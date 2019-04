Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"862d2a02-272d-46f9-87c8-7715630c91c7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mind a biztonsági és minőségi szempontoknak, mind a nyomon követhetőségi és jelölési előírásoknak megfelelt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által vizsgált 10 üzletlánc polcairól származó 1 \"baby\", 3 bio és 10 hagyományos banán.","shortLead":"Mind a biztonsági és minőségi szempontoknak, mind a nyomon követhetőségi és jelölési előírásoknak megfelelt a Nemzeti...","id":"20190426_banan_nebih_ellenorzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=862d2a02-272d-46f9-87c8-7715630c91c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5981405c-199c-4fc6-8c03-7122f46e1212","keywords":null,"link":"/elet/20190426_banan_nebih_ellenorzes","timestamp":"2019. április. 26. 11:17","title":"Megmondta a Nébih, melyik a legjobb banán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c127ea-a0cd-4af3-a554-78c9ddf57f72","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A francia államfő összekötné a határőrizetet a menekültpolitikával.","shortLead":"A francia államfő összekötné a határőrizetet a menekültpolitikával.","id":"20190426_Macron_kizarna_a_magyarokat_is_a_schengeni_ovezetbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92c127ea-a0cd-4af3-a554-78c9ddf57f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be678bcc-7af2-481d-9ba0-90559eddfd15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190426_Macron_kizarna_a_magyarokat_is_a_schengeni_ovezetbol","timestamp":"2019. április. 26. 12:45","title":"Macron kizárná a magyarokat is a schengeni övezetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a552d4bc-9b1e-4b23-b0f7-0d26df80c01b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fülöpházán és Pitvaroson is a 31 fokot közelítette a hőmérséklet pénteken, de a rekord Békéssámsonban és Pitvaroson is megdőlt.","shortLead":"Fülöpházán és Pitvaroson is a 31 fokot közelítette a hőmérséklet pénteken, de a rekord Békéssámsonban és Pitvaroson is...","id":"20190426_A_DelAlfoldon_mar_30_fok_volt_meg_is_dolt_a_melegrekord","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a552d4bc-9b1e-4b23-b0f7-0d26df80c01b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5881b48f-ea98-4de5-afb3-a3e2ddd74e6c","keywords":null,"link":"/elet/20190426_A_DelAlfoldon_mar_30_fok_volt_meg_is_dolt_a_melegrekord","timestamp":"2019. április. 26. 15:06","title":"A Dél-Alföldön már 30,9 fok volt, meg is dőlt a melegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb273338-42bc-4249-b77e-62a203572744","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A katonák a húsvéti terrortámadással kapcsolatban álló robbanóanyag-gyártó helyre mentek be a sziget keleti felén, ahol tűzharc alakult ki. 