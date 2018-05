Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Folytatódik Az állampolgár diadalmenete külföldön. Magyarok hozták el a fődíjat az argentin filmfesztiválról 2018. május. 30. 11:20 Hangos volt a tech-sajtó pár éve az iPhone 6-ok hajlíthatósági problémájától. Durva állítás: az Apple korábban is tudott az iPhone 6-ok hajlíthatósági gondjáról 2018. május. 28. 21:03 Galgóczi Péter Pest megyében, a 11-es választókerületben lépett vissza a helyben legesélyesebb ellenzéki javára, az MSZP-P jelöltje javára. Most eljárás zajlik ellene párton belül. Kizárnák a Momentumból, mert a választáson visszalépett egy ellenzéki javára 2018. május. 29. 09:55 Az Országos-Fóti Gyermek Alapítvány szolgálati autóját még valamikor szombaton rongálta meg valaki. Mégis ki tesz ilyet? Az Éden egy fizikailag és érzelmileg is teljes izolációban élő nőről fog szólni. A film forgatását most fejezték be, Kocsis Ágnes harmadik mozifilmje várhatóan 2019 második felében érkezik a mozikba. Mit tesz velünk a szeretet teljes hiánya? Készül Kocsis Ágnes új filmje 2018. május. 30. 12:32 A BL-döntőt az arab és az észak-afrikai országokban a nézők jelentős része az Arabsat szaúdi műholdas csatorna és a „beoutQ" médiacég olcsón kínált dekódereinek használatával láthatta. Holott eredetileg ennek a meccsnek az egyedi közvetítési jogával a katari „beIN Media" csoport rendelkezett, amely ezért komoly pénzt fizetett. Példátlan tévés lopás kísérte a BL-döntőt, világpolitikai következményei lehetnek 2018. május. 29. 10:21 A migránsok Szajna-parti táborát szerda reggel felszámolta a francia rendőrség. Az embereket több mint húsz átmeneti befogadóhelyre, elsősorban sportközpontokba szállították el. 1700 ember élt Párizs legnagyobb sátortáborában 2018. május. 30. 14:15