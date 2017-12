[{"available":true,"c_guid":"4afb3099-99f0-4fcb-9f1b-1339e35882fc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Azért, mert emelkedik a minimálbér. ","shortLead":"Azért, mert emelkedik a minimálbér. ","id":"20171228_tobb_lesz_jovore_a_gyed","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4afb3099-99f0-4fcb-9f1b-1339e35882fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7d60d3f-ddd2-4428-99f9-2baf27dd81dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171228_tobb_lesz_jovore_a_gyed","timestamp":"2017. december. 28. 13:53","title":"Több lesz jövőre a gyed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00111618-61a6-4409-a6b8-350022ab7944","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Még bizonytalan, mikor nyithat ki újra a Deutsche Oper, a szilveszteri jegyek árusítását is felfüggesztették. ","shortLead":"Még bizonytalan, mikor nyithat ki újra a Deutsche Oper, a szilveszteri jegyek árusítását is felfüggesztették. ","id":"20171227_elarasztotta_a_viz_a_berlini_operahaz_szinpadat_dugaba_dolt_a_karacsonyi_musor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00111618-61a6-4409-a6b8-350022ab7944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b58378f7-7d87-46a4-b1e6-c24c4801e54c","keywords":null,"link":"/kultura/20171227_elarasztotta_a_viz_a_berlini_operahaz_szinpadat_dugaba_dolt_a_karacsonyi_musor","timestamp":"2017. december. 27. 11:24","title":"Elárasztotta a víz a berlini operaház színpadát, dugába dőlt a karácsonyi műsor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611","c_author":"","category":"elet","description":"Volt, aki elhányta magát. A McDonald’s tagadja a szándékosságot.\r

","shortLead":"Volt, aki elhányta magát. A McDonald’s tagadja a szándékosságot.\r

","id":"20171227_Bacondarabokkal_vertek_at_egy_muszlim_csaladot_egy_amerikai_McDonaldsban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6dd88f-f631-4da8-84d6-6446dfaf1c81","keywords":null,"link":"/elet/20171227_Bacondarabokkal_vertek_at_egy_muszlim_csaladot_egy_amerikai_McDonaldsban","timestamp":"2017. december. 27. 14:09","title":"Bacondarabokkal vertek át egy muszlim családot egy amerikai McDonald’s-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0131d0cb-9484-4ab5-87de-7f95f825e9c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az alaposan felbőszített japán sportkocsi Veyron-szintű végsebességre képes, és ehhez képest tulajdonképpen fillérekbe kerül.","shortLead":"Ez az alaposan felbőszített japán sportkocsi Veyron-szintű végsebességre képes, és ehhez képest tulajdonképpen...","id":"20171227_bugattisebesseg_olcson_boven_400_felett_szaguld_ez_a_regi_nissan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0131d0cb-9484-4ab5-87de-7f95f825e9c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89000d36-9a77-4282-9d2f-2fa5b1ee2638","keywords":null,"link":"/cegauto/20171227_bugattisebesseg_olcson_boven_400_felett_szaguld_ez_a_regi_nissan","timestamp":"2017. december. 27. 13:22","title":"Bugatti-sebesség olcsón: bőven 400 felett száguld ez a régi Nissan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az év utolsó napján 12 fok is lehet. ","shortLead":"Az év utolsó napján 12 fok is lehet. ","id":"20171228_Jon_a_hideg_de_szilveszterkor_megint_meleg_lesz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0336117d-d699-4459-bd51-e2b9f47b25a0","keywords":null,"link":"/itthon/20171228_Jon_a_hideg_de_szilveszterkor_megint_meleg_lesz","timestamp":"2017. december. 28. 16:08","title":"Jön a hideg, de szilveszterkor megint meleg lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4cde5d-aaff-4132-b422-78db4946bc92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon erős az Európa jövője című konferencia fellépőinek listája.","shortLead":"Nagyon erős az Európa jövője című konferencia fellépőinek listája.","id":"20171228_milo_yiannopoulos_deutsch_tamas_konferencia_v4_europa_jovoje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d4cde5d-aaff-4132-b422-78db4946bc92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3359f3eb-5dbc-40cb-a34b-0804f79866ac","keywords":null,"link":"/itthon/20171228_milo_yiannopoulos_deutsch_tamas_konferencia_v4_europa_jovoje","timestamp":"2017. december. 28. 16:53","title":"Híres szélsőjobbos publicistával fejti meg Európa jövőjét Szijjártó és Deutsch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e35b735-f9a1-4026-a067-2936f1cede07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség a katasztrófavédelem és az Országos Mentőszolgálat együtt kéri: bánjanak óvatosan a pirotechnikai eszközökkel.","shortLead":"A rendőrség a katasztrófavédelem és az Országos Mentőszolgálat együtt kéri: bánjanak óvatosan a pirotechnikai...","id":"20171227_pirotechnikai_eszkozok_rendorseg_szilveszter","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e35b735-f9a1-4026-a067-2936f1cede07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b5cd092-624d-4b14-897e-e6c0a18383e2","keywords":null,"link":"/itthon/20171227_pirotechnikai_eszkozok_rendorseg_szilveszter","timestamp":"2017. december. 27. 14:47","title":"Videóban meséli el a rendőrség, miért veszélyes petárdázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28f88da1-fe83-47b5-b0ba-094594cd9028","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Irtózatos növekedést produkált a világ leggazdagabbjainak a vagyona.","shortLead":"Irtózatos növekedést produkált a világ leggazdagabbjainak a vagyona.","id":"20171227_Ketharmadaval_csokkent_Soros_vagyona_megsem_panaszkodhat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28f88da1-fe83-47b5-b0ba-094594cd9028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f86216bd-d78b-4743-8797-dbc2cb76fdda","keywords":null,"link":"/gazdasag/20171227_Ketharmadaval_csokkent_Soros_vagyona_megsem_panaszkodhat","timestamp":"2017. december. 27. 14:18","title":"Kétharmadával csökkent Soros vagyona, mégsem panaszkodhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]