[{"available":true,"c_guid":"3570334b-a2d0-4cc9-9606-cf77099571ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bocsánatkérésre kényszerült a Volkswagen, miután kiderült: a dízelautói által kibocsátott füst hatását majmokon tesztelték.","shortLead":"Bocsánatkérésre kényszerült a Volkswagen, miután kiderült: a dízelautói által kibocsátott füst hatását majmokon...","id":"20180128_Ujabb_botrany_a_Volkswagennel_majmokkal_tesztelte_autoit_a_ceg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3570334b-a2d0-4cc9-9606-cf77099571ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7c457a-c315-4bd0-97f3-66a18d212692","keywords":null,"link":"/cegauto/20180128_Ujabb_botrany_a_Volkswagennel_majmokkal_tesztelte_autoit_a_ceg","timestamp":"2018. január. 28. 15:19","title":"Újabb botrány a Volkswagennél: majmokkal tesztelte autóit a cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc13dfae-70f8-406e-bbdc-4cb145a04db4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 36 esztendős csatár állítólag az észak-amerikai bajnokságban (MLS) szereplő Los Angeles Galaxyhez igazolna.","shortLead":"A 36 esztendős csatár állítólag az észak-amerikai bajnokságban (MLS) szereplő Los Angeles Galaxyhez igazolna.","id":"20180129_Zold_utat_adnak_Zlatannak_Los_Angeles_lehet_a_kovetkezo_allomas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc13dfae-70f8-406e-bbdc-4cb145a04db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f9b738b-6db6-4fe6-9199-710f218eae15","keywords":null,"link":"/sport/20180129_Zold_utat_adnak_Zlatannak_Los_Angeles_lehet_a_kovetkezo_allomas","timestamp":"2018. január. 29. 16:33","title":"Zöld utat adnak Zlatannak, Los Angeles lehet a következő állomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a09c6213-00bc-4d11-9822-89b710aecdbb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legjobb idegen nyelvű film kategóriában Oscar-díjra jelölt Enyedi Ildikó-filmet eddig több mint 105.000 néző látta, a héten pedig több moziban is telt házzal vetítették. A felfokozott érdeklődésre való tekintettel február 1-től – közel egy évvel az eredeti bemutató után – számos mozi újra műsorára tűzi Enyedi alkotását.","shortLead":"A legjobb idegen nyelvű film kategóriában Oscar-díjra jelölt Enyedi Ildikó-filmet eddig több mint 105.000 néző látta...","id":"20180129_Csutortoktol_szamos_moziban_ujra_lathato_lesz_a_Testrol_es_lelekrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a09c6213-00bc-4d11-9822-89b710aecdbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3691ef9-4448-44d4-9b9d-db678895232a","keywords":null,"link":"/kultura/20180129_Csutortoktol_szamos_moziban_ujra_lathato_lesz_a_Testrol_es_lelekrol","timestamp":"2018. január. 29. 17:20","title":"Csütörtöktől számos moziban újra látható lesz a Testről és lélekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dbee899-715a-4308-8b66-7d056c95e8ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok bosszúságot tartogat még a budapesti közlekedés, amíg eljutunk az elektronikus jegyrendszerig.","shortLead":"Sok bosszúságot tartogat még a budapesti közlekedés, amíg eljutunk az elektronikus jegyrendszerig.","id":"20180128_Kifakult_a_megvasarolt_BKKberlete_Van_egy_rossz_hirunk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dbee899-715a-4308-8b66-7d056c95e8ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b39fb1e3-73fb-4965-95cf-d526c6ba65cc","keywords":null,"link":"/itthon/20180128_Kifakult_a_megvasarolt_BKKberlete_Van_egy_rossz_hirunk","timestamp":"2018. január. 28. 14:56","title":"Kifakult a megvásárolt BKK-bérlete? Van egy rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be50f5c2-d053-4d68-a55a-fd50756af424","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ez a svájci 20. Grand Slam-győzelme","shortLead":"Ez a svájci 20. Grand Slam-győzelme","id":"20180128_Roger_Federer_gyozott_az_Australian_Openen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be50f5c2-d053-4d68-a55a-fd50756af424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c98b05ad-e266-493e-9b66-f529a89dfde1","keywords":null,"link":"/sport/20180128_Roger_Federer_gyozott_az_Australian_Openen","timestamp":"2018. január. 28. 12:39","title":"Roger Federer győzött az Australian Openen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a55164a-3321-4de2-a800-32a2491d528a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ingyen munkásszállás is része a csomagnak.","shortLead":"Az ingyen munkásszállás is része a csomagnak.","id":"20180128_Mar_400_ezret_kinal_a_trolivezetoknek_a_BKV","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a55164a-3321-4de2-a800-32a2491d528a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"770bdcbf-c637-4375-8648-169d963d1080","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180128_Mar_400_ezret_kinal_a_trolivezetoknek_a_BKV","timestamp":"2018. január. 28. 16:30","title":"Már 400 ezret kínál a trolivezetőknek a BKV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136e6dd7-330e-4b9c-9267-4c8ad9bd1c16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Múlt hét vége óta már előrendelhető az Apple okoshangszórója, a HomePod, amelyhez most négy rövid reklámot is kiadott a gyártó.","shortLead":"Múlt hét vége óta már előrendelhető az Apple okoshangszórója, a HomePod, amelyhez most négy rövid reklámot is kiadott...","id":"20180129_apple_homepod_elso_reklamok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=136e6dd7-330e-4b9c-9267-4c8ad9bd1c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"343ff846-85b7-4b78-9226-2fdc24584f67","keywords":null,"link":"/tudomany/20180129_apple_homepod_elso_reklamok","timestamp":"2018. január. 29. 13:00","title":"Kíváncsi az Apple okoshangszórójára? Itt vannak az első reklámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72209913-33d7-4de4-89b7-5c1744d06bdf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb üzletlánc jelentett be béremelést, a bolti dolgozók is kereshetnek havi 300 ezer forint felett. A kormány 65 milliárd forintot költött el propagandára, Mészáros Lőrinc pedig megbízta saját magát egy tenderen. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Újabb üzletlánc jelentett be béremelést, a bolti dolgozók is kereshetnek havi 300 ezer forint felett. A kormány 65...","id":"20180128_Es_akkor_a_fel_orszag_ledobbent_a_Lidlboltvezetok_720_ezres_fizetesen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72209913-33d7-4de4-89b7-5c1744d06bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2639f57-3ef6-4d1d-96de-5e0c958b80e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180128_Es_akkor_a_fel_orszag_ledobbent_a_Lidlboltvezetok_720_ezres_fizetesen","timestamp":"2018. január. 28. 07:00","title":"És akkor a fél ország ledöbbent a Lidl-boltvezetők 720 ezres fizetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]