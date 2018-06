Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"available":true,"c_guid":"91ea9bb3-59ee-47cd-94b8-0b76c6b15d0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori kommunista társadalmak gazdasági átalakulását ösztönző munkája elismeréseként a kiváló magyar közgazdász kapja idén a Közép-európai Egyetem legmagasabb kitüntetését, a Nyílt Társadalom díjat.","shortLead":"Az egykori kommunista társadalmak gazdasági átalakulását ösztönző munkája elismeréseként a kiváló magyar közgazdász...","id":"20180608_Kornai_Janost_dijazza_a_CEU","timestamp":"2018. június. 08. 10:26","title":"Kornai Jánost díjazza a CEU"

"available":true,"c_guid":"aae04d33-9f88-4b00-817c-43931aa8cdba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hvg.hu olvasója küldte be az Államkincstár levelét, amelyben a szervezet a nyugdíjemelés mértékéről tájékoztatja egyik ügyfelét. Mi pedig belegondoltunk abba, vajon mennyi munkaórába került az értesítéshez szükséges adatok összegyűjtése, a levél megfogalmazása, kiküldése.","shortLead":"A hvg.hu olvasója küldte be az Államkincstár levelét, amelyben a szervezet a nyugdíjemelés mértékéről tájékoztatja...","id":"20180608_Erti_Igy_levelelez_otforintos_nyugdijemelesrol_az_Allamkincstar","timestamp":"2018. június. 08. 11:36","title":"Érti? "title":"Így levelez ötforintos nyugdíjemelésről az Államkincstár" "available":true,"c_guid":"28ef603c-42e9-4933-8489-b8612294434a","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Árvai Péter a Prezi társalapítója és vezérigazgatója, ő volt az első cégvezető Magyarországon, aki coming outolt. A 2018-as Pride-megnyitón elhangzott beszédének szerkesztett változatát közöljük. Hetero barátainak köszönheti, hogy volt elég ereje és bátorsága vállalnia önmagát.","shortLead":"Árvai Péter a Prezi társalapítója és vezérigazgatója, ő volt az első cégvezető Magyarországon, aki coming outolt...","id":"20180608_Arvai_Peter_Prezi_Pride_megnyito_beszed","timestamp":"2018. június. 08. 20:57","title":"Árvai Péter: Nekem még nem voltak meleg példaképeim" "available":true,"c_guid":"a83e13b1-a87a-4e13-aca3-c1da9d713400","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Drasztikus szabálymódosítást hajtottak végre azért, hogy náluk valósuljon meg a világ legnagyobb részvénykibocsátása. Sokan „mélyen csalódottak".","shortLead":"Drasztikus szabálymódosítást hajtottak végre azért, hogy náluk valósuljon meg a világ legnagyobb részvénykibocsátása...","id":"20180608_Melyen_behajolt_a_szaudi_Aramconak_a_londoni_tozsde","timestamp":"2018. június. 08. 13:52","title":"Mélyen behajolt a szaúdi Aramcónak a londoni tőzsde" "available":true,"c_guid":"2bf043fd-994f-42b5-874c-60d462f3681f","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"2018 első negyedévében a bevásárlási céllal külföldre utazó magyarok 25, tavaly összesen 100 milliárd forintot költöttek a határon túli boltokban. Most viszont fordul a kocka, reménykedhetnek a hazai vállalkozások.","shortLead":"2018 első negyedévében a bevásárlási céllal külföldre utazó magyarok 25, tavaly összesen 100 milliárd forintot...","id":"20180608_Elkepeszto_osszegeket_hagytak_kulfoldon_a_magyar_bevasarloturistak","timestamp":"2018. június. 08. 10:56","title":"Elképesztő összegeket hagytak külföldön a magyar bevásárlóturisták" Tavasszal 400 család megélhetése került veszélybe, és egy fideszes képviselő is lemondott az ügy miatt.","shortLead":"A Styl ruhagyár Szombathely egyik legrégebbi üzeme, világmárkák kollekciót is varrják itt. "id":"20180608_Eleguk_lett_a_nyilvanossagbol_ezert_kivasaroltak_az_onkormanyzatot_es_csodeljarast_kertek_maguk_ellen_a_tiz_eve_felszamolas_alatt_mukodo_Styl_ruhagyar_befektetoi","timestamp":"2018. június. 08. 12:30","title":"Berágtak a nyilvánosságra a Styl ruhagyár befektetői"
"available":true,"c_guid":"e363ec58-ce20-4c41-9e62-f2285b93eca3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A környezetvédelmi abszurd minősített esetének tűnik az ügy.","shortLead":"A környezetvédelmi abszurd minősített esetének tűnik az ügy.","id":"20180608_Napelemeket_telepitettek_a_kispesti_ovodara_majd_kivagtak_a_fakat_mert_arnyekolta_azokat","timestamp":"2018. június. 08. 14:39","title":"Napelemeket telepítenek a kispesti óvodára, de nekiestek a fák lombjainak, mert árnyékolná azokat"
"available":true,"c_guid":"2210cde3-2efd-460e-9be5-3779dad92787","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","id":"20180609_Miert_pont_most_lepett_ki_a_Fideszbol__kerdeztek_a_jobbikos_Duro_Doratol_az_M1en","timestamp":"2018. június. 09. 21:27","title":"Miért pont most lépett ki a Fideszből? - kérdezték a jobbikos Dúró Dórától az M1-en"