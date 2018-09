Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f671547f-b7ba-45ef-80e3-ed6b1aeaac6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök szerint a WTO nem bánik elég jól Amerikával.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint a WTO nem bánik elég jól Amerikával.","id":"20180831_Trump_megint_alakit_azzal_fenyegetozik_hogy_kilepteti_az_USAt_a_Kereskedelmi_Vilagszervezetbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f671547f-b7ba-45ef-80e3-ed6b1aeaac6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffa2533e-049c-4356-8fbc-5e2357ad77b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180831_Trump_megint_alakit_azzal_fenyegetozik_hogy_kilepteti_az_USAt_a_Kereskedelmi_Vilagszervezetbol","timestamp":"2018. augusztus. 31. 07:45","title":"Trump megint alakít: azzal fenyegetőzik, hogy kilépteti az USA-t a Kereskedelmi Világszervezetből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19761c69-ffd7-448b-a117-d7e9f56a62c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, hogy az egyik online térképszolgáltató automatikája ugyan jelezte a moderátoroknak, hogy valaki átnevezte New Yorkot, az emberi ellenőrök mégsem tettek semmit.","shortLead":"Úgy tűnik, hogy az egyik online térképszolgáltató automatikája ugyan jelezte a moderátoroknak, hogy valaki átnevezte...","id":"20180831_mapbox_new_york_jewtropolis_antiszemitizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19761c69-ffd7-448b-a117-d7e9f56a62c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c42922ae-294e-4782-9dff-7c6ce7b45987","keywords":null,"link":"/tudomany/20180831_mapbox_new_york_jewtropolis_antiszemitizmus","timestamp":"2018. augusztus. 31. 06:03","title":"\"Zsidopolisz\": egy ember tévedése elég volt ahhoz, hogy valaki milliók előtt zsidózzon a netes térképen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Tucatszám érkezik bejelentés a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, miszerint csalók küldenek a NAV nevében hamis elektronikus leveleket, hogy adó-visszatérítésre hivatkozva személyes ügyféladatokat szerezzenek meg.","shortLead":"Tucatszám érkezik bejelentés a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, miszerint csalók küldenek a NAV nevében hamis...","id":"20180831_A_csalok_nem_adjak_fel__az_ugyfeleitol_ker_segitseget_a_NAV","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9de5517a-94cf-43c4-a64f-46624f0bcf55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d30c337-fff6-4496-b29e-e31a3eafb889","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180831_A_csalok_nem_adjak_fel__az_ugyfeleitol_ker_segitseget_a_NAV","timestamp":"2018. augusztus. 31. 10:49","title":"„A csalók nem adják fel!” – az ügyfeleitől kér segítséget a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A gázolaj és a benzin ára is emelkedett.","shortLead":"A gázolaj és a benzin ára is emelkedett.","id":"20180831_410_forint_a_gazolaj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8419d5-9d13-4e85-87a7-59623cff8321","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180831_410_forint_a_gazolaj","timestamp":"2018. augusztus. 31. 05:06","title":"410 forint a gázolaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"602b099c-2415-4c5f-8193-ba7c24749b67","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Ősszel esedékes a Huawei idei legerősebb telefonja, amely a gyártó által sejtetett paraméterek szerint rendkívül nagy akkumlátorral érkezik majd. A berlini IFA 2018 szakkiállításon leleplezték ennek középkategóriás előfutárát, a Mate 20 lite-ot. Kézbe vettük.","shortLead":"Ősszel esedékes a Huawei idei legerősebb telefonja, amely a gyártó által sejtetett paraméterek szerint rendkívül nagy...","id":"20180831_huawei_mate_20_lite_ifa_2018_berlin_4_kamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=602b099c-2415-4c5f-8193-ba7c24749b67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76cab16-fec5-4ae8-813a-e0e19bc6bf9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180831_huawei_mate_20_lite_ifa_2018_berlin_4_kamera","timestamp":"2018. augusztus. 31. 18:03","title":"Gyorsan kipróbáltuk az új Huawei Mate 20 lite-ot, amelynek 2+2 kamerája van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"794f5c0e-d265-42f1-9746-6c453a6921e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly összeget adományoz a múlt heti floridai e-sport-versenyen életét vesztő két videojátékos hozzátartozóinak az eseményt szervező Electronic Arts. ","shortLead":"Komoly összeget adományoz a múlt heti floridai e-sport-versenyen életét vesztő két videojátékos hozzátartozóinak...","id":"20180831_electronic_arts_videojatek_jacksonville_david_katz_lovoldozes_madden_nfl_adomany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=794f5c0e-d265-42f1-9746-6c453a6921e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f9c11d-6377-47ed-956f-142e0e324978","keywords":null,"link":"/tudomany/20180831_electronic_arts_videojatek_jacksonville_david_katz_lovoldozes_madden_nfl_adomany","timestamp":"2018. augusztus. 31. 15:03","title":"Jacksonville-i lövöldözés: 1 millió dollárt adományoz az EA a lelőtt videojátékosok családjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8507dd57-5046-4979-bdde-7ca7139a7bac","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A román gazdák szabadulni próbálnak az afrikai sertéspestisben elhullott jószágaiktól, hogy ne kelljen levágni a még egészséges állataikat.","shortLead":"A román gazdák szabadulni próbálnak az afrikai sertéspestisben elhullott jószágaiktól, hogy ne kelljen levágni a még...","id":"20180901_Tele_van_a_Duna_sertestetemekkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8507dd57-5046-4979-bdde-7ca7139a7bac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e774eff1-a698-4cfb-9dac-ff5dc9835003","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180901_Tele_van_a_Duna_sertestetemekkel","timestamp":"2018. szeptember. 01. 10:12","title":"Tele van a Duna romániai szakasza sertéstetemekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"457300e4-1fdc-40b0-988e-67207f0a4760","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pénteken Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere Esztergomban nyitotta meg az idei tanévet. Sokan azt várták, hogy végre fény derül, mi lesz az eddig hétpecsétes titokként kezelt új alaptantervben. Ők nagyot csalódhattak. Cikkünk folyamatosan frissül.\r

\r

","shortLead":"Pénteken Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere Esztergomban nyitotta meg az idei tanévet. Sokan azt várták...","id":"20180831_Es_akkor_kiderul_mi_lesz_az_uj_NATban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=457300e4-1fdc-40b0-988e-67207f0a4760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6681bf57-a125-4c72-9fb2-da18d3677a45","keywords":null,"link":"/kultura/20180831_Es_akkor_kiderul_mi_lesz_az_uj_NATban","timestamp":"2018. augusztus. 31. 10:35","title":"Kásler Miklós megnyitotta a tanévet – a NAT-ról egy szót sem szólt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]