubokat, amelyeket váratlanul...","id":"20190531_Egymilliard_forint_kozpenzt_kap_Szolnok_hogy_megbirkozzon_Nyerges_ajandekaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0384852-192f-423d-aa3c-ba585e41484f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25db3628-02e4-4997-8259-424a916f8776","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_Egymilliard_forint_kozpenzt_kap_Szolnok_hogy_megbirkozzon_Nyerges_ajandekaval","timestamp":"2019. május. 31. 09:52","title":"\"Ilyen az, ha egy NER-lovag egyszer ráun valamire, és rásózza másra\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f154eb6-7ef8-40aa-8838-83932e1e7cf0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Dulakodás tört ki, mert a szervezők az utolsó pillanatban megváltoztatták Stan Wawrinka és Grigor Dimitrov mérkőzésének a helyszínét.","shortLead":"Dulakodás tört ki, mert a szervezők az utolsó pillanatban megváltoztatták Stan Wawrinka és Grigor Dimitrov...","id":"20190601_Egymast_tapostak_az_emberek_a_Roland_Garroson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f154eb6-7ef8-40aa-8838-83932e1e7cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66dd3013-e91c-448d-91cb-ba3dcb25685c","keywords":null,"link":"/sport/20190601_Egymast_tapostak_az_emberek_a_Roland_Garroson","timestamp":"2019. június. 01. 17:44","title":"Egymást taposták az emberek a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04959923-88df-49df-9ee7-d4bd1d19f55a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A White Panda nevű DJ arról számolt be Redditen, hogy az ölében lévő MacBook Pro azonnal füstölni kezdett, amint bedugta azt a konnektorba.","shortLead":"A White Panda nevű DJ arról számolt be Redditen, hogy az ölében lévő MacBook Pro azonnal füstölni kezdett, amint...","id":"20190531_apple_macbook_pro_tuz_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04959923-88df-49df-9ee7-d4bd1d19f55a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab6a9eb-86aa-4ff5-b7cc-c6628209ad98","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_apple_macbook_pro_tuz_baleset","timestamp":"2019. május. 31. 15:33","title":"Kigyulladt egy MacBook Pro, pillanatok alatt elfüstölt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]