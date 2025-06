A textil második élete: hova dobhatjuk ki a használt ruháinkat és mi lesz belőlük?

Egyre többen vannak azok, akik nemcsak a háztartási hulladék szelektív gyűjtésére figyelnek oda, hanem arra is, hogy a kiselejtezett ruhadarabjaikat is a megfelelő helyre dobják: oda, ahol szakszerű újrahasznosításuk történik. A MOHU már több száz hulladékudvart működtet alvállalkozóin keresztül Magyarország egész területén, és sok helyen olyan konténer is van, ahol textilt adhatunk le.

A koncessziót megelőzően nagyjából 1500 darab textilgyűjtő konténer volt elérhető Magyarországon, a MOHU mára már megduplázta ezek számát – avat be a számok rejtelmeibe Krain Tamás, a MOHU termékmenedzsere. A konténerek a MOHU hulladékudvaraiban, nagyobb áruházaknál, iskoláknál és közterületeken találhatók, de a MOHU térképes keresőjével könnyedén rá lehet bukkanni a hozzánk legközelebbi textilgyűjtő konténerre. A MOHU a következő pár évben 6000 darabra emeli a konténerállományt, azért, hogy a már nem használt textíliák minél nagyobb hányada jusson vissza a körforgásba.

Van még hova fejlődni a textil-újrahasznosításban Az Európai Unió adatai szerint egy lakos évente 26 kilogramm textíliát vásárol, és 11 kilogrammot dob ki. A kidobott textilhulladék 87 százalékát elégetik vagy hulladéklerakóba viszik, ami jelentős kárt okoz a környezetben. A ruhaipar a textilgyártás több mint 60 százalékát adja, de sajnos az újrahasznosítás jelenlegi aránya nagyon alacsony, csupán a textilhulladék 1 százaléka tér vissza ruhaként a rendszerbe. Pedig a textilhulladék nagyon jól hasznosítható, még az is, ami textilként már egyáltalán nem használható, hiszen a ledarálása után előállított anyag fűtőértéke akár a barna kőszénnél is jobb értékekkel bír.

Egyre könnyebb a tudatos textilhulladék-gyűjtés

A MOHU új, feltörésbiztos konténerei akár 250 kilogramm ruhanemű befogadására is alkalmasak. „A konténerek telítettsége helyszíntől függően változó, ez szabja meg, milyen gyakran ürítik. A MOHU alvállalkozója, a Textrade Kft. a gyűjtési adatok alapján ütemezi a bedobott textilhulladék elszállítását, amire egyes forgalmasabb pontokon heti több alkalommal vagy akár naponta is szükség lehet. Ha ezek ellenére valaki mégis megtelt gyűjtővel találkozik, a konténeren található telefonszámon bejelentést tehet, és 24 órán belül ki is ürítik a konténert” – hívja fel a figyelmet a termékmenedzser.

„A konténerekbe belekerülhet lényegében minden, amit egy szekrény ürítésekor találunk: kis-, és nagydarabos ruhaneműk, különféle textíliák, sálak, kendők, sőt cipőket, lábbeliket, és az ezeket tartalmazó zacskókat is beledobhatjuk” – magyarázza Krain Tamás.

A leadni kívánt ruhákat, textíliákat nem szükséges előzetesen kimosni. Fontos viszont, hogy szennyezett (például olajjal, festékkel, egyéb anyaggal) darabokat ne tegyünk a konténerekbe, mivel ezeket már nem lehet újrahasznosítani, ráadásul be is szennyezhetik a konténerben lévő többi textilhulladékot.

Érdemes arra is figyelni, hogy a leadni kívánt, feleslegessé vált ruházati cikkekben és háztartási textíliákban ne maradjanak értékes dolgok – például pénz a kabát zsebében –, ezért ajánlott alaposan átnézni azokat leadás előtt.

Mi történik a kidobott ruhával?

A gyűjtőkonténerek tartalmát a Textrade Kft. szállítja el válogatóüzemébe. A válogatás után a begyűjtött textilhulladékból mindössze körülbelül 1 százalék kerül lerakóba, míg a fennmaradó hozzávetőleges 99 százalék anyagában vagy energetikailag hasznosul – mondja Krain Tamás.

A feldolgozás első lépése a nem odavaló anyagok – például műanyag- vagy fémhulladékok – eltávolítása, ezt pedig a kézi válogatás követi a textilhulladékok minősége alapján. Ennek során elkülönítik az újrahasználható, az újrahasznosítható, valamint az energetikai hasznosításra alkalmas anyagokat. A textilhulladék 55-60 százalékát ruhaként használják fel újra, a többi géptisztító rongyként, textilipari alapanyagként vagy energetikai úton hasznosul. Újrahasználható ruhák esetén egy többlépcsős válogatási folyamat során meghatározzák, hogy az adott ruhadarab a használat jellege (például kabát vagy ing) és annak minőségi állapota alapján melyik kategóriába tartozik. Összesen 400 különböző kategóriát különböztetnek meg a folyamat végére.

Ne a fekete kukát válasszuk

Minden textil, amit a kommunális, vagyis a fekete kukákba dobunk, elkerüli az újrahasznosítást. Ezen kukák tartalmának egy részét energetikailag hasznosítják újra, a maradékot azonban lerakják, éppen ezért kiemelten fontos, hogy mindent az arra kijelölt gyűjtőedénybe tegyünk. Így támogathatjuk a hazai gazdaságot, és tehetjük tisztábbá bolygónkat – hangsúlyozza Krain Tamás, aki hozzáteszi, a MOHU az edukációra is nagy hangsúlyt fektet: kommunikációs kampányokkal hívja fel a lakosság figyelmét a textilhulladék megfelelő leadására, a szükségtelenné vált ruháktól, textíliáktól való megfelelő megszabadulásra. Az előző évek adataihoz képest fokozatosan nő a leadott textilhulladék mennyisége, jelezve a növekvő lakossági tudatosságot.

A tartalom a MOHU megbízásából, a HVG BrandLab közreműködésével jött létre, előállításában a hvg.hu és a HVG hetilap szerkesztősége nem vett részt.