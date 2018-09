Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"882acec1-709d-42dc-be69-abc44df94ec9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jövőbe mutató villanyautó hivatalos reklámfilmjét a magyar fővárosban vették fel.","shortLead":"A jövőbe mutató villanyautó hivatalos reklámfilmjét a magyar fővárosban vették fel.","id":"20180918_a_nap_videoja_budapest_utcai_es_a_bmw_futurisztikus_jovoautoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=882acec1-709d-42dc-be69-abc44df94ec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4a7a7b4-d279-40df-8fd3-e7889a65fea2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180918_a_nap_videoja_budapest_utcai_es_a_bmw_futurisztikus_jovoautoja","timestamp":"2018. szeptember. 18. 11:21","title":"A nap videója: Budapest utcái és a BMW futurisztikus jövőautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0920d793-a44d-495c-98a4-9cf1428b19c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ami nagyon hideg, főleg úgy, hogy napközben tombol az indián nyár.","shortLead":"Ami nagyon hideg, főleg úgy, hogy napközben tombol az indián nyár.","id":"20180917_42_fok_volt_hajnalban_Nyirlugoson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0920d793-a44d-495c-98a4-9cf1428b19c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e726e2-ce40-4909-9dd3-269303b330d1","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_42_fok_volt_hajnalban_Nyirlugoson","timestamp":"2018. szeptember. 17. 12:27","title":"4,2 fok volt hajnalban Nyírlugoson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a88bac-cbaa-4db6-8fa7-8fea19ec3821","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyenes út a világhír felé.","shortLead":"Egyenes út a világhír felé.","id":"20180917_autos_video_mento","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15a88bac-cbaa-4db6-8fa7-8fea19ec3821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0a944a-6896-4b7e-bb77-9c29ff1cfb1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180917_autos_video_mento","timestamp":"2018. szeptember. 17. 16:24","title":"Videó: A játékosok tolták be a focipálya közepén lerobbant mentőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49ea440d-5701-42d0-851e-abb6104efa97","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kína déli részét vasárnap érte el a Mangkhut tájfun. 2 és fél millió embert telepítettek ki, Hongkongban több mint 200 ember sérültet láttak el a kórházakban, rengeteg fa kidőlt, ablakok törtek be, és számos épületet elöntött a víz. A szélvihar erejét jól szemlélti az alábbi videó, amelyet a szomszédos házból készített egy bizonyos Tai Kok Tsui, aki ezek szerint a figyelmeztetések ellenére sem hagyta el otthonát.","shortLead":"Kína déli részét vasárnap érte el a Mangkhut tájfun. 2 és fél millió embert telepítettek ki, Hongkongban több mint 200...","id":"20180917_daru_tajfun_hongkong_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49ea440d-5701-42d0-851e-abb6104efa97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dc6042a-e978-411a-89a5-10b9e503a0c4","keywords":null,"link":"/elet/20180917_daru_tajfun_hongkong_video","timestamp":"2018. szeptember. 17. 15:20","title":"Toronyházat építő óriásdarut is ledöntött a tájfun Hongkongban - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca3f3c58-4b6b-4fd2-b052-772b9e3d9861","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat azt ígérte, hogy a civilek bevonásával alakul át a partszakasz, ehhez viszont saját civil szervezetet alapítottak.","shortLead":"Az önkormányzat azt ígérte, hogy a civilek bevonásával alakul át a partszakasz, ehhez viszont saját civil szervezetet...","id":"20180917_Van_nehany_problema_a_Romaipart_kozossegi_tervezeserol_szolo_projekttel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca3f3c58-4b6b-4fd2-b052-772b9e3d9861&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d873578-8aa9-465f-ac4d-ec5aa75c86d1","keywords":null,"link":"/itthon/20180917_Van_nehany_problema_a_Romaipart_kozossegi_tervezeserol_szolo_projekttel","timestamp":"2018. szeptember. 17. 09:48","title":"Van néhány probléma a Római-part közösségi tervezési projektjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc830fa8-1ab1-4c33-b3fb-61a223ec539f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Még csak a bontásnál tartanak az Operaház felújítási munkálatai, pedig egy év múlva újra kellene nyitnia. Drágult is a beruházás, 14-ről akár 50 milliárdra is nőhet a végösszeg. A csúszás fő oka az, hogy még nem tisztázódott, milyen legyen a rekonstrukció.","shortLead":"Még csak a bontásnál tartanak az Operaház felújítási munkálatai, pedig egy év múlva újra kellene nyitnia. Drágult is...","id":"20180917_Meg_nem_tudjak_milyen_legyen_de_mar_negyszer_annyiba_kerul_az_Operahaz_felujitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc830fa8-1ab1-4c33-b3fb-61a223ec539f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97f351c1-9ad4-48b2-ae2f-9f6d19566f20","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180917_Meg_nem_tudjak_milyen_legyen_de_mar_negyszer_annyiba_kerul_az_Operahaz_felujitasa","timestamp":"2018. szeptember. 17. 09:30","title":"Még nem tudják, milyen legyen, de már négyszer annyiba kerül az Operaház felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5697158-9dc9-4950-bf1a-4321e643ee61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Veres András szerint a kormány megpróbálta megvédeni az országot, ezért a védekezésért sújtotta ítélet Magyarországot. ","shortLead":"Veres András szerint a kormány megpróbálta megvédeni az országot, ezért a védekezésért sújtotta ítélet Magyarországot. ","id":"20180918_A_Katolikus_Puspoki_Kar_elnoke_levezette_miert_fogadtak_el_a_Sargentinijelentest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5697158-9dc9-4950-bf1a-4321e643ee61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8de6972-216d-4a81-9997-16530d5ce2a3","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_A_Katolikus_Puspoki_Kar_elnoke_levezette_miert_fogadtak_el_a_Sargentinijelentest","timestamp":"2018. szeptember. 18. 18:43","title":"A Katolikus Püspöki Kar elnöke levezette, miért fogadták el a Sargentini-jelentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"514428d1-323a-4276-a660-75b84bc37f19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedd reggel 14 embert vittek el a rendőrök testi kényszer alkalmazásával.","shortLead":"Kedd reggel 14 embert vittek el a rendőrök testi kényszer alkalmazásával.","id":"20180918_megint_tuntetoket_vittek_el_a_kossuth_terrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=514428d1-323a-4276-a660-75b84bc37f19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ffd3257-750b-4137-814e-72018247b6f9","keywords":null,"link":"/itthon/20180918_megint_tuntetoket_vittek_el_a_kossuth_terrol","timestamp":"2018. szeptember. 18. 07:31","title":"Megint tüntetőket vittek el a Kossuth térről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]