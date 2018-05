Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f079c28d-5e76-400d-9360-27860cd94482","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Gina Haspel irányította Thaiföldön az egyik titkos amerikai börtönt, ahol rendszerint kínzásokkal próbálták szóra bírni a gyanúsítottakat. Csütörtökön jóváhagyták a kinevezését. ","shortLead":"Gina Haspel irányította Thaiföldön az egyik titkos amerikai börtönt, ahol rendszerint kínzásokkal próbálták szóra bírni...","id":"20180518_Trump_kedvenc_kinzoembere_lett_a_CIA_uj_igazgatoja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f079c28d-5e76-400d-9360-27860cd94482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97bb66a4-a812-45bc-a0ff-bf544daad83c","keywords":null,"link":"/vilag/20180518_Trump_kedvenc_kinzoembere_lett_a_CIA_uj_igazgatoja","timestamp":"2018. május. 18. 05:17","title":"Trump kedvenc kínzóembere lett a CIA új igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13add74-49af-489a-ab93-1e0dc8f5b505","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Összegyűjtötték a Balaton fizetős strandjainak belépőárait.","shortLead":"Összegyűjtötték a Balaton fizetős strandjainak belépőárait.","id":"20180518_Ennyi_penzert_mehet_a_Balatonhoz_strandolni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a13add74-49af-489a-ab93-1e0dc8f5b505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"933c85a5-6592-4284-99ef-9da9215c531b","keywords":null,"link":"/kkv/20180518_Ennyi_penzert_mehet_a_Balatonhoz_strandolni","timestamp":"2018. május. 18. 14:40","title":"Ennyi pénzért mehet a Balatonhoz strandolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4129d979-3344-417a-98cd-e99864f08619","c_author":"V.É.","category":"elet","description":"Egy sok szempontból értelmetlen és anakronisztikus intézmény puccos ünnepe tartja lázban a fél világot. Mit kell tudni Harry herceg és Meghan Markle esküvőjéről? És főleg miért érdemes beleszédülni az esküvői forgatagba?","shortLead":"Egy sok szempontból értelmetlen és anakronisztikus intézmény puccos ünnepe tartja lázban a fél világot. Mit kell tudni...","id":"20180518_Minek_ez_a_nagy_felhajtas_egy_eskuvo_korul","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4129d979-3344-417a-98cd-e99864f08619&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a67ad144-bb7a-483a-859f-621a47d311aa","keywords":null,"link":"/elet/20180518_Minek_ez_a_nagy_felhajtas_egy_eskuvo_korul","timestamp":"2018. május. 18. 17:00","title":"Minek ez a nagy felhajtás egy esküvő körül? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f398600f-e94b-4377-bb90-f45e2a348376","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Horvátország nem tiltja ki ugyan a Magyarországról származó sertés eredetű termékeket piacáról, de arra kér mindenkit, hogy az afrikai sertéspestis (AFP) felbukkanása miatt ne hozzon be élősertést a szomszédos országból – mondta Tomislav Tolusic horvát mezőgazdasági miniszter csütörtökön Zágrábban.","shortLead":"Horvátország nem tiltja ki ugyan a Magyarországról származó sertés eredetű termékeket piacáról, de arra kér mindenkit...","id":"20180517_Horvat_mezogazdasagi_miniszter_sertespestis","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f398600f-e94b-4377-bb90-f45e2a348376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda6430f-a19e-404a-8b10-894860e4f714","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180517_Horvat_mezogazdasagi_miniszter_sertespestis","timestamp":"2018. május. 17. 17:31","title":"Horvát mezőgazdasági miniszter: Senki ne hozzon sertést Magyarországról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a270601-f1d8-45dc-93bf-17ac9b78b3ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hennessey hamarosan be kívánja bizonyítani, hogy nem a levegőbe beszél az elképesztő végsebesség kapcsán.","shortLead":"A Hennessey hamarosan be kívánja bizonyítani, hogy nem a levegőbe beszél az elképesztő végsebesség kapcsán.","id":"20180518_bugatti_chiron_hennessey_venom_f5_hipersportkocsi_gyorsulas_vegsebesseg_rekord_turbo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a270601-f1d8-45dc-93bf-17ac9b78b3ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6851aac6-afc1-4f6c-9dc4-fb79392b427c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180518_bugatti_chiron_hennessey_venom_f5_hipersportkocsi_gyorsulas_vegsebesseg_rekord_turbo","timestamp":"2018. május. 18. 13:26","title":"Feltörlik a padlót a Bugattival: már készülnek a 480 km/h végsebesség bizonyítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e80ec202-8662-4c3e-84ff-529e8624c1f7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megbízható forrásból került fel egy érdekes koncepció kép a netre a Lenovo küszöbön álló telefonjáról.","shortLead":"Megbízható forrásból került fel egy érdekes koncepció kép a netre a Lenovo küszöbön álló telefonjáról.","id":"20180518_lenovo_z5_keret_nelkuli_nincs_notch","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e80ec202-8662-4c3e-84ff-529e8624c1f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b74e5e8-8f8d-4ffa-bf67-63acebf2ae7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180518_lenovo_z5_keret_nelkuli_nincs_notch","timestamp":"2018. május. 18. 11:03","title":"Ilyen telefon még nem volt: se keret nincs rajta, se notch – hetek múlva valóság lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6eace2-22cf-4ad2-b471-70455aebe04b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A nőknél viszont nem.","shortLead":"A nőknél viszont nem.","id":"20180517_Termeketlenseget_okozhat_a_ferfiaknal_a_depresszio","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c6eace2-22cf-4ad2-b471-70455aebe04b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef671dd-3326-4af7-b060-c182aaf4e750","keywords":null,"link":"/elet/20180517_Termeketlenseget_okozhat_a_ferfiaknal_a_depresszio","timestamp":"2018. május. 17. 15:07","title":"Terméketlenséget okozhat a férfiaknál a depresszió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3dcd3fb-f10b-4078-a46c-35da24ea179e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Potenciális terrortámadást hiúsítottak meg a hatóságok Franciaországban, és két egyiptomi származású férfit, egy testvérpárt őrizetbe vettek – jelentette be Gérard Collomb francia belügyminiszter a BFMTV francia hírtelevízióban pénteken.","shortLead":"Potenciális terrortámadást hiúsítottak meg a hatóságok Franciaországban, és két egyiptomi származású férfit...","id":"20180518_Terrortamadast_akadalyoztak_meg_Franciaorszagban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3dcd3fb-f10b-4078-a46c-35da24ea179e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9dc3b4a-a5ff-47eb-9a6f-d8120d710025","keywords":null,"link":"/vilag/20180518_Terrortamadast_akadalyoztak_meg_Franciaorszagban","timestamp":"2018. május. 18. 09:38","title":"Terrortámadást akadályoztak meg Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]