Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3314b580-c569-4631-913e-69a68129866a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Brazíliában mutatták ki a fertőzést egy Olaszországból érkezett férfin.","shortLead":"Brazíliában mutatták ki a fertőzést egy Olaszországból érkezett férfin.","id":"20200226_DelAmerikaban_is_megjelent_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3314b580-c569-4631-913e-69a68129866a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecedb0a8-56ad-4620-9ea5-7b6585156a93","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_DelAmerikaban_is_megjelent_a_koronavirus","timestamp":"2020. február. 26. 12:30","title":"Dél-Amerikában is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Béremelés a BKV-nál, 13. havi nyugdíj Lengyelországban, közpénzeső a kormány egyik kedvenc zongoristájának. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Béremelés a BKV-nál, 13. havi nyugdíj Lengyelországban, közpénzeső a kormány egyik kedvenc zongoristájának. A hvg360...","id":"20200226_Radar360_magyarok_karantenban_Kinaban_javul_a_helyzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d9428d-511e-4d5f-8d6e-e87b069ba682","keywords":null,"link":"/360/20200226_Radar360_magyarok_karantenban_Kinaban_javul_a_helyzet","timestamp":"2020. február. 26. 08:00","title":"Radar360: magyarok karanténban, Kínában javul a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52ed545e-d105-4e27-96b8-79ea586d93be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két kamionos esetről számolt be Menczer Tamás.","shortLead":"Két kamionos esetről számolt be Menczer Tamás.","id":"20200226_Ot_magyar_van_a_lezart_tenerifei_szallodakomplexumban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52ed545e-d105-4e27-96b8-79ea586d93be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c6c1a96-87c5-4b86-be7a-e606eabf0a84","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Ot_magyar_van_a_lezart_tenerifei_szallodakomplexumban","timestamp":"2020. február. 26. 06:57","title":"Öt magyar van a lezárt tenerifei szállodakomplexumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Visszaesett az olasz utak iránt a kereslet, a légitársaság március 11-től három hétig kevesebb járatot indít.","shortLead":"Visszaesett az olasz utak iránt a kereslet, a légitársaság március 11-től három hétig kevesebb járatot indít.","id":"20200227_Ritkitja_az_olaszorszagi_jaratait_a_Wizz_Air","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b549ee-2e2e-40e2-9214-8864cf139950","keywords":null,"link":"/kkv/20200227_Ritkitja_az_olaszorszagi_jaratait_a_Wizz_Air","timestamp":"2020. február. 27. 15:48","title":"Részletezte a Wizz Air, mely járatait érinti a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5ac85c-9bd7-4d35-9954-97acf07382da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Washington Egyetem kutatói olyan új kezelési technikára bukkantak, mely hatásos segítséget jelenthet a diabétesz kezelésében. Eddig csak egereken tesztelték, de azokon jól működött.","shortLead":"A Washington Egyetem kutatói olyan új kezelési technikára bukkantak, mely hatásos segítséget jelenthet a diabétesz...","id":"20200226_cukorbetegseg_cukorbeteg_diabetesz_vercukorszint_inzulin_inzulintermeles_egerek_emberi_ossejt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a5ac85c-9bd7-4d35-9954-97acf07382da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"402c120d-f370-4e23-8da4-c026bedcdbab","keywords":null,"link":"/tudomany/20200226_cukorbetegseg_cukorbeteg_diabetesz_vercukorszint_inzulin_inzulintermeles_egerek_emberi_ossejt","timestamp":"2020. február. 26. 17:03","title":"Amerikai tudósoknak sikerült kigyógyítaniuk egereket a cukorbetegségből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ebd90c5-dcb7-4978-9df8-aecb813f2945","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csapat edzője és másodedzője is kapcsolatba kerülhetett a koronavírus miatt lezárt olasz területeken élőkkel.","shortLead":"A csapat edzője és másodedzője is kapcsolatba kerülhetett a koronavírus miatt lezárt olasz területeken élőkkel.","id":"20200226_budapest_honved_koronavirus_olasz_edzo_giuseppe_sannino","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ebd90c5-dcb7-4978-9df8-aecb813f2945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eaf71cf-be78-4808-9c65-eb35c6f4a243","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_budapest_honved_koronavirus_olasz_edzo_giuseppe_sannino","timestamp":"2020. február. 26. 17:57","title":"\"Karanténba\" rakja olasz edzőjét a Honvéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c29488b-ef21-4e42-a85b-2dbda70973d2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nemzetközi szinten a jogalap nélküli telemarketing, Magyarországon a szabálytalan munkahelyi és egészségügyi adatkezelés miatt büntettek legtöbbször.","shortLead":"Nemzetközi szinten a jogalap nélküli telemarketing, Magyarországon a szabálytalan munkahelyi és egészségügyi...","id":"20200227_Telemarketinges_zaklatasok_miatt_osztjak_ki_a_legtobb_GDPRbirsagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c29488b-ef21-4e42-a85b-2dbda70973d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d85071-de1b-4052-9ddd-b503131c3ebc","keywords":null,"link":"/kkv/20200227_Telemarketinges_zaklatasok_miatt_osztjak_ki_a_legtobb_GDPRbirsagot","timestamp":"2020. február. 27. 15:40","title":"Telemarketinges zaklatások miatt osztják ki a legtöbb GDPR-bírságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c3f9df-6a17-452c-83e1-eda11daa3f84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amint a szabályok ezt engedik, a fiú visszatérne a tanuláshoz.","shortLead":"Amint a szabályok ezt engedik, a fiú visszatérne a tanuláshoz.","id":"20200227_gyori_diak_keseles_tanarno","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76c3f9df-6a17-452c-83e1-eda11daa3f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab0f7aa-4f3f-4b8d-9add-24efa0252f82","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_gyori_diak_keseles_tanarno","timestamp":"2020. február. 27. 07:54","title":"Újra iskolába járna a tanárnőjét megkéselő győri diák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]