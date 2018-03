Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Legalább fél évet ki kell hagynia Koszó Balázsnak a súlyos sérülés után.","shortLead":"Legalább fél évet ki kell hagynia Koszó Balázsnak a súlyos sérülés után.","id":"20180312_eletmento_mutetet_hajtottak_vegre_a_gyori_focistan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdbcf45d-38ef-43e1-a5c7-25464a6ec1dc","keywords":null,"link":"/sport/20180312_eletmento_mutetet_hajtottak_vegre_a_gyori_focistan","timestamp":"2018. március. 12. 21:20","title":"Beroppant a halántéka, életmentő műtétet hajtottak végre a győri focistán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11a7026a-4b92-4959-bcab-c9c376772daf","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Gary Oldman és Kobe Bryant Oscar-díja régi, csúnya történeteket hozott a felszínre. És jelzi azt is, hogy Hollywood még nagyon nem tudja, mihez kezdjen a #metoo mozgalommal.","shortLead":"Gary Oldman és Kobe Bryant Oscar-díja régi, csúnya történeteket hozott a felszínre. És jelzi azt is, hogy Hollywood még...","id":"20180311_oscar_gary_oldman_kobe_bryant","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11a7026a-4b92-4959-bcab-c9c376772daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e739b98-1651-4502-8dda-39d30edace47","keywords":null,"link":"/elet/20180311_oscar_gary_oldman_kobe_bryant","timestamp":"2018. március. 11. 20:00","title":"Nehéz csupa feddhetetlen férfit találni az Oscaron. Nem is sikerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905232ed-9587-4644-812e-a00c389b44cb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szíriában meghaladta a 350 ezret a polgárháború halálos áldozatainak a száma – jelentette be hétfőn az eseményeket nyomon követő Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH).","shortLead":"Szíriában meghaladta a 350 ezret a polgárháború halálos áldozatainak a száma – jelentette be hétfőn az eseményeket...","id":"20180312_Sziriai_polgarhaboru__tobb_mint_350_ezer_halott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=905232ed-9587-4644-812e-a00c389b44cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67447cd6-fff9-401c-86a3-f527ecaa8ccf","keywords":null,"link":"/vilag/20180312_Sziriai_polgarhaboru__tobb_mint_350_ezer_halott","timestamp":"2018. március. 12. 15:23","title":"Szíriai polgárháború – több mint 350 ezer halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet birtokába került, 2013 elején készült állítólagos közjegyzői dokumentum szerint Kósa Lajost megbízta valaki, hogy rendelkezzen egy ezermilliárd forintnak megfelelő összeg felett. ","shortLead":"A Magyar Nemzet birtokába került, 2013 elején készült állítólagos közjegyzői dokumentum szerint Kósa Lajost megbízta...","id":"20180313_Kosa_ezermilliardnal_is_tobb_penz_felett_rendelkezhetett","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17a57b91-8171-45fd-b95f-e5e93217a3c1","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Kosa_ezermilliardnal_is_tobb_penz_felett_rendelkezhetett","timestamp":"2018. március. 13. 06:55","title":"Kósa ezermilliárdnál is több pénz felett rendelkezhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e308529c-b048-431e-bcc2-c07cbefc3502","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A fonyódi kemping melletti erdőt is irtják.","shortLead":"A fonyódi kemping melletti erdőt is irtják.","id":"20180312_Elkepeszto_mennyisegu_fat_vagnak_ki_a_Tiborczkozeli_kempingben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e308529c-b048-431e-bcc2-c07cbefc3502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8289b4c-9f66-4005-93a8-c3509ad66c0c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180312_Elkepeszto_mennyisegu_fat_vagnak_ki_a_Tiborczkozeli_kempingben","timestamp":"2018. március. 12. 13:47","title":"Elképesztő mennyiségű fát vágnak ki a Tiborcz-közeli kempingben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67464401-9cb6-4a4c-9a80-d6bbfc54fe3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orvosok úgy vélik, a rovarok a fülén át jutottak be a koponyájába. ","shortLead":"Az orvosok úgy vélik, a rovarok a fülén át jutottak be a koponyájába. ","id":"20180312_Hatvan_hangyatetemet_talaltak_egy_11_eves_kislany_szemeben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67464401-9cb6-4a4c-9a80-d6bbfc54fe3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40c64f15-7647-4571-b9e1-bb21f9125190","keywords":null,"link":"/elet/20180312_Hatvan_hangyatetemet_talaltak_egy_11_eves_kislany_szemeben","timestamp":"2018. március. 12. 09:32","title":"Hatvan hangyatetemet találtak egy 11 éves kislány szemében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847755cd-768f-4561-a619-d867db1a4893","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bors nem tesz le arról, hogy a szívgondokkal küzdő volt szövetségi kapitány az „univerzum energiáitól gyógyul”.","shortLead":"A Bors nem tesz le arról, hogy a szívgondokkal küzdő volt szövetségi kapitány az „univerzum energiáitól gyógyul”.","id":"20180312_Meszoly_Kalman_nem_szabadul_a_sarlatanoktol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=847755cd-768f-4561-a619-d867db1a4893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92534a7e-d073-46df-8407-8ac711cc1a00","keywords":null,"link":"/elet/20180312_Meszoly_Kalman_nem_szabadul_a_sarlatanoktol","timestamp":"2018. március. 12. 09:12","title":"Mészöly Kálmán nem szabadul a sarlatánoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782c7266-9222-4c4a-8c6c-249e50c30eff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyetlen okostelefon (pontosabban annak triplakamerája) drága fényképezőgépeket és -tartozékokat helyettesíthet akkor, ha a küszöbön álló Huawei-csúcstelefonról van szó – állítja a gyártó.","shortLead":"Egyetlen okostelefon (pontosabban annak triplakamerája) drága fényképezőgépeket és -tartozékokat helyettesíthet akkor...","id":"20180313_huawei_promocios_videok_a_p20_kamerajarol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=782c7266-9222-4c4a-8c6c-249e50c30eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8f45de-89c6-4ecb-b9e6-b71f797b32a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180313_huawei_promocios_videok_a_p20_kamerajarol","timestamp":"2018. március. 13. 13:00","title":"Videók: a Huawei a még be sem mutatott csúcstelefonjának triplakameráját promotálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]