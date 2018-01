[{"available":true,"c_guid":"44984692-8721-4847-ab6e-77cc6511ceec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője a Schmidt Mária vezette szervezetre tolta a felelősséget. ","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője a Schmidt Mária vezette szervezetre tolta a felelősséget. ","id":"20180102_gulyas_gergely_milo_yiannapoulos_konferencia","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44984692-8721-4847-ab6e-77cc6511ceec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf8eff4-00df-46cf-8a6e-c0bfbbf8de24","keywords":null,"link":"/itthon/20180102_gulyas_gergely_milo_yiannapoulos_konferencia","timestamp":"2018. január. 02. 21:50","title":"Gulyás Gergely: A pedofília népszerűsítése nem fér bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d81b6b2-bb01-48b3-a366-eec5a8aab027","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jófiús imidzséhez képest odamondogatósabb interjút adott szerda reggel Karácsony Gergely, az MSZP és a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje az ATV-nek. A most színre lépő szakmai formáció szerinte nem mögé álltak be, inkább az ő feladata, hogy a folyton saját harcaikkal foglalkozó pártok világába bevigye kezdeményezésüket. De az is kiderült, hogy az újévi videójában látható cicával nem Vona Gábor híres vizslasimogatását utánozta, hanem a saját macskája tűnt fel a filmben.","shortLead":"Jófiús imidzséhez képest odamondogatósabb interjút adott szerda reggel Karácsony Gergely, az MSZP és a Párbeszéd...","id":"20180103_A_partok_mindig_a_sajat_nunukeikkel_jonnek__Karacsony_tokos_format_villantott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d81b6b2-bb01-48b3-a366-eec5a8aab027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f262a5e2-3328-4180-8bcb-f3703815c50f","keywords":null,"link":"/itthon/20180103_A_partok_mindig_a_sajat_nunukeikkel_jonnek__Karacsony_tokos_format_villantott","timestamp":"2018. január. 03. 11:42","title":"\"Az emberek elküldenének bennünket a fenébe\" - Karácsony tökösebb formáját hozta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0737e64-9f7d-4b35-8eb1-446be4245474","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan azért (is) szeretik a Chrome böngészőt, mert bővítményekkel igazán hasznossá varázsolható. Mi is gyakran mutatunk be ilyen kiegészítőket, ezért az új év első napjára készítettünk egy válogatást a tavalyi év legjobbjaiból.","shortLead":"Sokan azért (is) szeretik a Chrome böngészőt, mert bővítményekkel igazán hasznossá varázsolható. Mi is gyakran mutatunk...","id":"20180101_2017_legjobb_chrome_bovitmenyei","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0737e64-9f7d-4b35-8eb1-446be4245474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28543195-7488-432b-9e10-274c286292df","keywords":null,"link":"/tudomany/20180101_2017_legjobb_chrome_bovitmenyei","timestamp":"2018. január. 01. 15:03","title":"Telepítse ezt a 11 bővítményt a Chrome-hoz, alaposan felturbózhatja a böngészőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e068eb4-d8ed-40e2-bf76-8d2f52d021b6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség szerint az esetek közt nincs összefüggés.","shortLead":"A rendőrség szerint az esetek közt nincs összefüggés.","id":"20180101_Negy_embert_keseltek_halalra_Londonban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e068eb4-d8ed-40e2-bf76-8d2f52d021b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbfd2b7d-ae2a-4f38-9371-9c4f50656ed0","keywords":null,"link":"/vilag/20180101_Negy_embert_keseltek_halalra_Londonban","timestamp":"2018. január. 01. 13:32","title":"Négy embert késeltek halálra Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f73ef6c-45fb-478a-b317-975afbb86bb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zaklatással vádolt műsorvezető Kálmán Olga vendége volt a HírTV Egyenesen című műsorában, miután korábbi munkaadója, az ATV nem újította meg lejáró szerződését.","shortLead":"A zaklatással vádolt műsorvezető Kálmán Olga vendége volt a HírTV Egyenesen című műsorában, miután korábbi munkaadója...","id":"20180102_Havas_Henrik_egesz_egyszeruen_mucikanak_hivta_Kalman_Olgat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f73ef6c-45fb-478a-b317-975afbb86bb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"333900d0-6290-4ae7-bdf6-e25410bad789","keywords":null,"link":"/itthon/20180102_Havas_Henrik_egesz_egyszeruen_mucikanak_hivta_Kalman_Olgat","timestamp":"2018. január. 02. 21:02","title":"Havas Henrik egész egyszerűen mucikának hívta Kálmán Olgát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e686f5f2-13ef-4e52-8968-e12d42894afc","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Emellett Romániában boltot akarnak nyitni. ","shortLead":"Emellett Romániában boltot akarnak nyitni. ","id":"20180102_Sajat_futarszolgalatot_inditana_az_Extreme_Digital","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e686f5f2-13ef-4e52-8968-e12d42894afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"222d2401-7648-4853-baac-4b36db787424","keywords":null,"link":"/kkv/20180102_Sajat_futarszolgalatot_inditana_az_Extreme_Digital","timestamp":"2018. január. 02. 05:39","title":"Saját futárszolgálatot indítana az Extreme Digital","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7de0e45-822f-4a40-a722-bb839b41af1c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az igen potens Volkswagen rendőrautó még a leggyorsabb sportkocsikat is könnyen utol tudja érni.","shortLead":"Ez az igen potens Volkswagen rendőrautó még a leggyorsabb sportkocsikat is könnyen utol tudja érni.","id":"20180102_400_loeros_tuningauto_keszult_a_rendorsegnek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7de0e45-822f-4a40-a722-bb839b41af1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c0ba7aa-d76d-4cdb-b6f6-af9ff36f6ef0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180102_400_loeros_tuningauto_keszult_a_rendorsegnek","timestamp":"2018. január. 02. 12:23","title":"400 lóerős tuningautó készült a rendőrségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cf29315-8dd7-4ac8-9f6f-b5246089f792","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"kultura","description":"A szülőknek még a boltban érdemes elolvasniuk a mesekönyveket – tanácsolja Annipanni, Boribon, Kippkopp nyolcvanéves alkotója, akinek soha nem volt játék mackója, hiába vágyott rá nagyon. Rajzolt hát magának és sokaknak egyet.","shortLead":"A szülőknek még a boltban érdemes elolvasniuk a mesekönyveket – tanácsolja Annipanni, Boribon, Kippkopp nyolcvanéves...","id":"201751__marek_veronika_iro_grafikus__piros_oroszlanrol_mangarol__mese_fel_penzert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cf29315-8dd7-4ac8-9f6f-b5246089f792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70bc0540-83e4-4306-9fd9-80bf69aea66a","keywords":null,"link":"/kultura/201751__marek_veronika_iro_grafikus__piros_oroszlanrol_mangarol__mese_fel_penzert","timestamp":"2018. január. 01. 17:30","title":"Marék Veronika: Létre kell hozni egy kis világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]