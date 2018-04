Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c9fcd44-a7c8-4e62-b18a-e96c14ad5f63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index egyik olvasója megpróbálta, négy év alatt sem sikerült neki. ","shortLead":"Az Index egyik olvasója megpróbálta, négy év alatt sem sikerült neki. ","id":"20180403_Sehogy_sem_lehet_lekerulni_a_Fidesz_hivaslistajarol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c9fcd44-a7c8-4e62-b18a-e96c14ad5f63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d755777-5b25-4dcb-9405-9a598b201661","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Sehogy_sem_lehet_lekerulni_a_Fidesz_hivaslistajarol","timestamp":"2018. április. 03. 13:06","title":"Sehogy sem lehet lekerülni a Fidesz híváslistájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca364964-fb76-4473-9e5d-c3ea2f9c516f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Együtt dolgozhatott Martin Luther Kinggel, Bill Clinton elnöki beiktatásán saját versét szavalhatta, és úgy általában: sokat tett azért, hogy a világ szebb és jobb hely legyen. Dr. Maya Angelou nem véletlenül került ma a Google kereső főoldalára.","shortLead":"Együtt dolgozhatott Martin Luther Kinggel, Bill Clinton elnöki beiktatásán saját versét szavalhatta, és úgy általában...","id":"20180404_maya_angelou_emberi_jogok_aktivista_egyenjogusag_marguerite_annie_johnson","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca364964-fb76-4473-9e5d-c3ea2f9c516f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f5c1b4-d7b4-439f-84c2-2f6f6305c180","keywords":null,"link":"/tudomany/20180404_maya_angelou_emberi_jogok_aktivista_egyenjogusag_marguerite_annie_johnson","timestamp":"2018. április. 04. 06:03","title":"Miért van most ez a nő a Google főoldalán, ki ez a Maya Angelou? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6b63f5b-8fc6-4735-a247-30de1dc0f0ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Soha nem gyártottak még le annyi elektromos autót egyetlen negyedév alatt a Teslánál, mint amennyit most sikerült összehozni. Elon Musk történelmi sikerről beszélt.","shortLead":"Soha nem gyártottak még le annyi elektromos autót egyetlen negyedév alatt a Teslánál, mint amennyit most sikerült...","id":"20180404_tesla_gyartasi_adatok_2018q1","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6b63f5b-8fc6-4735-a247-30de1dc0f0ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50885099-0a66-4e7b-aec8-4348dcc0b82a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180404_tesla_gyartasi_adatok_2018q1","timestamp":"2018. április. 04. 09:22","title":"Minden idők legsikeresebb negyedévét zárta a Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7f7b395-1de5-48aa-8bfd-6bb1c85d9950","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elnökválasztást tartanak ősszel Grúziában, és ha minden igaz, a grúz, majd ukrán állampolgárságától is megfosztott Szaakasvili is ringbe akar szállni. ","shortLead":"Elnökválasztást tartanak ősszel Grúziában, és ha minden igaz, a grúz, majd ukrán állampolgárságától is megfosztott...","id":"20180403_szaakasvili_nem_adja_fel_most_gruziaba_akar_visszaterni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7f7b395-1de5-48aa-8bfd-6bb1c85d9950&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2139ba46-7e97-4f60-9815-6478cc17da27","keywords":null,"link":"/vilag/20180403_szaakasvili_nem_adja_fel_most_gruziaba_akar_visszaterni","timestamp":"2018. április. 03. 15:19","title":"Szaakasvili nem adja fel, most Grúziába akar visszatérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5fa0f2f-15b1-4511-a48c-dc9ddd2e5604","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ellenzéki pártok túlnyomó részt egyetértenek a szülők kritikus véleményével.","shortLead":"Az ellenzéki pártok túlnyomó részt egyetértenek a szülők kritikus véleményével.","id":"20180403_Lesujto_kepet_adtak_a_szulok_a_magyar_oktatasrol_ezt_valaszoltak_a_partok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5fa0f2f-15b1-4511-a48c-dc9ddd2e5604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69380a72-db96-4b2f-b98b-52608e18c9ce","keywords":null,"link":"/elet/20180403_Lesujto_kepet_adtak_a_szulok_a_magyar_oktatasrol_ezt_valaszoltak_a_partok","timestamp":"2018. április. 03. 14:09","title":"A kormánypártok most szóba állhattak volna az oktatás miatt aggódó szülőkkel, de inkább hallgattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09dbdcea-c2d9-4305-9c95-4f26ff705935","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ilyen összeomlás utoljára 2001-ben volt az Eurocontrol rendszerében.","shortLead":"Ilyen összeomlás utoljára 2001-ben volt az Eurocontrol rendszerében.","id":"20180404_Helyreallt_a_rend_az_europai_legi_kozlekedesben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09dbdcea-c2d9-4305-9c95-4f26ff705935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"446d3b1d-9dd8-4b7f-bab3-94a1af0b8265","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180404_Helyreallt_a_rend_az_europai_legi_kozlekedesben","timestamp":"2018. április. 04. 10:07","title":"Helyreállt a rend az európai légi közlekedésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241dd5f3-c643-48eb-a086-7ad51d032ec8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A márciusi hó miatt sok autós kivárt a cserével, emiatt most mindenki egyszer akar bejutni a szervizekbe. A torlódáshoz az egyre jobban jelentkező szakemberhiány is hozzátesz az RTL Híradó tudósítása szerint.","shortLead":"A márciusi hó miatt sok autós kivárt a cserével, emiatt most mindenki egyszer akar bejutni a szervizekbe. A torlódáshoz...","id":"20180403_Heteket_kell_varni_a_gumicserere_alig_gyozik_a_rohamot_a_muhelyek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=241dd5f3-c643-48eb-a086-7ad51d032ec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ea4884-937d-4447-96f1-274b2f4e7680","keywords":null,"link":"/itthon/20180403_Heteket_kell_varni_a_gumicserere_alig_gyozik_a_rohamot_a_muhelyek","timestamp":"2018. április. 03. 21:37","title":"Heteket kell várni a gumicserére, alig győzik a rohamot a műhelyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4623fb1-c68a-4d23-98a5-6a3846ed145c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szürreális mélységben botorkál a Tv2, amelynek reggeli műsorából megtudhattuk, hogy a Facebook beszállt a magyarországi kampányba”, letiltja a migránsozós tartalmakat, ezért a jobboldal számára súlyosan egyenlőtlen helyzet alakult ki. És a műsorvezető Pachmann Péter erre képes volt azt az egybites kérdés feltenni, hogy ’na de hogy, hiszen Zuckerberg nem tud magyarul’. Persze, mert ha tudna, nyilván ott ülne és saját kezűleg irtaná a revolvermédia agymenéseit. Így viszont kénytelen adminokat bevetni.","shortLead":"Szürreális mélységben botorkál a Tv2, amelynek reggeli műsorából megtudhattuk, hogy a Facebook beszállt a magyarországi...","id":"20180404_Tv2_A_Facebook_is_beszallt_a_kampanyba_tamadnak_Zuckerberg_adminjai","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4623fb1-c68a-4d23-98a5-6a3846ed145c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b5eab70-0ff1-4ceb-ab11-87143ffb4731","keywords":null,"link":"/itthon/20180404_Tv2_A_Facebook_is_beszallt_a_kampanyba_tamadnak_Zuckerberg_adminjai","timestamp":"2018. április. 04. 11:10","title":"Tv2: A Facebook is beszállt a kampányba, támadnak Zuckerberg adminjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]