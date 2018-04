Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a68a215d-6bcc-415c-9b12-8e90f7499a64","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20180408_Egy_exit_poll_szerint_Londonban_a_partversenyt_a_Jobbik_nyerte","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a68a215d-6bcc-415c-9b12-8e90f7499a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1598044-4a88-488d-a66f-7c8c2e34d403","keywords":null,"link":"/vilag/20180408_Egy_exit_poll_szerint_Londonban_a_partversenyt_a_Jobbik_nyerte","timestamp":"2018. április. 08. 23:29","title":"Egy exit poll szerint Londonban a pártversenyt a Jobbik nyerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa999a2-4c20-4128-8ebe-3453ce831bb3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes delegált úgy tett az egyik helyi lap szerint, mintha lepecsételné a szavazólapot, de ez végül nem történt meg. ","shortLead":"A fideszes delegált úgy tett az egyik helyi lap szerint, mintha lepecsételné a szavazólapot, de ez végül nem történt...","id":"20180408_valasztasi_csalas_heves_megye_gyongyos_2018_as_valasztasok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fa999a2-4c20-4128-8ebe-3453ce831bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ca2474-a621-4f41-8ddf-e3088a27eeca","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_valasztasi_csalas_heves_megye_gyongyos_2018_as_valasztasok","timestamp":"2018. április. 08. 10:46","title":"Választási csaláson kaptak egy fideszes delegáltat Heves megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4633609c-a50e-4e75-9d88-9456e35dbdf3","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Makón is sokan mennek szavazni, többen, mint négy éve. Aki bevallja, hogy kire szavazott, az csakis Lázárra ikszelt. Van, aki csak Orbánt ismeri.","shortLead":"Makón is sokan mennek szavazni, többen, mint négy éve. Aki bevallja, hogy kire szavazott, az csakis Lázárra ikszelt...","id":"20180408_Romanapi_porkoltrotyogas_csipetnyi_migransozassal_Makon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4633609c-a50e-4e75-9d88-9456e35dbdf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2299c801-0437-4f60-8043-6976c4350e9e","keywords":null,"link":"/itthon/20180408_Romanapi_porkoltrotyogas_csipetnyi_migransozassal_Makon","timestamp":"2018. április. 08. 13:57","title":"Roma-napi pörköltrotyogás csipetnyi migránsozással Makón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ff855a5-a6bd-4384-8601-5cc919a187ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"„Nem mondhatjuk, hogy munkaerőhiánnyal küszködünk” – mondja a Lidl Magyarország HR ügyvezetője.","shortLead":"„Nem mondhatjuk, hogy munkaerőhiánnyal küszködünk” – mondja a Lidl Magyarország HR ügyvezetője.","id":"20180409_Kulfoldon_elo_magyarokat_hiv_haza_a_Lidl","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ff855a5-a6bd-4384-8601-5cc919a187ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4718d10-1091-40f8-9f69-3cb5dcd2aa34","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180409_Kulfoldon_elo_magyarokat_hiv_haza_a_Lidl","timestamp":"2018. április. 09. 10:08","title":"Külföldön élő magyarokat hív haza a Lidl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69d407f5-049c-4845-9aaa-744af15dcff5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialista európai parlamenti képviselő szerint csak baloldalról lehet megverni Orbánékat.","shortLead":"A szocialista európai parlamenti képviselő szerint csak baloldalról lehet megverni Orbánékat.","id":"20180409_Szanyi_A_Fidesz_uralma_ala_hajtotta_a_neplelket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69d407f5-049c-4845-9aaa-744af15dcff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a199b1-d739-4c78-9357-9859af08833f","keywords":null,"link":"/itthon/20180409_Szanyi_A_Fidesz_uralma_ala_hajtotta_a_neplelket","timestamp":"2018. április. 09. 09:54","title":"Szanyi: A Fidesz uralma alá hajtotta a néplelket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8701a7e8-d4ec-477d-84c6-5bb907696c0b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ismét listába szedték azokat az oktatási intézményeket, ahol az átlagosnál nagyobb mértékben fejlődnek a diákok képességei.","shortLead":"Ismét listába szedték azokat az oktatási intézményeket, ahol az átlagosnál nagyobb mértékben fejlődnek a diákok...","id":"20180409_Itt_vannak_az_orszag_legjobb_altalanos_iskolai","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8701a7e8-d4ec-477d-84c6-5bb907696c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9b78da5-b281-4944-81e3-27d9188c4d5f","keywords":null,"link":"/kultura/20180409_Itt_vannak_az_orszag_legjobb_altalanos_iskolai","timestamp":"2018. április. 09. 09:41","title":"Itt vannak az ország legjobb általános iskolái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce69342-a4e0-4cbe-b413-58bed1a301a5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A fejlődésnek köszönhetően Ázsia egyre biztonságosabb gazdasági környezetté válik.","shortLead":"A fejlődésnek köszönhetően Ázsia egyre biztonságosabb gazdasági környezetté válik.","id":"20180408_A_fokozodo_innovacio_miatt_fog_felporogni_Azsia","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cce69342-a4e0-4cbe-b413-58bed1a301a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c5a1e3d-e139-4564-a226-588f57ef4866","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180408_A_fokozodo_innovacio_miatt_fog_felporogni_Azsia","timestamp":"2018. április. 08. 14:10","title":"A fokozódó innováció miatt fog felpörögni Ázsia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ba8775f-2af3-41b1-8f5d-45558814be90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A politológus nagyon szeretné, hogy ne azzal teljenek az éveink, hogy fogcsikorgatva túlélünk valamit, mert az életet végül nem éljük túl.","shortLead":"A politológus nagyon szeretné, hogy ne azzal teljenek az éveink, hogy fogcsikorgatva túlélünk valamit, mert az életet...","id":"20180409_Lakner_Zoltan_Szamolgatom_hany_jo_evem_lehet_meg_de_addig_is_hany_baratom_megy_el","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ba8775f-2af3-41b1-8f5d-45558814be90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b040ce09-0291-43fb-9ed6-b01a4842d5b8","keywords":null,"link":"/elet/20180409_Lakner_Zoltan_Szamolgatom_hany_jo_evem_lehet_meg_de_addig_is_hany_baratom_megy_el","timestamp":"2018. április. 09. 10:01","title":"Lakner Zoltán: Számolgatom, hány jó évem lehet még, de addig is hány barátom megy el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]