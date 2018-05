Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36f0ea2f-d0c2-4c1e-8736-030538acfd91","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ökopárt \"politikai pedofíliának\" tartja Orbán óvodai kampányolását.","shortLead":"Az ökopárt \"politikai pedofíliának\" tartja Orbán óvodai kampányolását.","id":"20180526_Az_LMP_megvedene_a_gyerekeket_a_politikusoktol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36f0ea2f-d0c2-4c1e-8736-030538acfd91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"952c293e-761f-42d4-ab9e-aa99233a7303","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Az_LMP_megvedene_a_gyerekeket_a_politikusoktol","timestamp":"2018. május. 26. 14:56","title":"Az LMP megvédené a gyerekeket a politikusoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a60eb97b-f563-4152-9820-e87febcbf0ee","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint hatvan francia civil szervezet, egyesületek, szakszervezetek, valamint a Jean-Luc Mélenchon vezette radikális baloldali Lázadó Franciaország mintegy nyolcvan helyszínen szervezett szombaton felvonulást tiltakozásul Emmanuel Macron államfő gazdaságpolitikája ellen. Május 5-én egy hasonló országos megmozduláson 40 ezren voltak.\r

","shortLead":"Több mint hatvan francia civil szervezet, egyesületek, szakszervezetek, valamint a Jean-Luc Mélenchon vezette radikális...","id":"20180526_A_francia_szakszervezetek_is_a_radikalis_balosok_melle_alltak_Macron_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a60eb97b-f563-4152-9820-e87febcbf0ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd0c4257-10f2-45aa-8c6f-4da3365c1fea","keywords":null,"link":"/vilag/20180526_A_francia_szakszervezetek_is_a_radikalis_balosok_melle_alltak_Macron_ellen","timestamp":"2018. május. 26. 17:44","title":"Több szakszervezet is a radikális balosok mellé állt Macron ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"904885c3-6803-4675-84fc-ad83c3049015","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A thai főváros egyik rendőrségi vezetője tájékoztatta a sajtót: a híres Wat Saket templom főpapja komoly gyanúba keveredett. Tíz, érdekes módon a saját nevét viselő bankszámlán összesen 130 millió bahtot, vagyis kb. 3,4 millió eurót találtak. ","shortLead":"A thai főváros egyik rendőrségi vezetője tájékoztatta a sajtót: a híres Wat Saket templom főpapja komoly gyanúba...","id":"20180525_Kisertes_Lelepett_az_adomanyokkal_a_bangkoki_buddhista_templom_fonoke","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=904885c3-6803-4675-84fc-ad83c3049015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b93800c-4c1a-41ff-86cd-1a93f7986b0a","keywords":null,"link":"/elet/20180525_Kisertes_Lelepett_az_adomanyokkal_a_bangkoki_buddhista_templom_fonoke","timestamp":"2018. május. 25. 15:32","title":"Kísértés? Lelépett az adományokat saját számláira utaló buddhista templomfőnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"300b4ef1-0ca5-4702-bd9d-a79bb2dd3b89","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Áprilisi csúcstalálkozójuk után szombaton újból személyesen tárgyalt egymással Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és Mun Dzse In dél-koreai elnök - közölte a szöuli elnöki hivatal.","shortLead":"Áprilisi csúcstalálkozójuk után szombaton újból személyesen tárgyalt egymással Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és Mun...","id":"20180526_Egyre_zavarosabb_ujbol_talalkozott_az_eszak_es_a_delkoreai_vezeto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=300b4ef1-0ca5-4702-bd9d-a79bb2dd3b89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d0f865e-b31a-40fd-b287-2c822cc595d4","keywords":null,"link":"/vilag/20180526_Egyre_zavarosabb_ujbol_talalkozott_az_eszak_es_a_delkoreai_vezeto","timestamp":"2018. május. 26. 13:55","title":"Egyre zavarosabb: újból találkozott az észak- és a dél-koreai vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33e5bc45-173d-4716-a6f7-9e4c36d2242c","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Fiatal női humoristának lenni nem sétagalopp – sehol a világon, Magyarországon meg még annyira sem –, van, aki szerint olyan, mint gladiátorként kisétálni a vadak közé, de az optimistábbak is óvatosan örülnek. Miérteket, példaképeket és bátrakat kerestünk.","shortLead":"Fiatal női humoristának lenni nem sétagalopp – sehol a világon, Magyarországon meg még annyira sem –, van, aki szerint...","id":"hvgextrano_20180525_Na_ne_nevettess__Nok_standup_humor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33e5bc45-173d-4716-a6f7-9e4c36d2242c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0523391-e8e7-4152-bc4d-b212c8e633c8","keywords":null,"link":"/brandchannel/hvgextrano_20180525_Na_ne_nevettess__Nok_standup_humor","timestamp":"2018. május. 25. 18:00","title":"Na ne nevettess! - Nők, standup, humor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"7fc61fdf-9294-476e-9e70-4125e6ee0d97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BKV a 3-as metró vonalának teljes lezárásakor számít leginkább Bócsa Viktorra, akit néhány éve azért rúgtak ki, mert vicceket mesélt vezetés közben. ","shortLead":"A BKV a 3-as metró vonalának teljes lezárásakor számít leginkább Bócsa Viktorra, akit néhány éve azért rúgtak ki, mert...","id":"20180526_Visszaterhet_a_viccmeselo_buszsofor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fc61fdf-9294-476e-9e70-4125e6ee0d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0be8451-6757-4bee-a111-9f0294543d6b","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Visszaterhet_a_viccmeselo_buszsofor","timestamp":"2018. május. 26. 16:22","title":"Visszatérhet a viccmesélő buszsofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a0f143b-71dc-4993-9a0d-3d614639cf85","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A 2014-ben szentté avatott pápa teste üveg szarkofágban van, és június 10-ig szülőhelyén, Sotto il Montéban láthatják a hívek. Bergamo egyházmegye főtitkára megerősítette, hogy a kézen lévő viasz a nagy melegben megolvadt, de emiatt nem kell félbeszakítani a programot, és nem szállítják vissza hamarabb a testet a Vatikánba.","shortLead":"A 2014-ben szentté avatott pápa teste üveg szarkofágban van, és június 10-ig szülőhelyén, Sotto il Montéban láthatják...","id":"20180525_baj_van_XXIII_janos_papa_bebalzsamozott_kezevel_de_a_vatikanban_majd_helyrehozzak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a0f143b-71dc-4993-9a0d-3d614639cf85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a0b4f2-b19d-435f-9aad-693970fe2a0a","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_baj_van_XXIII_janos_papa_bebalzsamozott_kezevel_de_a_vatikanban_majd_helyrehozzak","timestamp":"2018. május. 25. 16:57","title":"Baj van XXIII. János pápa bebalzsamozott kezével, de a Vatikánban majd helyrehozzák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Debreceni Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya 27 rendbeli lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozást egy ceglédi lakossal szemben.","shortLead":"A Debreceni Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya 27 rendbeli lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt...","id":"20180526_Elozetesben_a_debreceni_maszkos_sorozatbetoro","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28da1fbb-c648-4a27-87b3-6a84a44a8f3b","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Elozetesben_a_debreceni_maszkos_sorozatbetoro","timestamp":"2018. május. 26. 09:26","title":"Előzetesben a debreceni maszkos sorozatbetörő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]