[{"available":true,"c_guid":"62a543e7-7982-4059-8e13-98da1cc1e6cd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Bizottság kihirdette WiFi4EU finanszírozási programjának pályázati eredményeit, amely szerint mintegy 2800 európai helység, köztük 106 magyar település létesíthet ingyenes wifi-hozzáférési pontokat.","shortLead":"Az Európai Bizottság kihirdette WiFi4EU finanszírozási programjának pályázati eredményeit, amely szerint mintegy 2800...","id":"20181207_106_magyar_telepulesen_telepitenek_ingyen_wifit_unios_forrasbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62a543e7-7982-4059-8e13-98da1cc1e6cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454d0733-d1bb-4a2a-b9bf-9d4361c5f6a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181207_106_magyar_telepulesen_telepitenek_ingyen_wifit_unios_forrasbol","timestamp":"2018. december. 07. 15:57","title":"106 magyar településen építenek ki ingyenwifit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba51e2f-e698-4e77-9989-2cddb75cdc86","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Emmanuel Macron hétfőn állítólag konkrét intézkedéseket fog javasolni. A sárgamellényesek újabb szombati akciónapján több mint ezer ember került őrizetbe. ","shortLead":"Emmanuel Macron hétfőn állítólag konkrét intézkedéseket fog javasolni. A sárgamellényesek újabb szombati akciónapján...","id":"20181209_Parbeszedet_iger_a_sargamellenyesekkel_a_francia_kormanyfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aba51e2f-e698-4e77-9989-2cddb75cdc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d541a7-2980-4c0d-b958-33cc76d252a7","keywords":null,"link":"/vilag/20181209_Parbeszedet_iger_a_sargamellenyesekkel_a_francia_kormanyfo","timestamp":"2018. december. 09. 11:39","title":"Párbeszédet ígér a sárgamellényesekkel a francia kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab4bd7a0-a873-4cad-85c0-1de59c78d9e8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Kovacsics Anikóék 38-25-re kaptak ki a norvégoktól a középdöntő első fordulójában.","shortLead":"Kovacsics Anikóék 38-25-re kaptak ki a norvégoktól a középdöntő első fordulójában.","id":"20181207_kezilabda_eb_vereseg_magyar_valogatott_norvegia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab4bd7a0-a873-4cad-85c0-1de59c78d9e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c33b62-78f5-40a2-9350-00618ca66c5b","keywords":null,"link":"/sport/20181207_kezilabda_eb_vereseg_magyar_valogatott_norvegia","timestamp":"2018. december. 07. 22:43","title":"Kézilabda-Eb: nagy vereségbe szaladtak bele a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b869df27-4892-4f70-8959-36411e216f02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az újdonságok mellett egy eddig még nem hallott megnevezés is előkerült a Qualcomm Snapdragon Summit eseményén. Előtérbe kerültek azok, akik szeretnek játszani a mobiljukon.","shortLead":"Az újdonságok mellett egy eddig még nem hallott megnevezés is előkerült a Qualcomm Snapdragon Summit eseményén...","id":"20181209_qualcomm_snapdragon_elite_gaming_funkciok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b869df27-4892-4f70-8959-36411e216f02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d33f3f9c-c7e6-4e31-bc74-962be0d5c4be","keywords":null,"link":"/tudomany/20181209_qualcomm_snapdragon_elite_gaming_funkciok","timestamp":"2018. december. 09. 08:03","title":"Más androidosok is örülhetnek: itt a Qualcomm válasza a Huawei telefonos turbózására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0fc7cb1-93e7-406c-8c12-94d3005f1ea5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Jászapáti Petra arany-, Liu Shaoang ezüstérmes lett 500 méteren a short trackesek harmadik, kazahsztáni világkupa-állomásán.\r

","shortLead":"Jászapáti Petra arany-, Liu Shaoang ezüstérmes lett 500 méteren a short trackesek harmadik, kazahsztáni...","id":"20181209_aranyerem_rovidpalyas_gyorskorcsolya_short_track_vilagkupa_jaszapati_petra_liu_shaoang","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0fc7cb1-93e7-406c-8c12-94d3005f1ea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f661699-0cf7-45a2-bb1f-76af55302ed4","keywords":null,"link":"/sport/20181209_aranyerem_rovidpalyas_gyorskorcsolya_short_track_vilagkupa_jaszapati_petra_liu_shaoang","timestamp":"2018. december. 09. 14:25","title":"Történelmi aranyat nyert a magyar gyorskorcsolyázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d09864c8-8433-483e-85ee-0eb6bf79d690","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181208_A_mai_tuntetes_jelkepe_a_muanyag_csalamades_vodor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d09864c8-8433-483e-85ee-0eb6bf79d690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba239d4c-ee67-4d69-b462-5264ad93b44c","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_A_mai_tuntetes_jelkepe_a_muanyag_csalamades_vodor","timestamp":"2018. december. 08. 10:36","title":"A mai tüntetés jelképe a műanyag csalamádés vödör","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"701ac6ab-5047-4272-8a1b-3dec23426b46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy bizonyos korig akár serkentő hatású lehet a munkahelyi hajtás, ausztrál kutatók viszont azt mondják, 40 éves kor felett jobb, ha visszavesz belőle az ember. Különben baj lesz. ","shortLead":"Egy bizonyos korig akár serkentő hatású lehet a munkahelyi hajtás, ausztrál kutatók viszont azt mondják, 40 éves kor...","id":"20181208_munkaido_munkahelyi_hajtas_munka_40_ev_felett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=701ac6ab-5047-4272-8a1b-3dec23426b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eedf3472-3b9b-4a6e-8b99-407bcdcb98e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181208_munkaido_munkahelyi_hajtas_munka_40_ev_felett","timestamp":"2018. december. 08. 08:03","title":"Ennyit a rabszolgatörvényről: 40 éves kor után csak heti 3 napot kellene dolgoznunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e96dc8b9-ba5c-4de0-b383-25c534cd6619","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többfelé kell esőre is számítani. ","shortLead":"Többfelé kell esőre is számítani. ","id":"20181209_Esos_lesz_a_vasarnap_de_10_fok_is_lehet_ma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e96dc8b9-ba5c-4de0-b383-25c534cd6619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16465d39-5693-4050-829d-1156df23afe8","keywords":null,"link":"/itthon/20181209_Esos_lesz_a_vasarnap_de_10_fok_is_lehet_ma","timestamp":"2018. december. 09. 08:30","title":"Borús lesz a vasárnap, de 10 fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]