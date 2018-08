Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aaf2d5c3-2634-4bf1-9cd9-de79747dbc70","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Három napig senki sem vette észre Banksy ál-barlangrajzát a falon, ami most nagyon jól jönne a British Múzeum új tárlatában.","shortLead":"Három napig senki sem vette észre Banksy ál-barlangrajzát a falon, ami most nagyon jól jönne a British Múzeum új...","id":"20180830_Megtrollkodta_Banksy_a_kiallitast_most_visszavarjak_a_British_Muzeumba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aaf2d5c3-2634-4bf1-9cd9-de79747dbc70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2753575-b9e9-4473-aef1-a2218c5f1e14","keywords":null,"link":"/kultura/20180830_Megtrollkodta_Banksy_a_kiallitast_most_visszavarjak_a_British_Muzeumba","timestamp":"2018. augusztus. 30. 16:29","title":"Megtrollkodta Banksy a kiállítást, most visszavárják a British Múzeumba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2fc85-2892-4e61-801a-1d48478317f9","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Több bizalmi embere is vádalkuval fordult az amerikai elnök ellen, akinek az agyába már befészkelte magát a demokraták által áhított alkotmányos vádemelés veszélye – írja a legfrissebb HVG.","shortLead":"Több bizalmi embere is vádalkuval fordult az amerikai elnök ellen, akinek az agyába már befészkelte magát a demokraták...","id":"20180830_Egyre_tobb_gondja_van_Trumpnak_es_kozben_elkezdtek_dolni_a_dominok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2fc85-2892-4e61-801a-1d48478317f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47170d2b-3062-47d8-a9dc-8c9e916cbf15","keywords":null,"link":"/vilag/20180830_Egyre_tobb_gondja_van_Trumpnak_es_kozben_elkezdtek_dolni_a_dominok","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:21","title":"Egyre több gondja van Trumpnak, és közben elkezdtek dőlni a dominók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb0c00e-9eef-4eb2-8570-233832053204","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szórólapot osztanak a bejáratnál, hogy minél kevesebben látogassák a Shoah Cellart.","shortLead":"Szórólapot osztanak a bejáratnál, hogy minél kevesebben látogassák a Shoah Cellart.","id":"20180829_A_Wesselenyi_utcai_holokausztalmuzeum_elott_akcioznak_civilek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bb0c00e-9eef-4eb2-8570-233832053204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6796796-8401-40c3-8662-48ecef5ec786","keywords":null,"link":"/itthon/20180829_A_Wesselenyi_utcai_holokausztalmuzeum_elott_akcioznak_civilek","timestamp":"2018. augusztus. 29. 14:52","title":"A Wesselényi utcai holokauszt-álmúzeum előtt akcióztak civilek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4471084d-988c-424b-bc34-5f9253c45d08","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Közérdekből kisajátítja az állam a falu legnagyobb munkáltatójának halastavát, ami ötven éve sok helyi megélhetését is biztosítja. A tórendszer természetvédelmi terület, ezért viszi az állam, de a helyieket az izgatja, hogy vajon folytathatják-e a halgazdálkodást, vagy sem. ","shortLead":"Közérdekből kisajátítja az állam a falu legnagyobb munkáltatójának halastavát, ami ötven éve sok helyi megélhetését is...","id":"20180830_Viheti_az_allam_a_falu_megelheteset_Tomorkenyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4471084d-988c-424b-bc34-5f9253c45d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ace5922-89eb-4ca2-ba82-408234b49965","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_Viheti_az_allam_a_falu_megelheteset_Tomorkenyen","timestamp":"2018. augusztus. 30. 11:35","title":"Mindenki hallgat, mint a ponty: viszi az állam a halastavat Tömörkényen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a017c37-69d3-4b7f-b688-9809338d030e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tovább gyengült a török líra, értékének csaknem 5 százalékát veszítette el a dollárral szemben csütörtökön, miközben lemondott a jegybank egyik alelnöke, Erkan Kilimci.","shortLead":"Tovább gyengült a török líra, értékének csaknem 5 százalékát veszítette el a dollárral szemben csütörtökön, miközben...","id":"20180830_Lemondott_a_torok_jegybank_alelnoke_tovabb_zuhant_a_lira","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a017c37-69d3-4b7f-b688-9809338d030e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c3dbe2-f8f8-4fbc-ab1d-59015f938ca6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180830_Lemondott_a_torok_jegybank_alelnoke_tovabb_zuhant_a_lira","timestamp":"2018. augusztus. 30. 20:28","title":"Lemondott a török jegybank alelnöke, tovább zuhant a líra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95616ac4-39ad-40f4-a493-3fc1cec6e704","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt hónapokban megkérdezték az unió polgárait, és mivel ők az évente kétszer esedékes óraátállítás ellen foglaltak állást, ezért Jean-Claude Juncker még ma az Európai Bizottság elé viszi ennek megszüntetését – mondta el a testület elnöke a német közszolgálati televízióban.","shortLead":"Az elmúlt hónapokban megkérdezték az unió polgárait, és mivel ők az évente kétszer esedékes óraátállítás ellen...","id":"20180831_Juncker_dontott_az_EUban_eltorlik_a_teli_oraallitast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95616ac4-39ad-40f4-a493-3fc1cec6e704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"256e1446-9664-4ea6-b10e-c406b2448734","keywords":null,"link":"/itthon/20180831_Juncker_dontott_az_EUban_eltorlik_a_teli_oraallitast","timestamp":"2018. augusztus. 31. 09:20","title":"Juncker javasolja, hogy az EU-ban vezessék be az állandó nyári időszámítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64649150-7030-459f-8229-9cbb17224345","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tűzoltók az éj leple alatt szállították el a szobrot, mert valaki \"a török Hitler” feliratot fújta fel rá.","shortLead":"A tűzoltók az éj leple alatt szállították el a szobrot, mert valaki \"a török Hitler” feliratot fújta fel rá.","id":"20180829_El_kellett_tavolitani_Erdogan_arany_szobrat_a_nemetorszagi_Wiesbadenben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64649150-7030-459f-8229-9cbb17224345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ef3dc1-62f7-41b2-9a7b-92873ab7c196","keywords":null,"link":"/vilag/20180829_El_kellett_tavolitani_Erdogan_arany_szobrat_a_nemetorszagi_Wiesbadenben","timestamp":"2018. augusztus. 29. 18:47","title":"El kellett távolítani Erdogan arany szobrát a németországi Wiesbadenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f12be3c7-c20e-4051-af0e-2f26c4da9f1e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fél éven át 20 ember dolgozott azon, hogy elkészüljön a világ legvadabb autójának 1:1 arányú változata – Legóból. A kocsi rádásul nemcsak tökéletes másolat, de még működik is.","shortLead":"Fél éven át 20 ember dolgozott azon, hogy elkészüljön a világ legvadabb autójának 1:1 arányú változata – Legóból...","id":"20180831_lego_bugatti_chiron_lego_technic","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f12be3c7-c20e-4051-af0e-2f26c4da9f1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24e52075-f865-4675-b5f8-1be8deec2086","keywords":null,"link":"/cegauto/20180831_lego_bugatti_chiron_lego_technic","timestamp":"2018. augusztus. 31. 06:41","title":"1 millió darabból készült minden férfi álma: megcsinálták a működő Lego Bugatti Chiront – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]