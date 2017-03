[{"available":true,"c_guid":"bf8597ae-094a-40dd-9e91-4e52fb81a786","c_author":"MTI","category":"tudomany.instant_tudomany","description":"Egy orosz professzor nem kevesebbet állított, mint azt, hogy pár éven belül a rák minden fajtáját gyógyítani lehetne az űrben kifejlesztett úgynevezett hősokkfehérjével. Hasonlóan merész állításokat más tudósok is tettek már más kísérletek után, nem tudni, a mostaninak mennyi köze van a valósághoz. Egy orosz professzor nem kevesebbet állított, mint azt, hogy pár éven belül a rák minden fajtáját gyógyítani lehetne...
2017. március. 03. 13:02
Hősokkfehérje: merész állítást tett egy orosz professzor a rák gyógyításával kapcsolatban

A Facebook mobil verziójának béta változatán már tesztelik az üzenőfalként emlegetett hírfolyam másik felét, amire szerintünk érdemes lesz néha ránézni.
A Facebook mobil verziójának béta változatán már tesztelik az üzenőfalként emlegetett hírfolyam másik felét, amire...
2017. március. 04. 07:21
Lesz egy másik üzenőfala is a Facebooknak, és jó eséllyel önnek is tetszeni fog

Módosított útvonalon jár a 32-es busz, mert a XIII. kerületi Petneházy utcában beszakadt az út - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).
Módosított útvonalon jár a 32-es busz, mert a XIII. kerületi Petneházy utcában beszakadt az út - közölte a Budapesti...
2017. március. 02. 21:34
Beszakadt egy út Angyalföldön

Szijjártó Péter közeli ismerőse kétmilliárd forintból gazdálkodhat a világesemény rendezvényein.
Szijjártó Péter közeli ismerőse kétmilliárd forintból gazdálkodhat a világesemény rendezvényein.
2017. március. 04. 12:48
Kuna Tibor cége ezúttal egy a vizes vébére kiírt közbeszerzésen nyert

Texasban majdnem száz marha megszökött, amikor a kamion, amely vitte őket, felborult. ","shortLead":"Texasban majdnem száz marha megszökött, amikor a kamion, amely vitte őket, felborult. Texasban majdnem száz marha megszökött, amikor a kamion, amely vitte őket, felborult.
2017. március. 04. 16:15
Ilyen autós üldözést még nem látott

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház Fideszből kipenderített igazgatója április 1-jén távozik, nem függetlenül a többmilliárdos hűtlen kezelési ügytől, amit a hvg.hu tárt fel.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház Fideszből kipenderített igazgatója április 1-jén távozik, nem függetlenül...
2017. március. 03. 16:16
Hűtlen kezelés miatt nyomoznak egy kórházban

Hivatalosan is Guinness-rekorder lett a napokban Forpheus, az első asztaliteniszt oktató robot.
Hivatalosan is Guinness-rekorder lett a napokban Forpheus, az első asztaliteniszt oktató robot.
2017. március. 04. 10:17
Vele mi is szívesen játszanánk: ilyen a pingpongoktató robot

Az eredeti képi világát szerencsére nem rúgták fel az új generáció kedvéért, így 30 évvel később is ugyanolyan izgalmakra számíthatnak a gyerekek Dagobert bácsiéktól.
Az eredeti képi világát szerencsére nem rúgták fel az új generáció kedvéért, így 30 évvel később is ugyanolyan...
2017. március. 03. 12:18
Kijött az első előzetes az új Kacsamesékhez