Amerikai kézbe kerül a Douwe Egberts

A tea, kávé, valamint kávéfőzők és kiegészítők gyártója, az amerikai Keurig Dr Pepper megállapodott a Douwe Egberts holland tulajdonosa, a JDE Peet’s fölvásárlásáról 15,7 milliárd euróért.

A két cég közös közleménye szerint a Keurig Dr Pepper részvényenként 31,85 eurót fizet készpénzben a JDE Peet’s részvényeiért, ami 33 százalékos prémiumot jelent JDE Peet’s 90 napos, forgalommal súlyozott átlagos részvényárfolyamához képest.

Az amszterdami tőzsdén jegyzett JDE Peet’s, amely egyebek között Jacobs, Douwe Egberts és Kenco márkanevek alatt gyárt kávét, és a Peet’s Coffee kávézólánc tulajdonosa, több mint 50 italmárkával rendelkezik, többsége kávé, tea és forró csokoládé.

Az ügylet után a Keurig Dr Pepper két, amerikai tőzsdén jegyzett vállalatra válik szét, az egyik a kávéiparban, a másik az üdítőital-piacon működik majd. A Global Coffee Co., amely a világ legnagyobb, kizárólag kávéval foglalkozó vállalata lesz, évi nettó 16 milliárd dollár bevétellel rendelkezik majd. A fölálló másik új cég, a Beverage Co. több mint 11 milliárd dolláros éves bevételre számít – áll a közleményben.

A Keurig Dr Pepper piaci tőkeértéke 47 milliárd dollár. A vállalat 2018-ban jött létre a kávét és kávéfőzőket gyártó Keurig Green Mountain, valamint az üdítőitalokat gyártó Dr Pepper Snapple egyesülésével.

A Keurig Dr Pepper kávéportfóliójába olyan márkák tartoznak, mint a LavAzza vagy a McCafé, az üditőitalmárkák között pedig a 7UP, a Canada Dry vagy a Schweppes.